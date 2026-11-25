El nuevo piso de ingresos fijado modifica los montos de asistencia social y redefine quiénes podrán acceder a planes y prestaciones estatales

La medida fue establecida por Resolución 4/2026. No modifica jubilaciones ni AUH, que tienen mecanismos propios.

Este aumento impacta el seguro de desempleo y los límites de ingresos para becas Progresar.

El Salario Mínimo (SMVM) subirá a $406.400 en diciembre de 2026 y a $437.000 en abril de 2027.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentará a $406.400 en diciembre de 2026 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. La actualización forma parte del cronograma establecido por el Gobierno, que contempla nuevos incrementos mensuales hasta abril de 2027.

La suba no solamente determina el piso salarial que deben cobrar los trabajadores alcanzados por la legislación laboral. También tiene incidencia en otras variables, como los montos mínimos y máximos del seguro por desempleo y los límites de ingresos familiares que se utilizan para acceder a determinados programas educativos, como las becas Progresar.

El esquema fue establecido mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre. La decisión se tomó mediante un laudo de la Secretaría de Trabajo, luego de que representantes sindicales y empresarios no alcanzaran un acuerdo.

¿Cuánto será el salario mínimo desde diciembre de 2026?

A partir del 1° de diciembre, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa será de $406.400, mientras que para los trabajadores jornalizados se fijará en $2.032 por hora.

El incremento representa una suba de $7.600 respecto del valor de noviembre, cuando el piso salarial se ubica en $398.800 mensuales.

¿Cuáles son los aumentos del salario mínimo hasta abril de 2027?

La resolución oficial estableció el siguiente cronograma de incrementos:

Diciembre de 2026: $406.400 mensuales y $2.032 por hora

Enero de 2027: $414.200 mensuales y $2.071 por hora

Febrero de 2027: $422.000 mensuales y $2.110 por hora

Marzo de 2027: $429.600 mensuales y $2.148 por hora

Abril de 2027: $437.000 mensuales y $2.185 por hora

Los importes corresponden a trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y a trabajadores jornalizados, respectivamente.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo hasta abril de 2027?

Entre diciembre de 2026 y abril de 2027, el salario mínimo mensual pasará de $406.400 a $437.000.

Esto representa un incremento nominal acumulado de $30.600, equivalente al 7,53% durante ese período.

Si se toma como referencia el valor de noviembre de 2026, de $398.800, la suba acumulada hasta abril será de $38.200, es decir, un 9,58%.

¿Qué prestaciones y programas toman como referencia el salario mínimo?

El SMVM funciona como referencia para distintos componentes del sistema laboral y de la seguridad social. Sin embargo, no todas las prestaciones se actualizan automáticamente cuando aumenta este indicador.

Uno de los vínculos más directos se encuentra en el seguro por desempleo, cuyos montos mínimos y máximos están atados al salario mínimo.

También interviene en los requisitos socioeconómicos de algunos programas educativos, como las becas Progresar, que establecen un límite de ingresos familiares expresado en múltiplos del SMVM.

Seguro por desempleo: cuánto se cobrará desde diciembre

La Resolución 4/2026 establece que la prestación por desempleo equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.

Sin embargo, fija dos límites: el monto mensual no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese indicador.

Por eso, desde diciembre de 2026, los valores de referencia serán:

Monto mínimo: $203.200

Monto máximo: $406.400

En enero de 2027, con la siguiente actualización del SMVM, esos límites pasarán a $207.100 y $414.200, respectivamente.

El seguro está destinado a trabajadores asalariados registrados que pierden su empleo por causas contempladas en la normativa, como un despido sin justa causa o la finalización de la relación laboral por fuerza mayor. Para acceder deben cumplir los requisitos de aportes y tramitar la prestación dentro de los plazos establecidos.

Además del pago mensual, el beneficio contempla cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares cuando corresponda y el reconocimiento de los períodos de percepción para el cómputo jubilatorio.

Becas Progresar: el límite de ingresos familiares

Otro programa que utiliza el salario mínimo como parámetro es Progresar. Entre los requisitos socioeconómicos para acceder a las becas se establece que los ingresos mensuales del estudiante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

Con el valor de diciembre de 2026, ese límite de ingresos será de $1.219.200 mensuales.

La excepción prevista alcanza a los estudiantes que sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478.

El requisito funciona como un criterio de acceso al programa: no significa que el monto de la beca aumente automáticamente cada vez que se modifica el SMVM.

¿Qué prestaciones no aumentan con el salario mínimo?

Es importante distinguir el SMVM de otros indicadores utilizados para actualizar prestaciones sociales y previsionales.

Las jubilaciones y pensiones del sistema general, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), por ejemplo, tienen sus propios mecanismos de actualización, vinculados a la movilidad previsional y a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo tanto, un aumento del salario mínimo no implica una suba automática de esos beneficios.

¿A quiénes alcanza el salario mínimo, vital y móvil?

El SMVM constituye la remuneración mínima que debe percibir un trabajador mayor de 18 años por una jornada legal completa, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Su alcance comprende a los trabajadores incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional, además de las entidades y organismos del Estado nacional que actúan como empleadores.

En los casos de jornadas inferiores a la legal, el salario se calcula en la proporción correspondiente, de acuerdo con las disposiciones laborales aplicables.

El monto funciona como un piso salarial y no reemplaza los salarios básicos establecidos por los convenios colectivos de trabajo, que pueden fijar remuneraciones superiores.