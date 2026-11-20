El sueldo básico de un playero de YPF llega a $1.649.156,51 en diciembre de 2026, pero puede superar los $1,9 millones con adicionales

El monto final depende de la empresa que contrata y el convenio colectivo aplicable al trabajador.

A este básico se suman adicionales por asistencia, manejo de fondos y antigüedad. Otros puestos tienen salarios distintos.

El básico de un playero YPF (CCT 521/07) es $1.649.156,51 en diciembre de 2026.

Los empleados de las estaciones de servicio YPF pueden estar alcanzados por distintas escalas salariales, según la empresa y el convenio colectivo que corresponda. Como referencia, en diciembre de 2026 el sueldo básico de un playero de YPF encuadrado en la categoría Operador de Playa del CCT 521/07 es de $1.649.156,51, sin contar los adicionales que pueden elevar el salario.

Ese importe surge de las grillas difundidas por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) para diciembre, que contemplan diferentes categorías y conceptos adicionales. En el caso de los operadores de playa, al básico se le pueden sumar importes por asistencia, manejo de fondos y antigüedad, de acuerdo con las condiciones previstas en el convenio.

Cuánto cobra un playero de estación de servicio en diciembre de 2026

La escala correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 521/07 fija un básico mensual de $1.649.156,51 para la categoría Operador de Playa durante diciembre de 2026. Es el importe establecido para esa función antes de incorporar los adicionales que correspondan a cada trabajador.

La actualización se desprende del acuerdo salarial firmado el 29 de octubre entre SOESGyPE y la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA), por la parte sindical, y la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), por la parte empleadora.

El entendimiento estableció dos incrementos acumulativos del 3,3%: el primero, desde octubre, calculado sobre los salarios básicos de julio; y el segundo, a partir de noviembre, aplicado sobre los valores de octubre. La escala publicada para diciembre ya contempla ambos tramos. Esta actualización se suma a las paritarias que definieron cuánto cobran los playeros de estaciones de servicio en octubre.

El acuerdo también prevé que las partes vuelvan a reunirse a partir del 15 de enero para analizar la evolución de las variables económicas y su impacto en los salarios.

Qué adicionales puede cobrar un playero de YPF

Además del básico, la grilla del CCT 521/07 contempla conceptos que pueden incrementar la remuneración mensual de los operadores de playa. Entre ellos se encuentran:

Asistencia : adicional del 8% sobre el básico, equivalente a $131.932,52.

: adicional del 8% sobre el básico, equivalente a $131.932,52. Manejo de fondos : otro 8% del básico, que representa $131.932,52 cuando corresponde según las tareas y condiciones previstas en el convenio.

: otro 8% del básico, que representa $131.932,52 cuando corresponde según las tareas y condiciones previstas en el convenio. Antigüedad : se reconoce un 2% por año trabajado entre el primero y el vigésimo. A partir de los 21 años, el porcentaje pasa al 3% por año.

: se reconoce un 2% por año trabajado entre el primero y el vigésimo. A partir de los 21 años, el porcentaje pasa al 3% por año. Horas extra: se liquidan con los recargos correspondientes. La escala incluye valores diferenciados para las horas al 50% y al 100%.

Si el trabajador reúne las condiciones para percibir tanto el adicional por asistencia como el de manejo de fondos, ambos conceptos representan un 16% del básico. En ese escenario, el ingreso bruto de referencia asciende a $1.913.021,55, sin sumar antigüedad ni horas extra.

En cambio, si corresponde únicamente el adicional por asistencia, el monto bruto llega a $1.781.089,03. Estos importes no representan el salario neto que recibe el empleado: son cifras previas a los descuentos y pueden variar según su situación laboral y los conceptos que integren la liquidación.

Cuánto cobran otras categorías de empleados de estaciones de servicio

La escala del CCT 521/07 también establece remuneraciones básicas para otras funciones dentro de las estaciones de servicio. La diferencia depende de las tareas y responsabilidades asignadas a cada puesto.

En diciembre de 2026, los valores mensuales publicados son los siguientes:

Encargados: $1.707.776,13.

Administrativos: $1.674.353,01.

Operadores de servicio: $1.669.213,80.

Operadores de playa: $1.649.156,51.

Operadores auxiliares: $1.606.565,82.

Operadores conductores: $1.638.170,76.

Operadores de interior y anexos: $1.632.585,62.

Serenos: $1.645.163,41.

La categoría de encargado presenta el básico más alto de esta grilla, mientras que el de operador auxiliar es el menor entre los puestos con importe mensual definido. Los franquistas, en cambio, cobran de acuerdo con la categoría del empleado al que reemplazan.

Estos importes corresponden a los básicos de cada función y no incluyen los adicionales que puedan corresponder. Por eso, no deben confundirse con el ingreso final de cada trabajador.

Cuánto se pagan las horas extra de un playero en diciembre

La escala salarial del CCT 521/07 también detalla cuánto vale cada hora de trabajo para la categoría Operador de Playa. En diciembre de 2026, el importe de la hora ordinaria es de $8.245,78, mientras que las extraordinarias tienen valores diferenciados según el recargo aplicado.

Para esta categoría, los montos publicados son:

Hora extra al 50%: $12.368,67.

Hora extra al 100%: $16.491,57.

De esta manera, el ingreso mensual puede aumentar cuando el empleado realiza horas extraordinarias. El importe adicional dependerá de la cantidad de horas trabajadas y del recargo que corresponda en cada caso.

Por qué no todos los playeros de YPF cobran lo mismo

Trabajar en una estación identificada con la marca YPF no significa que todos los empleados tengan necesariamente el mismo sueldo. El salario depende de la empresa que los contrata, de la categoría laboral y del convenio colectivo que se aplique en cada caso.

En octubre de 2026, el Ministerio de Capital Humano homologó un convenio colectivo de empresa firmado por la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (FSUPeH), YPF, Operadora de Estaciones de Servicios (OPESSA) y AD Real Estate.

Ese acuerdo tiene un ámbito de aplicación específico: comprende a trabajadores de AD Real Estate que se desempeñan en establecimientos de YPF u OPESSA dedicados al expendio de combustibles. Por lo tanto, no corresponde considerar la escala del CCT 521/07 como una referencia universal para toda la red de estaciones de la petrolera.

Esta diferencia de encuadramiento también fue explicada en la nota de iProfesional sobre sueldos de empleados de YPF en noviembre.

Para conocer cuánto cobra efectivamente un empleado, es necesario identificar la empresa empleadora, el convenio que lo comprende, su categoría y los adicionales que le corresponden. El básico publicado permite establecer un punto de referencia, pero no determina por sí solo el monto final que recibe cada trabajador.