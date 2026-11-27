Nuevas cifras revelan contrastes marcados en los ingresos base de América Latina y muestran el impacto desigual en la calidad de vida laboral

Los salarios mínimos en América Latina cierran el 2026 con grande brechas entre países. La diferencia entre el que más paga y el que menos no es de doble o triple: es de 6.000 veces.

Costa Rica lidera el ranking regional con u$s841,17 mensuales. En el otro extremo, Venezuela registra apenas u$s0,14, una cifra que no se actualiza desde marzo de 2022, según un informe de Bloomberg Línea.

Entre ambos extremos, República Dominicana ocupa un lugar intermedio pero con una particularidad: su rango salarial es de los más amplios de la región.

Comparar salarios en dólares permite trazar un mapa útil, aunque incompleto. La volatilidad cambiaria, los ajustes nominales rezagados y el repunte inflacionario hacen que un mismo salario en dólares tenga poder de compra muy distinto según el país.

Los especialistas advierten que un salario más alto no garantiza automáticamente mayor bienestar. Si el costo de vivienda, transporte o alimentos es elevado, la ecuación cambia.

En economías con remuneraciones menores, el costo de vida suele ser más bajo. Pero no siempre en la misma proporción.

Las presiones sobre el costo de vida también reflejan factores externos. El encarecimiento energético derivado del conflicto en Medio Oriente impactó en toda la región durante 2026.

El podio regional: quiénes pagan los salarios mínimos más altos en dólares

Costa Rica encabeza la medición con u$s841,17 mensuales (â¡373.092,30). El gobierno tico aplicó un ajuste del 1,63% durante el año.

Panamá ocupa el segundo lugar con un promedio cercano a u$s706. La remuneración subió 6% en el período.

Uruguay completa el podio. Los trabajadores uruguayos perciben u$s626,3 (UYU$25.383) tras un incremento del 3,3%.

Más abajo en el ranking, pero aún en el tramo superior, aparecen otros cuatro países:

Guatemala: entre u$s478,76 y u$s556,48 (Q3.659 a Q4.252)

y (Q3.659 a Q4.252) Honduras: promedio cercano a u$s 555 (HNL$14.917)

(HNL$14.917) Chile: u$s 531,11 (CLP$553.553)

(CLP$553.553) México: u$s485,4

Estos seis países conforman el grupo de salarios mínimos superiores a u$s500 en la región.

Los salarios mínimos más bajos: en qué posición está Argentina

Venezuela registra el colapso salarial más severo de América Latina. Su salario mínimo equivale a u$s0,14 (Bs.130).

Esa cifra no se actualiza desde marzo de 2022. La hiperinflación venezolana pulverizó el poder de compra del bolívar.

Cuba ocupa el penúltimo lugar con u$s3,29 (CUP$3.210) a tasa paralela. La economía cubana enfrenta restricciones cambiarias severas.

Más arriba, pero aún en el tramo bajo, se ubican:

Nicaragua: u$s252

Argentina: u$s252,33 ($406.400 desde diciembre)

($406.400 desde diciembre) Brasil: u$s276,67 (1.621 reales)

(1.621 reales) Bolivia: u$s279.83

El contraste regional se vuelve más complejo al observar el comportamiento de precios. Argentina, con inflación interanual del 33,1% en octubre de 2026, enfrenta tensiones sobre el ingreso real pese a los ajustes nominales.

Qué revela el comportamiento de los ajustes salariales en 2026

Mientras algunas economías aplicaron alzas relevantes este año, otras mantuvieron sus mínimos congelados o rezagados.

Colombia aplicó un aumento del 23,8% (COP$1.746.882). Bolivia subió 20% (BOB$3.300). República Dominicana también ajustó 20% entre febrero 2025 y febrero 2026.

En el otro extremo, El Salvador mantuvo 0% de variación, con cifras vigentes desde junio de 2025.

Los incrementos porcentuales no siempre se traducen en saltos proporcionales en dólares. Un alza del 20% en un país con salario bajo genera menos impacto absoluto que un 2% en una economía de salarios altos.

Perú, con inflación del 5,25%, ejemplifica cómo la estabilidad de precios no siempre acompaña ajustes salariales generosos.

Qué significa el salario mínimo en términos de poder de compra real

Más allá de la cifra en dólares, el verdadero termómetro es cuánto rinde el ingreso frente a la canasta básica.

En Argentina, el salario mínimo de $406.400 apenas costea el 23,6% de la canasta básica para una familia de cuatro personas, que en octubre llegó a $1.690.000.

Si se considera únicamente la canasta básica alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, el salario mínimo argentino alcanza para cubrirla. En octubre, su valor fue de $246.368.

Al comparar con la canasta de crianza (costo de mantener menores de 12 años), la remuneración base resulta insuficiente. Se requieren entre $591.320 y $754.869 mensuales según la edad.

En República Dominicana, la inflación interanual reportada se ubica en 5,12%. Ese dato exige monitorear de cerca la estabilidad macroeconómica y la evolución de precios básicos.

La inflación en América Latina ha vuelto a poner a prueba la capacidad de compra de los hogares. Los ajustes nominales compiten contra el encarecimiento de alimentos, energía y servicios.

El cierre salarial de 2026 confirma que competir o compararse en dólares ofrece una fotografía útil, pero incompleta. El verdadero desafío está en cómo responde la productividad económica de cada país para sostener aumentos reales del ingreso.