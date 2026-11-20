Si el receso supera los días que le corresponden a un empleado, la empresa no puede resolverlo como una licencia común. Qué establece la LCT

El cierre de una empresa durante el verano puede generar un problema para los trabajadores que todavía no tienen días suficientes de vacaciones para cubrir todo el período.

La situación es habitual en personas que ingresaron recientemente a sus empleos y no alcanzaron a reunir la antigüedad necesaria para acceder a la licencia anual completa. La normativa de Ley de Contrato de Trabajo contempla expresamente este escenario.

El artículo 153 establece qué ocurre cuando la suspensión de actividades por vacaciones supera el descanso que le corresponde al empleado y la empresa no lo ocupa en otras tareas. La norma prevé una suspensión de hecho, pero exige cumplir determinados requisitos y contar con la admisión previa de la autoridad laboral.

Qué pasa según la ley si la empresa cierra y faltan días de vacaciones

La legislación establece que, cuando un trabajador no reúne el tiempo mínimo de servicios para acceder a la licencia completa, le corresponde un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo. Para realizar ese cálculo también se computan determinadas ausencias, como las licencias legales y las enfermedades inculpables.

El problema aparece cuando el establecimiento cierra por un período mayor al descanso disponible. En ese caso, si el empleador no asigna otras tareas al trabajador, el artículo 153 considera que existe una suspensión de hecho hasta que se reanuden las actividades habituales.

Sin embargo, esto no significa que la empresa pueda descontar automáticamente los días excedentes o imponer una licencia sin goce de sueldo. La suspensión debe cumplir las condiciones de los artículos 218 y siguientes de la LCT:

Tiene que existir una causa justificada

El plazo debe ser determinado

Debe existir una notificación escrita

Además, la autoridad laboral debe admitir previamente la justa causa invocada.

Qué licencias y acuerdos deben revisar los empleadores antes del cierre

Antes de definir un cierre general, las compañías necesitan revisar cuántos días tiene disponibles cada integrante del equipo, cuánto tiempo trabajó durante el año y qué condiciones establece el convenio colectivo aplicable.

También deben anticipar qué sucederá con quienes no tengan una licencia suficiente para cubrir todo el receso. Una de las posibilidades consiste en asignar otras tareas durante ese período.

Francisco Costa, abogado y cofundador de Naaloo, advierte que la organización de las vacaciones requiere información clara y acuerdos documentados. "La posibilidad de acordar cómo distribuir las vacaciones puede ayudar a conciliar las preferencias de las personas con la organización del trabajo. Pero esa flexibilidad necesita acuerdos claros", asegura.

"En una pyme, todos deberían poder saber cuántos días tienen disponibles, qué fechas quedaron confirmadas y quién cubrirá las tareas durante cada ausencia", añade.

Martín Bayugar, CFO de Naaloo, también destaca la importancia de anticipar el impacto financiero y operativo de las vacaciones. "Para una pyme, planificar el descanso también implica prever los pagos y organizar los reemplazos. Tener las fechas confirmadas y la información disponible para quien liquida los sueldos ayuda a ordenar el flujo de fondos y evitar correcciones de último momento", señala.

En este contexto, Naaloo ofrece una plataforma para centralizar la gestión de vacaciones y licencias. La herramienta permite consultar saldos, registrar solicitudes y aprobaciones, coordinar ausencias mediante un calendario compartido y exportar las novedades para la liquidación de haberes.

Cuántos días corresponden por antigüedad y cómo se calcula el proporciona

La cantidad de días de descanso depende de la antigüedad. La LCT establece 14 días corridos para quienes no superan los cinco años de trabajo; 21 días cuando la antigüedad es mayor a cinco y no excede los diez; 28 días para quienes superan los diez y no llegan a los veinte; y 35 días cuando la antigüedad es mayor a veinte años.

Para acceder a la licencia completa, el trabajador debe haber prestado servicios durante al menos la mitad de los días hábiles del año calendario o aniversario correspondiente. Si no alcanza ese requisito, se aplica el cálculo proporcional de un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo.

La reforma laboral modificó otros aspectos del régimen, como la posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos de al menos siete días mediante acuerdo entre las partes y el plazo general de notificación, que pasó a ser de 30 días. Sin embargo, no alteró la regla del artículo 153 sobre los cierres de establecimientos que superan la licencia disponible.

Para conocer las modificaciones de la reforma laboral en el régimen de vacaciones, también se pueden consultar las modificaciones introducidas por la nueva ley.