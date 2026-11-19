Bumeran consultó a los expertos de Recursos Humanos sobre cuáles son las "red flags" de un candidato y qué hay que hacer para avanzar en los procesos

Sé auténtico y honesto en la entrevista. Evita mentir, muestra interés y demuestra tus aptitudes.

Adapta el contenido de tu perfil a cada búsqueda laboral para captar la atención de los reclutadores.

Los errores de ortografía, la falta de precisión en las experiencias laborales y el diseño desordenado constituyen las principales causas por las que los reclutadores descartan a un postulante a un empleo solo por su CV y antes de llamarlo para una entrevista laboral.

De acuerdo con el informe "Red flags y green flags" elaborado por el portal de empleo Bumeran a partir de una encuesta a especialistas en Recursos Humanos de la Argentina, aunque el 61% de los seleccionadores define si un talento reúne las aptitudes necesarias durante las entrevistas laborales y el 27% lo hace en los períodos de prueba, un 12% toma esa determinación directamente al observar los currículums.

De esto se desprende que es fundamental llegar al paso de la entrevista. El CV, la carta de presentación, todo debe estar alineado con ese objetivo para avanzar en los procesos de selección y conseguir trabajo.

"Uno de los principales aprendizajes del estudio es que los 'recruiters' no están buscando candidatos perfectos, sino candidatos auténticos. El 67% de los especialistas afirma que desaconseja mentir sobre los conocimientos que la persona tiene y el 44% valora que el talento reconozca aquello que no sabe hacer. La clave para avanzar no está en aparentar un perfil ideal, sino evitar lugares comunes o decir aquello que creemos que el otro quiere escuchar y, en cambio, ser sinceros frente a nuestra experiencia y conocimientos y sostener lo que decimos con información y ejemplos.", señala Federico Barni CEO de Bumeran.com en Jobint.

14 errores en el currículum que provocan el descarte inmediato

El relevamiento de Bumeran identificó exactamente catorce fallas frecuentes en la confección de la hoja de vida que llevan a los equipos de selección a rechazar una candidatura en la etapa inicial. Encabezados por los problemas de escritura y la ambigüedad en los antecedentes, los motivos de descarte se distribuyen en las siguientes proporciones:

1. Errores de ortografía o de redacción: 70%.

2. Experiencias laborales poco claras, como la falta de fechas, tareas a cargo o niveles de responsabilidad: 57%.

3. Currículums desordenados o difíciles de leer: 52%.

4. Currículums o perfiles que no están adaptados a los puestos solicitados: 43%.

5. Muchos cambios laborales sin contexto o explicación: 39%.

6. Falta de información de contacto o datos desactualizados: 39%.

7. Malas presentaciones generales, con diferentes formatos o colores estridentes: 35%.

8. Información falsa o contradictoria: 35%.

9. Inconsistencias en las trayectorias laborales: 26%.

10. Uso excesivo de inteligencia artificial sin personalización: 26%.

11. Exceso de información irrelevante: 26%.

12. Currículums muy largos o con mucho texto: 22%.

13. Diseños muy cargados: 13%.

14. Logros inexistentes: 4%.

Además de evitar las fallas técnicas y de redacción, los especialistas en gestión de talento desaconsejan incorporar determinados recursos que restan credibilidad o dificultan la lectura rápida. Entre los elementos que no recomiendan sumar en los currículums figuran:

Información falsa o exagerada, como declarar un conocimiento avanzado en un idioma sin tenerlo: 65%.

Diseños muy cargados que dificultan la lectura: 61%.

Experiencias sin relación con los puestos: 48%.

Objetivos muy genéricos como busco nuevos desafíos o quiero crecer profesionalmente: 39%.

Datos personales excesivos e innecesarios: 26%.

Cursos irrelevantes o desactualizados: 26%.

Porcentajes para medir habilidades: 22%.

Habilidades sin evidencia respaldatoria: 17%.

Red Flags y Green Flags, informe de Bumeran (noviembre 2026) - crédito Cuadros de Bumeran.com

El 83% mencionó que es muy importante personalizar y customizar el CV y los documentos enviados con la postulación de acuerdo a cada búsqueda.

Las "green flags" de los seleccionadores de Recursos Humanos

Para la mayoría de los seleccionadores, personalizar el documento resulta determinante: el 83% considera muy importante adaptar los currículums a cada búsqueda, el 17% lo considera poco importante y el 0% lo califica como nada importante.

En contrapartida, las características del CV que hacen que las personas sigan adelante en el proceso de selección son:

Que los documentos sean claros, concisos y fáciles de leer: 61%. Que permitan entender los perfiles en menos de un minuto: 48%. Que presenten trayectorias coherentes: 48%. Que estén adaptados a las búsquedas: 43%. Que brinden información clara sin contradicciones: 43%. Que tengan diseños limpios y ordenados: 35%. Que presenten estabilidad en los empleos: 35%. Que sean ordenados: 30%. Que describan logros concretos y medibles, y no solo tareas: 13%. Que cuenten con resúmenes al principio que sinteticen quiénes son: 13%. Que cuenten con secciones en las que enumeran sus habilidades: 13%. Que sus redacciones estén orientadas a logros con datos cuantificables: 9%. Que enumeren múltiples habilidades: 4%.

Claves para destacarse en la entrevista de trabajo

Una vez superado el filtro inicial del currículum, el desempeño durante la instancia de conversación define la continuidad del postulante. Al ser consultados sobre qué es lo que más valoran de los candidatos durante las entrevistas, los especialistas destacaron:

La autenticidad y la honestidad: 67%.

La comunicación clara: 57%.

Que puedan demostrar que tienen las habilidades buscadas: 57%.

Que demuestren interés por los puestos: 57%.

La capacidad de contar sus experiencias y logros: 48%.

El entusiasmo: 29%.

Las actitudes proactivas: 29%.

Demostrar capacidad de aprender: 29%.

El autoconocimiento para decir qué hacen bien, qué les cuesta más y en qué quieren seguir desarrollándose: 19%.

Que hagan preguntas sobre los puestos de trabajo: 14%.

Que demuestren interés por el feedback: 14%.

Que den ejemplos de resolución de problemas: 14%.Que pregunten sobre las empresas: 10%.

Red Flags y Green Flags, informe de Bumeran (noviembre 2026) - crédito Cuadros de Bumeran.com

Y en cuanto a los factores decisivos que hacen que las organizaciones efectivamente seleccionen a una persona durante las entrevistas, las respuestas se ordenaron de la siguiente manera:

-Sus habilidades: 71%.

-Sus experiencias: 62%.

-Que demuestren interés por los puestos: 52%.

-Que tengan actitudes proactivas: 43%.

-El entusiasmo que demuestran: 33%.

-Que sean claros comunicándose: 29%.

-Que hagan preguntas sobre los puestos: 24%.

-Que sus formas de presentarse sean profesionales: 24%.

Las "red flags" para evitar durante las entrevistas de trabajo

Incluso si un candidato atraviesa los primeros filtros de Recursos Humanos y logra llegar a la entrevista con el seleccionador de carne y hueso (las primeras instancias de entrevista hoy suelen ser con agentes de inteligencia artificial) muchas cosas pueden salir mal y dejar al postulante fuera de juego.

El estudio de Bumeran distingue entre las conductas desaconsejadas y las señales de alerta o "red flags" definitivas que provocan la caída inmediata de una candidatura. Entre las acciones que los expertos definitivamente no recomiendan hacer en las entrevistas se encuentran:

-Mentir o inflar habilidades o conocimientos que no se tienen: 67%.

-Demostrar desinterés durante las entrevistas: 67%.

-Mostrar actitudes de soberbia o superioridad: 62%.

-Llegar tarde o conectarse tarde sin avisar: 52%.

-Interrumpir constantemente y no permitir generar ambientes de charla: 48%.

-Hablar de forma negativa sobre alguna experiencia pasada, compañeros o jefes: 43%.

-Que se note mucho que las respuestas no son auténticas: 43%.

El seguimiento posterior al encuentro también puede invalidar un buen desempeño previo. Las red flags definitivas después de las entrevistas incluyen sobre todo el cambiar constantemente las versiones sobre disponibilidad, expectativas salariales o interés (72%), enviar mensajes de manera insistente al encargado de la búsqueda (67%) enviar la información solicitada a destiempo (56%), retirarse de los procesos sin avisar (ghosting, 44%), mostrar actitudes poco profesionales (39%) y hasta no mandar ningún mensaje posterior a la entrevista (17%)

En ese marco, muchos de los comportamientos se repiten. Las señales favorables que buscan los entrevistadores de RR.HH. en los candidatos son simples: que muestren que investigaron y demostraron interés por las organizaciones y los puestos, que puedan respaldar sus afirmaciones en persona que estén predispuestos en todos los procesos, que sepan sostener una buena conversación, que tengan motivaciones coherentes y pueden explicar por qué quieren el desafío, y sostengan actitudes profesionales.