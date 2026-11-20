Se firmó el decreto sobre el régimen laboral en Brasil: cuándo comienza a regir, cuáles son los principales cambios, y el mensaje a los empleadores

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves el decreto que regula la duración normal de la jornada laboral y el descanso semanal remunerado, conforme a lo establecido por la Enmienda a la Constitución n.º 141, del 16 de octubre de 2026. Con este decreto, se pone fin al régimen de trabajo de seis días laborales por semana que debían cumplir millones de personas en Brasil y que provenía de la ley de 1943. Habrá dos días obligatorios de descanso y las horas regulares pasarán a ser 40 por semana como máximo, sin resignar su sueldo.

El Decreto n.º 13.173 fue publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión (DOU) el jueves 19 de noviembre y regula la aplicación de las nuevas normas para los trabajadores urbanos, rurales, domésticos y, en lo que corresponda, para los trabajadores eventuales. Entra en vigor en la fecha de su publicación y surte efectos conforme a los plazos y condiciones establecidos en la Enmienda a la Constitución n.º 141, de 2026.

Esto último quiere decir que a partir del 16 de diciembre, los brasileros pasarán a un esquema de 42 horas de trabajo semanales, y recién en diciembre de 2027 la semana se reducirá a 40 horas.

El esquema de 6x1 estaba ampliamente extendido en Brasil, en actividades de atención continua, tales como supermercados, centros comerciales, gastronomía, farmacias, transporte y plataformas de atención telefónica.

El discurso de Lula por el nuevo régimen laboral en Brasil

El decreto fue firmado por el presidente de la República durante un acto celebrado este jueves en el Palacio del Planalto, en Brasilia, y hasta transmitido en vivo las redes oficiales del Gobierno de Brasil. La ceremonia contó con la presencia del vicepresidente de la República, ministros de Estado, parlamentarios y representantes de entidades sindicales y de la sociedad civil.

Lula calificó el fin del 6x1 como "una conquista histórica de la clase trabajadora brasileña, que contó con el compromiso y el apoyo de nuestro gobierno."

"Crecí en la lucha por los derechos y conozco el valor del trabajo. Pero también sé que la vida no puede reducirse a él. Las personas necesitan tiempo para descansar, cuidar a sus hijos, estar con su familia y vivir con dignidad. Especialmente las mujeres, que a menudo enfrentan una doble jornada. El fin del esquema 6x1 es un paso importante en esa dirección", prosiguió el mandatario.

Sobre este último punto, la ministra de la Casa Civil, Miriam Belchior, también destacó que según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), las mujeres brasileñas dedican, en promedio, 21 horas semanales a las tareas domésticas y al cuidado de otras personas; casi el doble del tiempo que dedican los hombres.

"La desigualdad es perversa con las mujeres. La sociedad ha naturalizado el cansancio femenino y ha considerado nuestra capacidad para soportar el exceso de trabajo como una virtud. La nueva jornada 5x2 será una oportunidad para que las mujeres brasileñas tengan más tiempo para descansar, estudiar, llevar una vida social, cuidar su salud, participar en la vida política y, sobre todo, hacer lo que deseen".

El presidente Lula destacó que las ganancias de productividad generadas por los avances tecnológicos también deben beneficiar a los trabajadores. "Existe una falta de gratitud por parte de algunas personas a la hora de comprender el significado de la reducción de la jornada laboral, ya que los beneficios que los empresarios obtuvieron gracias a la modernidad y a la evolución tecnológica y digital no fueron trasladados a los trabajadores". Con este decreto, aseguró que se intenta "humanizar el mundo del trabajo" y "que las personas dispongan del tiempo suficiente para vivir dignamente."

Firma del Decreto 13.173 en Brasil, para terminar con el régimen de trabajo 6x1 - crédito Gobierno de la República Federativa de Brasil

El presidente también resaltó la iniciativa de garantizar transporte gratuito durante los fines de semana. "Y, gracias a la conquista de esta nueva jornada, garantizaremos transporte gratuito los fines de semana para que la gente pueda salir a pasear".

Principales cambios del nuevo régimen laboral en Brasil

Jornada laboral regular y descanso semanal:

Se pasa de un régimen de 6 días laborales por semana a 5, con dos días de descanso obligatorios, sin pérdida de salario para los trabajadores registrados.

Se reduce la jornada máxima de trabajo de 44 a 40 horas semanales. Serían 8 horas por día como máximo, con la posibilidad de compensar horarios y reducción de jornada por convenio colectivo de trabajo.

Este último cambio se implementará de manera progresiva. El próximo 16 de diciembre se pasará a un esquema de 42 horas semanales de trabajo, y recién en diciembre de 2027 se llegará al esquema de 40 horas.

Regímenes laborales especiales

Para los empleados que trabajan en turnos rotativos ininterrumpidos, el decreto garantiza una jornada de seis horas diarias, salvo que exista una disposición distinta establecida en un convenio o acuerdo colectivo de trabajo. En tales casos, deberá respetarse, tomando como referencia el promedio del mes calendario, el límite semanal constitucional de duración de la jornada laboral, así como un descanso semanal remunerado de dos días.

El texto también regula el esquema de 12 horas consecutivas de trabajo seguidas de 36 horas ininterrumpidas de descanso (12x36). Cuando, al calcular el promedio del mes calendario, la jornada resulte superior al límite semanal constitucional, se garantizará la compensación de las horas trabajadas o el pago de horas extras, conforme a lo establecido en un convenio o acuerdo colectivo de trabajo.

Est significa que el sistema 12x36 utilizado en hospitales, servicios de vigilancia y otras actividades no se eliminará, pero deberá ajustarse a los nuevos límites de jornada, incorporando los ajustes y compensaciones necesarios mediante acuerdos y negociaciones colectivas. Lo mismo se aplica a los turnos ininterrumpidos de rotación en sectores como el transporte, la aviación, el trabajo marítimo y la industria petrolera, los cuales contarán con regulaciones complementarias.

Cálculo de salario por hora

El decreto establece criterios para el cálculo del salario por hora de los empleados del sector privado sujetos a la duración normal de la jornada laboral. Para jornadas máximas de 42 horas semanales, se aplicará el divisor 210. Para jornadas máximas de 40 horas semanales, el divisor será 200.

La reglamentación también determina que se mantenga el divisor más favorable para el empleado, incluso cuando exista una previsión de un divisor menor en la ley, en un convenio o acuerdo colectivo de trabajo, o debido a una jornada contractual más reducida.

Pago de horas extraordinarias

La compensación de las horas trabajadas o pago de horas extraordinarias en la jornada de 12 horas de trabajo por 36 horas de descanso (12×36), cuando el promedio mensual supere el límite semanal constitucional, conforme a lo establecido en un convenio o acuerdo colectivo de trabajo.

El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, explicó en declaraciones relevadas por Agencia Brasil que la reducción gradual de la jornada laboral semanal y la garantía de dos días de descanso remunerado elevarán el valor de la hora trabajada, aumentando el costo de las horas extras, aunque sin alterar los montos de los salarios fijos mensuales.

"Hoy, con la jornada actual de 44 horas, utilizamos normalmente un divisor [para calcular el valor de la hora] equivalente a 220. Con la entrada en vigor de las 42 horas, usaremos el divisor 210. Y con 40 horas, 200. Esto significa que un trabajador que percibe 3.000 reales seguirá recibiendo la misma cantidad, pero el valor de referencia de su hora de trabajo pasará a ser, a partir del 16 de diciembre, de 14,29 reales (en lugar de los 13,64 reales actuales), y en diciembre de 2027 ascenderá a 15 reales", detalló el ministro.

Según señaló, las empresas que deseen evitar este impacto financiero deberán contratar más personal. "Basta con no recurrir a horas extraordinarias, sustituyéndolas por nuevas contrataciones", afirmó Marinho durante la ceremonia de firma del decreto.

Durante el evento, Marinho también buscó tranquilizar a empleadores y consumidores, asegurando que el fin del esquema 6x1 no implica el cierre de establecimientos comerciales, restaurantes, hospitales o industrias durante los sábados y domingos. Afirmó que solo exige reorganizar los turnos rotativos para garantizar dos días de descanso semanal a cada trabajador. "Orientaremos a las actividades económicas que requieran operar los 365 días del año, las 24 horas del día, ajustando los turnos para cubrir la actividad. Además, la negociación colectiva podrá organizar la distribución de los descansos a lo largo del mes, respetando los dos días de descanso semanales y el periodo mínimo de descanso garantizado por la Constitución Federal", aseguró Marinho.

Según Marinho, el decreto firmado este jueves preserva los salarios mínimos de cada categoría y abarca a los trabajadores urbanos, rurales y, en lo que corresponda, a los trabajadores eventuales. Asimismo, destacó que quienes ya trabajan 40 horas semanales o menos (distribuidas en seis días de trabajo y uno de descanso) también pasarán a tener garantizado el derecho a dos días de descanso semanal remunerado. "La reducción de la jornada y la ampliación del descanso son derechos distintos y ambos deben respetarse", declaró Marinho, enfatizando que, bajo ninguna circunstancia, puede producirse una reducción salarial.

Medidas complementarias se dictarán la próxima semana

La próxima semana, el Ministerio de Trabajo y Empleo publicará una normativa complementaria y una guía de preguntas y respuestas, detallando las nuevas reglas y aclarando las dudas tanto de empleadores como de empleados.

El ministro aseguró que los equipos de inspección del trabajo del ministerio, estarán a disposición para orientar y fiscalizar el cumplimiento de la nueva jornada en todo el país.

"Estamos construyendo una transición responsable, con diálogo, seguridad jurídica y respeto a las actividades económicas, pero sin renunciar a lo esencial: menos horas de trabajo, más horas de descanso, mayor convivencia familiar y sin recortes salariales", concluyó Marinho.