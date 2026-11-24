Las empresas quieren aumentar los días de presencialidad mientras los empleados hacen cuentas para calcular cuánto les cuesta el regreso a la oficina.

Se siguen conociendo datos contradictorios sobre el estado de la presencialidad en los lugares de trabajo en Argentina. Por un lado, en grandes empresas y filiales de multinacionales, la exigencia de concurrir a las oficinas avanzó un 2% en un año, según relevó WTW. Sin embargo, un informe de la consultora Adecco enviado a este medio, dice que la historia es muy diferente, y que en algunos sectores en particular la presencialidad completa ya es más la norma que la excepción.

"Tecnológicas que habían apostado al trabajo remoto, bancos, aseguradoras y energéticas suben los días de presencialidad, y en algunos casos empiezan por los jefes", indican. Y en este punto es en donde coinciden ambos estudios.

"Las compañías que antes tenían un solo día de presencialidad hoy están en dos por semana, las que tenían dos pasaron a tres, y por lo general tres" es el estándar, dijo el mes pasado a este medio Marcela Angeli, Directora Gestión de Talentos y Compensaciones de WTW. Ella aseguraba que el 80% de las empresas relevadas concentra su funcionamiento entre esquemas de tres días fijos y alternativas flexibles, pero la presencialidad es más exigencia para líderes y jefes que para los reportes y subordinados.

Para Adecco, la vuelta a la oficina gana terreno en la Argentina sobre todo entre los bancos, aseguradoras, energéticas y hasta empresas tecnológicas.

Más días de oficina pero con fllexibilidad

Adecco encontró que los departamentos de Recursos Humanos aumentan los días de presencialidad: "Seis años después de la pandemia, la pregunta ya no es unicamente si volver o no a la oficina, sino cuántos días y para qué. Las empresas quieren recuperar el encuentro, pero del otro lado hay trabajadores que valoran la flexibilidad y que también hacen cuentas: cuánto les cuesta llegar todos los días", explicó Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Adecco Argentina & Chile.

Según registró esta consultora, "el sistema financiero, bancario, asegurador y energético aparece entre los sectores más activos en promover el regreso presencial. Bancos tradicionales, compañías de seguros y multinacionales con una fuerte cultura corporativa ya les pidieron a sus empleados que vuelvan a la oficina todos los días, dejando atrás los esquemas híbridos que se habían instalado después de 2020."

Consideran que en estas industrias, la presencialidad vuelve a ocupar un lugar central en la organización del trabajo, entre varios motivos vinculados a la coordinación de equipos, la cultura organizacional y las necesidades de cada negocio.

De la misma forma, las empresas tecnológicas, que habían sido las más flexibles, también suben la exigencia de presencialidad: "Compañías que durante años promovieron el trabajo remoto como parte de su propuesta de valor comenzaron a establecer días obligatorios de asistencia, ampliar las jornadas presenciales o directamente eliminar la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar."

Adecco asegura que ese cambio también alcanza a las grandes multinacionales, "que buscan recuperar espacios de intercambio cotidiano, fortalecer la cultura organizacional y facilitar la colaboración entre equipos."

¿Qué hacen los empleados?

La encuesta de Adecco muestra que la presencialidad ya es la norma para la mayoría: 7 de cada 10 trabajadores volvieron al 100% de presencialidad. Y que para el 60%, la posibilidad de trabajar en formato híbrido o presencial incide en su decisión.

La consultora relaciona esta modificación con la creación de cultura compartida, no de control sobre el uso del tiempo de los empleados ni con la posibilidad de que las empresas presionen sobre la presencialidad para forzar la salida de los mismos por propia voluntad, al encontrar el cambio de esquema incompatible con las rutinas familiares y de estilo de vida ya establecidas en los últimos años.

Si contempla que el impacto en el bolsillo es una de las consideraciones. El 70% considera que el aumento de las tarifas del transporte público representa un problema para ir a trabajar y el 85% afirma que en su trabajo no le cubren los viáticos.

El bolsillo, sin embargo, no siempre alcanza para elegir: aunque para el 30% el costo del transporte influye en su decisión sobre cuándo trabajar desde su casa, casi la mitad afirma que no tiene margen de elección sobre su modalidad de trabajo.

"La presencialidad funciona cuando tiene sentido para el equipo: reuniones, aprendizaje, cultura. Cuando se impone sin explicar para qué y sin mirar cuánto le cuesta a cada persona llegar, el riesgo es perder talento. Por eso, a las empresas que están pensando en sumar días de oficina les recomendamos definir con claridad para qué son esos días, empezar por los líderes y revisar beneficios como los viáticos", señaló la directiva de Adecco.