El aguinaldo de diciembre se calcula sobre el mejor sueldo del semestre. Cuánto cobran las empleadas domésticas sin retiro según las horas trabajadas

El aguinaldo de diciembre corresponde a quienes tienen un empleo en casas particulares. En el caso de las empleadas domésticas sin retiro, el monto se determina según la remuneración más alta que hayan percibido entre julio y diciembre de 2026, la categoría laboral y los adicionales remunerativos que correspondan. La cantidad de horas que trabajan también influye en el cálculo.

Cuánto cobra de aguinaldo una empleada doméstica sin retiro en diciembre de 2026

Para calcular el Sueldo Anual Complementario (SAC), se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. En el caso del personal de tareas generales sin retiro, la escala salarial de diciembre de 2026 establece un mínimo mensual de $571.280,64 para una jornada completa de 48 horas semanales.

Por lo tanto, si esa fue la mayor remuneración mensual que percibió la trabajadora entre julio y diciembre, el aguinaldo será de $285.640,32.

Cuánto cobran si trabajan menos de 24 horas semanales

Las empleadas domésticas sin retiro también pueden cumplir jornadas inferiores a las 48 horas semanales. Cuando trabajan menos de 24 horas por semana, el salario se calcula según el valor horario correspondiente a su categoría.

En diciembre de 2026, la hora mínima para el personal de tareas generales sin retiro es de $4.518,27. Si se toma como ejemplo una trabajadora que cumple cuatro horas por jornada, cinco veces por semana como máximo, los importes estimados de aguinaldo serían:

1 día por semana : 4 horas semanales. Aguinaldo estimado: $39.128.

: 4 horas semanales. Aguinaldo estimado: $39.128. 2 días por semana : 8 horas semanales. Aguinaldo estimado: $78.256.

: 8 horas semanales. Aguinaldo estimado: $78.256. 3 días por semana : 12 horas semanales. Aguinaldo estimado: $117.385.

: 12 horas semanales. Aguinaldo estimado: $117.385. 4 días por semana : 16 horas semanales. Aguinaldo estimado: $156.513.

: 16 horas semanales. Aguinaldo estimado: $156.513. 5 días por semana: 20 horas semanales. Aguinaldo estimado: $195.641.

Estos importes son orientativos y se calcularon a partir del valor horario de diciembre y un promedio de 4,33 semanas por mes. No representan una liquidación exacta del SAC: el cálculo definitivo debe tomar la mayor remuneración mensual efectivamente devengada entre julio y diciembre, junto con los adicionales remunerativos que correspondan.

Para las jornadas superiores a 24 horas y menores a 48 horas semanales, el salario se determina proporcionalmente sobre el valor mensual de la escala. Cuando se cumplen 48 horas semanales, corresponde el sueldo mensual completo de la categoría.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas

La Ley 26.844 de casas particulares establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota del año, se consideran los salarios correspondientes al período comprendido entre julio y diciembre.

Esto significa que no necesariamente se toma como referencia el sueldo vigente en diciembre. Si la trabajadora recibió aumentos durante esos meses, se debe identificar cuál fue su mejor remuneración mensual. Por ejemplo, si cobró $580.000 en agosto y su salario llegó a $600.000 en diciembre, el SAC se calculará sobre este último importe y será de $300.000. En cambio, si su mejor sueldo fue de $620.000 en octubre, le corresponderán $310.000 de aguinaldo.

Si la relación laboral no estuvo vigente durante todo el semestre, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. Los ejemplos son ilustrativos y suponen que los importes mencionados representan la remuneración mensual computable, incluidos los conceptos remunerativos que correspondan.

Qué pasa si el sueldo aumentó durante el semestre

Si la empleada doméstica recibió aumentos salariales entre julio y diciembre, para calcular el aguinaldo se debe identificar cuál fue la remuneración mensual más alta de esos seis meses. Esto significa que no siempre se toma como referencia el sueldo vigente en diciembre: si el salario de otro mes fue superior, ese importe será la base para determinar el SAC.

Por ejemplo, si una trabajadora cobró $580.000 en agosto y su remuneración llegó a $600.000 en diciembre, el aguinaldo se calculará sobre este último monto. En cambio, si el mejor salario fue de $620.000 en octubre, corresponderá tomar esa cifra.

Importante: el ejemplo es ilustrativo y supone que esos importes representan la remuneración mensual computable, incluidos los conceptos remunerativos que correspondan.

Qué adicionales se tienen en cuenta para calcularlo

Para determinar el aguinaldo no se considera solamente el sueldo básico. También deben contemplarse los conceptos remunerativos que haya percibido la trabajadora durante el semestre.

Entre ellos se encuentra el adicional por antigüedad, que equivale al 1% por cada año de servicio, computado desde el 1 de septiembre de 2020. También puede corresponder el adicional por zona desfavorable, que representa un 31% sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en determinadas provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones.

Es importante distinguir estos conceptos de las sumas extraordinarias no remunerativas, que no integran la base de cálculo del aguinaldo.

¿Las empleadas domésticas sin retiro que trabajan pocos días también cobran aguinaldo?

Sí. No existe una cantidad mínima de horas semanales para acceder al Sueldo Anual Complementario. El derecho alcanza también a quienes trabajan una o dos veces por semana, siempre que exista una relación laboral comprendida en el régimen de casas particulares.

Para conocer cómo se liquida en jornadas reducidas, se puede consultar esta nota sobre el aguinaldo de las empleadas domésticas que trabajan por hora.

De este modo, el aguinaldo de diciembre debe abonarse durante la última jornada laboral del mes, según establece el artículo 27 de la Ley 26.844.

Qué pasa si trabajan para varias familias

Una empleada doméstica puede prestar servicios para distintos empleadores y cobrar un aguinaldo por cada relación laboral.

En esos casos, cada empleador debe calcular el SAC en función de la remuneración que paga por las tareas realizadas en su domicilio.

Cuánto cobran las empleadas domésticas sin retiro en diciembre de 2026

La escala salarial de diciembre contempla distintos valores según la categoría profesional. Para el personal sin retiro, los mínimos establecidos son:

Supervisores : $5.424,50 por hora y $688.207,61 mensuales.

: $5.424,50 por hora y $688.207,61 mensuales. Personal para tareas específicas : $5.175,33 por hora y $643.289,43 mensuales.

: $5.175,33 por hora y $643.289,43 mensuales. Caseros : $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales. Asistencia y cuidado de personas : $4.997,36 por hora y $629.727,77 mensuales.

: $4.997,36 por hora y $629.727,77 mensuales. Personal para tareas generales: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.