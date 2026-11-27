En diciembre, los empleados de comercio cobrarán el sueldo de noviembre, la segunda cuota del bono de $25.000 y el medio aguinaldo según su categoría

Adicionalmente, se liquidará el aguinaldo (SAC), calculado como el 50% de la mayor remuneración mensual del segundo semestre.

Los salarios brutos de referencia para jornada completa varían de $1.378.448 a $1.450.707 según la categoría, a lo que se suma un porcentaje por antigüedad.

En diciembre, los empleados de comercio cobrarán el sueldo de noviembre con los aumentos paritarios, más la segunda cuota del bono extraordinario y la suma fija.

Cada empleado de comercio cobrará en diciembre el sueldo correspondiente a noviembre, con los aumentos acordados en paritarias. El salario dependerá de la categoría, la antigüedad y los adicionales vinculados al trabajo, mientras que la jornada y las condiciones de cada empleo también incidirán en la liquidación final.

Para una jornada completa y sin antigüedad, los haberes que se pagarán en diciembre de 2026 irán desde $1.378.448 hasta $1.450.707, según la categoría laboral.

Al sueldo se sumará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este pago tiene un cálculo independiente y su valor varía según la remuneración que haya tenido cada trabajador durante el segundo semestre.

La liquidación que se cobra en diciembre toma como referencia la escala salarial de noviembre. Ese mes se aplica el segundo tramo del aumento trimestral del 5,7% acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. El último incremento del período, correspondiente a diciembre, se verá reflejado en los salarios que se paguen en enero de 2027.

Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre, categoría por categoría

Los importes incluyen el básico y las sumas no remunerativas correspondientes a cada categoría. Son valores brutos de referencia para jornada completa, sin antigüedad ni presentismo:

Maestranza A: $1.378.448

B: $1.381.969

C: $1.394.305

Administrativo A: $1.391.664

B: $1.396.955

C: $1.402.240

D: $1.418.103

E: $1.431.320

F: $1.450.707

Cajeros A: $1.396.069

B: $1.402.240

C: $1.410.171

Personal Auxiliar A: $1.396.069

B: $1.404.881

C: $1.433.963

Auxiliar especializado A: $1.406.647

B: $1.422.508

Vendedor A: $1.396.069

B: $1.422.511

C: $1.431.320

D: $1.450.707

Los valores representan los totales brutos establecidos para cada categoría. No son necesariamente los importes que cada trabajador recibirá en su cuenta bancaria, ya que la liquidación puede modificarse por los adicionales correspondientes y los descuentos aplicables.

Por otra parte, la escala contempla trabajadores de jornada completa. En los casos de jornadas reducidas, el salario se determina de acuerdo con las horas trabajadas y las condiciones previstas en el convenio colectivo.

Qué aumento reciben los empleados de comercio

El acuerdo paritario firmado por FAECYS junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) estableció una mejora del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre.

El incremento se distribuyó en tres etapas:

Octubre : 1,9%.

: 1,9%. Noviembre : 1,9%.

: 1,9%. Diciembre: 1,9%.

La suba se calculó sobre los valores salariales de septiembre de 2026 y las sumas no remunerativas vigentes en ese momento. De esta manera, el esquema permite identificar qué aumento corresponde a cada liquidación: el sueldo que se deposita en diciembre ya incorpora los tramos de octubre y noviembre, mientras que el correspondiente a diciembre se cobrará al mes siguiente.

Además, las partes acordaron una gratificación extraordinaria de $50.000, dividida en dos pagos de $25.000. La primera cuota se abonó con los salarios de octubre y la segunda se liquida con los haberes de noviembre, que se pagan durante diciembre. Por eso, ese último importe ya está contemplado en los totales de la lista y no debe sumarse nuevamente.

Qué pasa con la suma fija de $120.000

Otro de los componentes que incide en la liquidación es la suma no remunerativa de $120.000 acordada en una negociación salarial anterior. FAECYS y las cámaras empresarias resolvieron mantener ese concepto durante la vigencia del entendimiento correspondiente al último trimestre de 2026.

La suma de $120.000 se mantiene en los recibos de noviembre, junto con el básico actualizado y la segunda cuota del bono extraordinario.

Cuánto se suma por antigüedad y presentismo

Los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 pueden percibir adicionales que modifican el monto final de la liquidación. Por eso, los valores de la escala funcionan como una referencia y no necesariamente coinciden con el ingreso de cada empleado.

La antigüedad representa un 1% por cada año trabajado y se aplica sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos alcanzados por el acuerdo, con excepción de la gratificación extraordinaria por única vez.

También corresponde el adicional por presentismo previsto en el artículo 40 del convenio. Su cálculo contempla los conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque excluye el bono extraordinario de $25.000.

Estos adicionales explican por qué dos personas que trabajan en la misma categoría pueden recibir salarios diferentes. La cantidad de años de servicio y el cumplimiento de las condiciones para cobrar el presentismo inciden en el resultado de la liquidación.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre de 2026

Al sueldo de noviembre que se paga durante diciembre se suma la segunda cuota del SAC. Según las reglas de liquidación, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, que comprende el período de julio a diciembre.

Para determinar el importe se identifica cuál fue el mejor salario mensual del semestre y se calcula la mitad de ese monto. Por eso, el aguinaldo no es igual para todos los empleados de comercio: depende de la remuneración que haya alcanzado cada uno durante esos meses.

Si una persona no trabajó durante todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto también ocurre cuando la relación laboral comenzó después de julio o finalizó antes de diciembre.