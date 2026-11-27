Los avisos de búsqueda laboral para la nueva carrera de Forward Deployed AI Engineering registraron un crecimiento superior al 1.000% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, mientras que el mercado tecnológico en su conjunto avanzó un 13%, de acuerdo con datos de la consultora Lightcast publicados por Fortune.

En el último año, este perfil profesional, centrado en la implementación operativa de sistemas y agentes de inteligencia artificial (IA) directamente dentro de las empresas clientes, se consolidó como uno de los puestos más demandados y mejor remunerados de la industria tecnológica global.

Para Ramiro González Forcada, CEO de The Flock (consultora experta selección de talento IT argentino para proyectos del exterior), el fenómeno refleja un cambio en lo que el mercado considera escaso. "Durante años medimos el talento técnico por cuánto código podía producir. La IA volvió abundante el código y lo escaso pasó a ser el criterio para decidir qué construir, sobre qué datos y dentro de qué proceso. El Forward Deployed Engineer es ese criterio sentado en el lugar donde se genera el valor", sostiene.

El fenómeno acompaña una expansión generalizada de las posiciones vinculadas a la inteligencia artificial. Cifras de CompTIA indican que los avisos laborales en Estados Unidos que solicitan habilidades en IA pasaron de cerca de 125.000 en mayo de 2025 a alrededor de 275.000 en enero de 2026, mientras que mediciones sobre empleo de IA de Lightcast relevadas por el Bipartisan Policy Center reflejaron un alza interanual del 165% en esas búsquedas hasta agosto de 2026.

Asimismo, un reporte del Foro Económico Mundial basado en estadísticas de la red profesional LinkedIn señaló que la IA generó 1,3 millones de nuevos puestos en Estados Unidos, ubicando a los ingenieros en IA y a los Forward Deployed Engineers en los primeros lugares de demanda dentro de la denominada era de los nuevos perfiles profesionales.

Qué hace un Forward Deployed Engineer y por qué lo buscan los gigantes tecnológicos

Un Forward Deployed Engineer es un ingeniero de software especializado en sistemas de inteligencia artificial que trabaja integrado dentro de la operación cotidiana de una compañía cliente para embebir herramientas inteligentes en sus propios procesos, bases de datos y flujos de negocio. A diferencia de los desarrolladores que diseñan los modelos fundacionales en los laboratorios, el FDE conoce a fondo un sistema de IA previamente creado, comprende el problema comercial de primera mano y construye la solución en entorno de producción con datos y restricciones reales, interactuando tanto con equipos técnicos como con áreas ajenas a la tecnología.

El concepto fue originado y popularizado por la firma Palantir y hoy forma parte de las estrategias de contratación de compañías como Microsoft, Meta, Google, OpenAI y Anthropic. De acuerdo con un análisis de 1.000 avisos laborales realizado por Bloomberry, el 60% de estas posiciones corresponde estrictamente a tareas de construcción de software y ninguna incluye cuota comercial, lo que define al cargo como un rol eminentemente técnico con lectura estratégica de negocio.

Cuánto cobra un Forward Deployed Engineer

La escasez de talentos capaces de llevar modelos de inteligencia artificial a resultados productivos concretos impulsó las remuneraciones del sector. En Estados Unidos, el salario mediano publicado para un Forward Deployed Engineer supera los u$s188.000 anuales, frente a unos u$s145.000 correspondientes a un ingeniero de software tradicional, según datos de Lightcast, mientras que determinadas vacantes en Anthropic alcanzan los u$s400.000 anuales.

Frente a esta demanda corporativa, los principales laboratorios de inteligencia artificial comenzaron a estructurar unidades y compañías dedicadas exclusivamente al despliegue en clientes:

Anthropic anunció en mayo de 2026 la creación de una firma de servicios junto a Blackstone, Hellman & Friedman y Goldman Sachs para implementar su modelo Claude en empresas medianas

OpenAI lanzó The Deployment Company con una inversión inicial superior a los u$s4.000 millones y una dotación de aproximadamente 150 Forward Deployed Engineers desde su primer día de operaciones

La oportunidad para el talento argentino y nuevas carreras de IA

El auge de los perfiles de implementación encuentra a la economía del conocimiento argentina en un nivel histórico de actividad. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones del sector alcanzaron un récord de u$s10.493 millones anualizados, con un incremento interanual del 10,2%, dentro del cual los servicios de informática aportaron u$s2.967 millones, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) relevadas por Argencon.

Para González Forcada, la Argentina cuenta con condiciones para evolucionar desde la exportación de horas de desarrollo hacia la exportación de capacidad de implementación, compitiendo en el mercado internacional por valor agregado y no por costo. El directivo remarcó que para los fundadores y directivos ejecutivos la pregunta dejó de ser qué modelo de inteligencia artificial utilizar y pasó a centrarse en quién se sentará junto a sus equipos para transformarlo en resultados operativos.

En paralelo, la demanda por estas competencias comenzó a reflejarse en la oferta académica regional y estadounidense. La academia de habilidades digitales de origen argentino Coderhouse inició su operación en Estados Unidos tras haber recaudado u$s18,5 millones en su ronda Serie A con inversores como Monashees, Reach Capital, Guillermo Rauch, Hugo Barra y David Vélez. Eligió como programas inaugurales las carreras de Forward Deployed AI Engineering y Data Analytics. Con el objetivo de alcanzar 5.000 alumnos en su primer año en ese mercado y abrir una oficina en San Francisco, la institución dicta estas formaciones en vivo y en inglés con instructores que se desempeñan en firmas estadounidenses como Google y Meta.

Coderhouse también sumó en octubre pasado a su oferta educativa en Argentina una nueva Diplomatura en Inteligencia Artificial de 9 meses de cursada, para quienes necesitan aprender los fundamentos de la inteligencia artificial y lenguaje Python, con contenidos que van desde la creación de textos, imágenes y audios mediante herramientas de IA generativa, el diseño de instrucciones para esos sistemas y el uso responsable de la tecnología. También se incluyen herramientas de automatización sin código, con aplicaciones como Make y n8n; programación en Python y desarrollo de aplicaciones web con Django; diseño de agentes autónomos con memoria, herramientas y voz; y construcción de sistemas de IA con RAG, LangChain y LangGraph.