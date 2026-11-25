"Desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas", dijo el gobernador.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes 24 de noviembre de 2026 junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, la presentación del portal Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una plataforma para vincular a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales, empresas y emprendedores, similar al que ya tiene desde hace años la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador, que se perfila para ser una de las figuras fuertes del Peronismo en las elecciones del año próximo, aprovechó la ocasión para subrayar una de las cuentas pendientes del gobierno de La Libertad Avanza, la generación de empleo registrado.

El acto de presentaciòn fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con la participación de la subsecretaria de Empleo, Claudia Lazzaro Prado. En ese marco, Kicillof afirmó: "Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente: desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y bajaron sus persianas cerca de 33 mil empresas".

"Aunque intenten instalar la idea de que todo está bien, cierran fábricas y comercios que habían resistido los '90, el 2001 y la pandemia: hoy en la Argentina se está volviendo cada vez más difícil producir, trabajar y vivir con dignidad", insistió el gobernador en su discurso.

"Mientras el mundo protege su mercado interno y fortalece su entramado industrial, en nuestro país se abren indiscriminadamente las importaciones, cae el salario y se generan condiciones que le quitan competitividad a nuestra industria", sostuvo el gobernador, y añadió: "Frente a ese escenario, la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses redoblamos esfuerzos y creamos herramientas como el Servicio Bonaerense de Empleo para acompañar a quienes buscan trabajo y a los que están desarrollando sus emprendimientos".

Cómo funciona la plataforma de empleo bonaerense

A la plataforma se puede acceder a través de la página https://www.trabajo.gba.gov.ar/sbe/. Orientada a fortalecer la red entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores, fue diseñada según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina. Cuenta con tres pilares centrales: el portal de empleo, para la elaboración de currículums y postulaciones a ofertas laborales; la formación continua, mediante cursos y talleres virtuales o presenciales; y la vinculación territorial, donde se conectan a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de empleo disponibles.

La iniciativa no será solo digital: contará con el acompañamiento de las 46 delegaciones regionales y 58 subdelegaciones que el Ministerio de Trabajo tiene distribuidas en territorio bonaerense

Por otro lado, los empleadores podrán publicar búsquedas de personal sin costo alguno, recibir asesoramiento durante los procesos de contratación y contar con acompañamiento para la adecuación de los entornos laborales. En tanto, quienes tengan un emprendimiento o estén interesados en ponerlo en marcha podrán registrarlo, conocer los programas provinciales de fortalecimiento productivo y acceder a información sobre alternativas de financiamiento.

Por su parte, Correa señaló: "Estamos presentando una novedosa plataforma de vinculación laboral que se potencia con la gran presencia territorial del Ministerio de Trabajo, con más de 100 delegaciones y subdelegaciones, y el rol fundamental de nuestros Centros de Formación Laboral en cada distrito bonaerense".

"En un contexto tan adverso, esta política es un brazo solidario entre el Estado provincial, los municipios, cámaras empresarias, universidades y las organizaciones sindicales para generar más y mejores puestos de trabajo digno y con todos los derechos", añadió.

En tanto, Lazzaro sostuvo: "Esta política pública fue diseñada a partir de un trabajo colectivo de diagnóstico y planificación: necesitamos construir un paradigma que no solo se rija por la oferta y la demanda, sino por la vinculación entre la capacitación y el acompañamiento de las transiciones laborales".

Líneas de financiamiento de Provincia Microcréditos para emprendedores

Durante la jornada, se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para acercar mediante la nueva plataforma información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses. Quienes se registren en la plataforma como emprendedores o empleadores podrán acceder a la información respecto de estas facilidades.

Por último, Kicillof sostuvo: "El Gobierno bonaerense va a seguir desplegando iniciativas para minimizar el impacto de las políticas de Milei, pero no podemos resolver solos una crisis laboral que es de escala nacional". "Para cambiar la realidad de fondo hay que modificar el rumbo macroeconómico y sus objetivos: necesitamos un modelo de país orientado al desarrollo productivo, nacional y federal, a la soberanía, al trabajo digno y a la inclusión social", concluyó.

Participaron el presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento; la representante en Argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), María Eugenia Sconfienza; el subsecretario de Coordinación de la Gestión Territorial, Juan Miguel Gómez Parodi; su par de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; el presidente del Instituto de Asociativismo y Cooperativismo provincial, Gildo Onorato; el diputado nacional Hugo Moyano; el senador provincial Pedro Borgini; la diputada bonaerense Ana Luz Balor; el rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, Daniel Galli; autoridades de cámaras y empresas; representantes de universidades y gremios.

Cursos disponibles en la plataforma de la Provincia

Al momento de cierre de este artìculo, no se visualizan en la plataforma del SBE al ingresar como trabajador búsquedas laborales vigentes, pero si es posible completar los datos y cargar el currículum vitae para participar de potenciales procesos de selección en el futuro. También es posible cargar títulos y certificaciones, al mismo estilo de la red social para profesionales, LinkedIn. iProfesional intentó consultar al Gobierno de la Provincia sobre cuándo estarán disponibles las búsquedas pero no obtuvo respuesta.

Si es posible ya inscribirse a los cursos del Instituto Provincial de Formación Laboral, siempre desde la cuenta del usuario trabajador en el SBE. Las opciones disponibles son:

Relaciones Laborales Y Género

Manipulador De Alimentos

Habilidades para Emprender

Limpieza y Desinfección en Establecimientos de Salud

Cada curso es presencial y se dicta en sedes de La Plata, Necochea, General Alvarado, Berazategui, entre otras sedes dentro de la Provincia de Buenos Aires.