En diciembre las trabajadoras del servicio doméstico cobran los sueldos de noviembre con aumento y el medio aguinaldo de fin de año

Una empleada doméstica contratada bajo la quinta categoría de personal para tareas generales con retiro por una jornada de 4 horas semanales percibe en diciembre de 2026 un salario básico mínimo de 16.949 pesos por semana, lo que equivale a 67.796 pesos en un mes de cuatro semanas, tomando como referencia los valores mínimos vigentes desde el 1 de noviembre de 2026 difundidos por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP).

A esa remuneración habitual se le suma la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, que debe abonarse como fecha límite hasta el 18 de diciembre inclusive y representa el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, elevando el ingreso total percibido durante diciembre a 101.694 pesos para un esquema regular de cuatro semanas de trabajo, a los cuales se les debe sumar el pago de los adicionales y horas extra que correspondan.

Aumento salarial para empleadas domésticas

Según la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el último trimestre de 2026 incluye aumentos salariales acumulativos y la incorporación progresiva de la suma no remunerativa de agosto.

Octubre: 1,7% sobre los básicos de septiembre, más la incorporación del 50% de la suma no remunerativa ($10.000 para 16 horas o más; $5.750 para 12 a menos de 16 horas; $4.000 para menos de 12 horas).

sobre los básicos de septiembre, más la incorporación del 50% de la suma no remunerativa ($10.000 para 16 horas o más; $5.750 para 12 a menos de 16 horas; $4.000 para menos de 12 horas). Noviembre: 1,6% sobre los básicos de octubre, más el 25% restante de la suma no remunerativa ($5.000, $2.875 o $2.000, según carga horaria semanal), completando el 100% en el básico.

sobre los básicos de octubre, más el 25% restante de la suma no remunerativa ($5.000, $2.875 o $2.000, según carga horaria semanal), completando el 100% en el básico. Diciembre: 1,6% sobre los básicos de noviembre.

Esto implica que las trabajadoras asalariadas cobrarán en diciembre el sueldo de noviembre más el aguinaldo, que como debe calcularse de acuerdo a la mejor remuneración devengada en el semestre, se estimará de acuerdo al salario básico y adicionales remunerativos de diciembre. En el caso de las trabajadoras jornalizadas, el pago se debe realizar por ley al finalizar la jornada o la semana laboral, de acuerdo con lo convenido con el empleador. En ese caso, las trabajadoras recibirán el pago del jornal con la escala actualizada de diciembre (con el 1,6% de aumento correspondiente) y el pago del aguinaldo calculado también sobre la escala de diciembre, que aun no fue oficializada por UPACP.

Escala Salarial de las empleadas domésticas vigente

En diciembre, las empleadas domésticas nucleadas en UPACP percibirán los salarios de noviembre de acuerdo a la siguiente escala.

Supervisor o supervisora

Con retiro: 4.923,44 pesos por hora y 614.186,76 pesos mensuales.

Sin retiro: 5.339,08 pesos por hora y 677.369,70 pesos mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: 4.695,59 pesos por hora y 574.828,75 pesos mensuales.

Sin retiro: 5.093,82 pesos por hora y 633.158,89 pesos mensuales.

Caseros

Siempre sin retiro: 4.447,11 pesos por hora y 562.284,09 pesos mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: 4.447,11 pesos por hora y 562.284,09 pesos mensuales.

Sin retiro: 4.918,66 pesos por hora y 619.810,80 pesos mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: 4.170,52 pesos por hora y 511.639,37 pesos mensuales.

Sin retiro: 4.447,11 pesos por hora y 562.284,09 pesos mensuales.

Las anteriores son las cifras básicas por convenio que percibirán las empleadas domésticas en diciembre de acuerdo a su modalidad de trabajo. A la vez, son montos garantizados para empleadas registradas, y quienes se desempeñan en la informalidad no tienen derecho ni a estos pisos mínimos ni a otros beneficios como licencias ordinarias o vacaciones pagas.

La mayoría de los empleadores, sin embargo, abonan a las trabajadoras cifras por encima de los básicos de convenio, y suelen pagar también los gastos de viáticos a las empleadas domésticas con retiro.

Qué adicionales se cobran por antigüedad y zona desfavorable

Sobre los importes básicos detallados en la escala salarial oficial, los empleadores deben sumar dos adicionales previstos en la normativa laboral del sector cuando corresponda:

Adicional por antigüedad : equivale al 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, aplicado sobre los salarios mínimos correspondientes a su categoría. Este adicional se abona de manera mensual computando el tiempo de servicio a partir del 1 de septiembre de 2020.

: equivale al 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, aplicado sobre los salarios mínimos correspondientes a su categoría. Este adicional se abona de manera mensual computando el tiempo de servicio a partir del 1 de septiembre de 2020. Adicional por zona desfavorable: consiste en un incremento del 31% sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría para el personal que preste tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Y por supuesto, al igual que cualquier otro trabajador, las empleadas domésticas registradas cobran también por las horas extra. En Argentina, por la Ley 26.844 de Casas Particulares, las horas extras se pagan con un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13:00, domingos y feriados nacionales.

Cálculo detallado para una jornada de 4 horas semanales

De acuerdo con la normativa vigente del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares regulado por la Ley 26.844, quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador liquidan sus haberes según el valor horario mínimo de su categoría. Para la quinta categoría con retiro, que comprende tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas, el valor por hora vigente a partir de noviembre de 2026 es de 4.170,52 pesos.

El desglose de los haberes que se liquidan en diciembre de 2026 para un esquema de 4 horas semanales se conforma de la siguiente manera:

Valor por hora de trabajo (personal para tareas generales con retiro): $4.237,25 por hora

Salario mensual estimado de referencia (calculado sobre 4 semanas o 16 horas mensuales): 67.796 pesos .

. Segunda cuota del aguinaldo (50% de la mejor remuneración mensual del semestre, que sería la de diciembre): 33.898 pesos , liquidación que debe pagarse como máximo el 18 de diciembre.

, liquidación que debe pagarse como máximo el 18 de diciembre. Total percibido en diciembre de 2026 (sueldo mensual de 16 horas más medio aguinaldo): 101.694 pesos más los adicionales y horas extra que correspondan.

Se trata de un cálculo práctico estándar para el caso de la quinta categoría de empleadas domésticas en Argentina, entendiendo que los haberes para las trabajadoras de categorías mejores serán aun más altas.