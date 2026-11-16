Durante el último mes del año impactan el nuevo incremento y sumas extra en los haberes, con montos diferenciados según rol, antigüedad y presentismo

Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento de sueldo en diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo pactado en octubre pasado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector.

El mes próximo será más relevante ya que, además del incremento salarial, llegará el aguinaldo y un bono extraordinario.

En el acuerdo, que fue firmado el 26 de octubre, participaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Los nuevos valores alcanzan a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Esto significa vendedores, cajeros, administrativos, personal auxiliar y empleados de maestranza.

El aumento total pactado fue de 5,7% dividido en tres tramos de 1,9% cada uno, que se aplicaron entre octubre y diciembre tomando como base los salarios de septiembre.

El primer tramo correspondiente a octubre se cobró en noviembre. El segundo llegará con los haberes de noviembre durante los primeros días de diciembre. El tercero y último se percibirá en enero, con los salarios de diciembre.

Cuánto cobran los empleados de comercio de sueldo en diciembre 2026

Todas las categorías del CCT 130/75 tendrán el incremento de 1,9% en diciembre. Además, cobrarán la suma fija de $100.000 pactada anteriormente. Los salarios básicos quedaron así para el mes próximo, antes de sumar adicionales:

Maestranza

Categoría A: $1.378.222

Categoría B: $1.381.807

Categoría C: $1.394.369

Administrativo

Categoría A: $1.391.680

Categoría B: $1.397.068

Categoría C: $1.402.449

Categoría D: $1.418.603

Categoría E: $1.432.061

Categoría F: $1.451.804

Cajeros

Categoría A: $1.296.165

Categoría B: $1.302.449

Categoría C: $1.310.526

Personal auxiliar

Categoría A: $1.396.165

Categoría B: $1.405.139

Categoría C: $1.434.754

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.406.938

Categoría B: $1.423.088

Vendedores

Categoría A: $1.396.165

Categoría B: $1.423.091

Categoría C: $1.432.061

Categoría D: $1.451.804

Estas cifras son el punto de partida. El monto final en el recibo será mayor una vez que se calculen los adicionales.

El bono extraordinario más el medio aguinaldo

El acuerdo de los empleados de comercio incluyó una asignación extraordinaria de $50.000 con carácter no remunerativo. Se paga en dos cuotas iguales de $25.000 cada una.

La primera cuota correspondió a octubre y se cobró en noviembre. La segunda se liquidará con los haberes de noviembre y llegará a los trabajadores durante diciembre.

Este bono se suma a los $120.000 no remunerativos que ya estaban vigentes. De ese importe, $20.000 comenzarán a incorporarse al salario básico en diciembre.

La incorporación seguirá un cronograma que se extenderá hasta mayo de 2027. Cada mes se irán sumando montos al básico de manera progresiva.

Las partes acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar la situación salarial del sector.

Cuánto cobran los empleados de comercio en diciembre 2026 con bono y aguinaldo

Los salarios varían según la categoría establecida en el convenio colectivo de trabajo. La escala contempla al personal de Maestranza, Administrativo, Cajeros, Personal auxiliar, Auxiliar especializado y Vendedores.

A continuación, el detalle estimado de cuánto recibiría cada trabajador al sumar el sueldo de diciembre, el medio aguinaldo y los $25.000 correspondientes al bono extraordinario:

Maestranza: el trabajador de categoría A cobraría un total estimado de $2.090.845, compuesto por un sueldo de $1.378.222, un aguinaldo de $687.623 y el bono de $25.000. En la categoría B, el total ascendería a $2.096.190, mientras que en la categoría C llegaría a $2.114.920.

Administrativos: quienes se desempeñan en la categoría A recibirían unos $2.110.911. Para la categoría B, el total sería de $2.118.944; para la C, de $2.126.967; para la D, de $2.151.053; para la E, de $2.171.119; y para la F, de $2.200.556.

Cajeros: el personal de categoría A tendría un ingreso estimado de $1.968.497 durante diciembre. En tanto, los cajeros de categoría B alcanzarían los $1.977.866 y los de categoría C, los $1.989.909.

Personal auxiliar: para la categoría A, la suma del sueldo, el aguinaldo y el bono llegaría a $2.117.598. En la categoría B, el total sería de $2.130.978, mientras que en la C ascendería a $2.175.135.

Auxiliar especializado: los trabajadores de categoría A cobrarían alrededor de $2.133.661. Para quienes se encuentran en la categoría B, el monto estimado sería de $2.157.740.

Vendedores: el personal de categoría A percibiría unos $2.117.598. En la categoría B, el total alcanzaría los $2.157.745; en la C, los $2.171.119; y en la D, los $2.200.556.

Los importes son valores de referencia y corresponden a una estimación para trabajadores sin antigüedad ni presentismo. Se trata de montos brutos, antes de los descuentos de ley, y pueden variar según la liquidación particular de cada empleado.

Cómo calcular la antigüedad y el presentismo

La antigüedad representa un 1% extra por cada año trabajado. Se calcula sobre el salario básico y también sobre las sumas no remunerativas.

Un empleado con cinco años de antigüedad suma un 5% a su sueldo. Uno con diez años, un 10%. Y así sucesivamente.

El presentismo equivale al 8,33% del sueldo según el artículo 40 del convenio. Este porcentaje se aplica cuando el trabajador cumplió con su jornada completa sin ausencias injustificadas.

Ambos conceptos se suman al básico. Por eso el salario final puede superar notablemente las cifras publicadas en las escalas.