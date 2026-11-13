Cuánto ganan los empleados de estaciones YPF en noviembre de 2026 y qué adicionales cobran

Los salarios de cinco categorías superan los $1,6 millones en noviembre. Cuánto cobran playeros, administrativos y encargados y qué adicionales suman

Los empleados de estaciones de servicio que operan bajo la marca YPF pueden tener distintos encuadramientos laborales, según la empresa empleadora y el convenio aplicable. Una de las escalas salariales vigentes en noviembre de 2026 establece básicos superiores a $1,6 millones para cinco categorías, desde los playeros hasta los encargados y administrativos.

Los valores corresponden a las escalas de los Convenios Colectivos de Trabajo 371/03, 521/07, 317/99 y 415/05, que contemplaron la actualización salarial de noviembre. Se trata de remuneraciones básicas mensuales, a las que pueden sumarse adicionales por asistencia, manejo de fondos y antigüedad, según las condiciones de cada categoría.

Cuánto cobra un empleado de una estación de servicio en noviembre de 2026

La escala salarial vigente para noviembre establece los siguientes básicos mensuales:

Encargado de turno: $1.707.776,13

Administrativo : $1.674.353,01

Operador de servicio: $1.669.213,80

Playero : $1.649.156,51

Sereno : $1.645.163,41

Operador conductor: $1.638.170,76

$1.638.170,76 Operador de interior y anexos: $1.632.585,62

$1.632.585,62 Operador auxiliar: $1.606.565,82

El encargado de turno tiene el básico más elevado de la escala, mientras que el operador auxiliar se ubica en el extremo inferior. La diferencia entre ambas categorías alcanza los $101.210,31 mensuales.

La actualización de noviembre forma parte del acuerdo paritario correspondiente al período abril de 2026-marzo de 2027. El entendimiento estableció dos incrementos consecutivos del 3,3% sobre los salarios básicos: el primero se aplicó desde octubre y el segundo comenzó a regir el 1° de noviembre, calculado sobre los importes del mes anterior.

De esta manera, la recomposición acumulada ronda el 6,7% respecto de los básicos de julio. El acuerdo alcanzó a los trabajadores comprendidos en los convenios 371/03, 521/07, 317/99 y 415/05.

Qué adicionales pueden cobrar los empleados de estaciones de servicio

Además del básico correspondiente a cada puesto, el convenio contempla conceptos que pueden elevar la remuneración mensual:

Antigüedad: 2% por cada año trabajado durante los primeros 20 años. Desde el año 21, se suma un 3% por cada año adicional.

Presentismo: un premio del 8%, sujeto a las condiciones establecidas en el convenio.

Manejo de fondos: un adicional del 8% para quienes realizan tareas que implican administrar dinero u otros valores del empleador.

Estos conceptos hacen que dos empleados de una misma categoría puedan percibir importes diferentes. La antigüedad reconoce el tiempo de permanencia en el establecimiento, mientras que el presentismo depende del cumplimiento de los requisitos previstos en el acuerdo. El adicional por manejo de fondos, en tanto, está relacionado con las responsabilidades de cada puesto y no corresponde automáticamente a toda la plantilla.

Por eso, los sueldos básicos de empleados de estaciones de servicio publicados no representan necesariamente el sueldo neto de bolsillo. El importe final depende de los adicionales que correspondan y de los descuentos aplicados en cada liquidación.

Cuándo volverán a negociar los salarios de los playeros

El acuerdo paritario dejó prevista una nueva instancia de revisión a partir del 15 de enero de 2027. En esa fecha, las representaciones sindicales y empresarias volverán a evaluar la evolución de las variables económicas y su impacto sobre los ingresos de los trabajadores.

La revisión se enmarca en la negociación anual que abarca desde abril de 2026 hasta marzo de 2027. Por lo tanto, los básicos de noviembre no constituyen necesariamente los valores definitivos para los meses siguientes, ya que podrían modificarse si las partes acuerdan otra actualización.

Qué tareas realiza cada empleado de una estación de servicio

Las diferencias entre puestos también responden a las funciones y responsabilidades que desempeña cada trabajador. El encargado de turno supervisa las actividades del establecimiento y coordina al personal durante su jornada. El administrativo se ocupa de documentación, cobranzas, registros y otras operaciones de gestión.

Los operadores de playa, conocidos habitualmente como playeros, atienden a los clientes y realizan el expendio de combustibles. También pueden efectuar controles básicos de los vehículos, como revisar los niveles de aceite y agua y la presión de los neumáticos.

El operador de servicio desarrolla tareas vinculadas con el mantenimiento de los vehículos, mientras que el sereno cumple funciones de vigilancia y guardia.

Diferencias salariales según la empresa y el convenio de la estación YPF

No necesariamente. Para interpretar estos valores hay que distinguir entre los trabajadores comprendidos en los convenios de actividad 371/03, 521/07, 317/99 y 415/05 y aquellos alcanzados por acuerdos de empresa específicos.

En octubre de 2026 también se homologó un convenio de empresa para trabajadores de AD Real Estate que se desempeñan en establecimientos de YPF y OPESSA dedicados al expendio de combustibles. Se trata de un acuerdo particular, por lo que no corresponde considerar los importes de los convenios de actividad como una escala universal para toda la plantilla de la petrolera.

En consecuencia, los salarios permiten conocer los básicos de distintas categorías del sector de estaciones de servicio, pero el ingreso efectivo depende del convenio aplicable, la función, la antigüedad y los adicionales correspondientes.