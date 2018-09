Campaña "Te tocó nacer acá", el nuevo y emotivo aviso de Coca-Cola

A través de distintas situaciones que revelan características del modo de ser de los argentinos, invita a las personas a estar unidas

Coca-Cola lanzó una nueva campaña publicitaria que ronda la cuestión de ser argentino.

Desarrollada por la agencia Grey, comparte un mensaje positivo de unidad y esperanza. Además, incluye una serie de acciones promocionales para que en todas las mesas del país haya una botella de la bebida favorita.

“Te tocó nacer acá” apuesta a ser una propuesta creativa que destaca aspectos de la cultura argentina. A través de distintas situaciones que revelan características del modo de ser de los argentinos, invita a las personas a estar unidas. Con el claim “Juntos vamos a encontrar la manera”, el nuevo comercial de la marca propone un nuevo punto de vista en un contexto desafiante para el país.

Te puede interesar Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos de hasta el 55%

"Desde Coca-Cola siempre buscamos estar cerca de la gente, no sólo con nuestros productos sino también acompañando los distintos momentos y ánimos. En un momento como el de ahora es cuando una marca como la nuestra no puede estar ajena y menos desentenderse", dijo Guillermo Giménez y Brotons, Director de Comunicaciones Integradas de Marketing de Coca-Cola Cono Sur.

Y agregó: "Es por esto que sentimos que hay algo que se va a valorar: el destacar el espíritu local, que es la capacidad de salir adelante juntos y que nunca vas a estar solo. Desarrollamos esta pieza que con espíritu local nos conecta y nos inspira de optimismo que al final del día es lo que desde siempre propone Coca-Cola”.

Te puede interesar Efecto alta inflación: escasean cuotas sin interés y ganan las compras en un pago

“Lo que más me gusta de esta idea, es en el momento en el cual sale al aire. Fue una campaña desarrollada en tiempo record en función del contexto del país. Y me parece que eso la hace culturalmente relevante para todos. Es un mensaje positivo en este momento particular para todos los argentinos. La pieza habla de lo que somos, de lo que nos une como sociedad y le da continuidad a lo que comenzamos a construir hace un año con “Estamos más cerca”, la anterior campaña”, enfatizó Diego Medvedocky, presidente de Grey Argentina.

Para Hernán Kritzer, CCO de Grey Argentina salir a dar un mensaje positivo en este momento particular del país, te hace pensar las cosas mil veces: “Tanto para Diego, para Ale, para Liso, como para mí, lo más genuino que podíamos hacer era ir a mirar un poco ese ADN tan especial que tenemos los argentinos y hablar realmente de lo que somos: personas que se juntan, que se apoyan, que le encuentran la vuelta a cualquier cosa y que hacen memes para sobrellevar la angustia”, resumió el directivo.

La campaña incluye una serie de acciones promocionales para que en todas las mesas haya una botella de la bebida favorita de los argentinos. La marca, con el foco siempre puesto en acompañar las distintas necesidades de los consumidores, ofrecerá precios promocionales en los empaques retornables y de consumo personal de Coca-Cola sin azúcar.

La nueva campaña de Cola-Cola, creada por la agencia Grey, dirigida por Gustavo Taretto y producida por Primo, cuenta con un comercial de televisión, spots de radio, piezas gráficas y de vía pública, y comunicación en redes sociales.