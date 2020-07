9 consejos para hacer que tu marca "explote" en Internet con poco dinero

Si con la cuarentena te encontrás con tiempo para invertir en el crecimiento de tu negocio, te damos algunos consejos para lograrlo

A medida que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se prolongó durante meses en la Argentina, muchas empresas grandes y pequeñas debieron acelerar sus planes para hacer crecer sus negocios en Internet.

La venta online fue en algunas de las fases de la cuarentena la única permitida para bienes y servicios no esenciales, pero antes de la pandemia muchas de las empresas no tenían presencia en la Red o las ventas por ese canal representaban aún una porción marginal de sus ingresos.

Adaptar la estrategia al nuevo contexto y hacer que la marca crezca en Internet es condición indispensable para que las empresas puedan sobrevivir no solo a la pandemia, sino a los hábitos que desarrollaron los consumidores. Nadie que haya probado recibir en su casa el pedido que realizó por Facebook a la verdulería del barrio o que haya comprar en plataforma de venta de alimentos congelados las viandas para toda la semana volverá a perder tiempo volviendo a la realidad pre-pandemia.

Para las grandes empresas con espalda y recursos para hacer esa adaptación, el cambio puede resultar burocrático pero es posible y re hace de forma relativamente rápida. Para las Pyme o los emprendedores, sin embargo, puede ser que sea necesario hacer crecer la marca en Internet con poco dinero y recursos.

Pareciera que es imposible que esto suceda ya que cada vez que ingresamos a la red vemos los anuncios de las grandes empresas, sus promociones y contenidos, y sus páginas web están siempre entre los primeros puestos de todos los buscadores. Tienen además millones de seguidores en todas las redes sociales que mutiplican su alcance. ¿Puede una empresa más chica competir con poco dinero para crecer en Internet?

Hay muchas iniciativas que puedes tomar para hacer crecer tu marca en Internet sin gastar mucho dinero. Algunas son complejas y se desarrollan a largo plazo a base de constancia. Otras son muy sencillas y las puedes hacer desde tu casa tu solo, aunque quizás hasta ahora no se te habían ocurrido.

Si tienes tiempo libre en tus manos para invertir en tu negocio, recorré esta lista de consejos que te damos para hacer crecer tu marca en Internet con poco dinero.

1) ¿Tenés una página web? Para que tu negocio crezca en Internet, armá una

Las redes sociales son muy importantes para comercializar y dar a conocer una marca, y por eso muchas empresas concentraron en ellas sus esfuerzos digitales.

Pero no podés crecer en Internet si no tenés una página web donde la gente pueda encontrarte cuando busca tu marca en Internet. Si no te encuentra, les parecerá que tu empresa es poco confiable o demasiado pequeña e improvisada.

Si no tenés una página web corporativa y bien diseñada, hay plataformas que te permiten crear una gratuitamente, con modelos predeterminados a los que agregarás tu logo, los colores de tu marca, los datos e información de contacto de tu negocio, etc. Si será necesario que compres un dominio web (la URL) de tu marca en donde puedas alojar el contenido.

2) Agregá un carrito de e-commerce a tu web para que tu marca venda en Internet

No olvides agregar un carrito de compra a tu página web para hacer que tu empresa crezca sin invertir mucho dinero

Hasta aquí está muy bien el haber creado una página web para que tu marca tenga presencia en Internet. Pero no es el paso final para activar las ventas por Internet.

Si hasta ahora no lo hacías, vender a través de Internet puede ser una buena idea para que tu marca crezca sin gastar mucho dinero en alquileres, mobiliario, empleados, etc. Y con la pandemia la mayoría de las personas ya se acostumbraron a comprar por Internet. De acuerdo con Statista, el comercio electrónico en la región creció más de 230% tan solo en la semana del 9 y 15 de marzo pasados, en comparación con la semana previa.

Por otro lado, un estudio elaborado por Mercado Libre, da cuenta de que 8 de cada 10 argentinos han realizado al menos una compra a través de internet.

En principio, puedes intentar evaluar los costos y beneficios que ofrecen a las empresas plataformas de e-commerce (marketplace) como Mercado Libre, eBay y Amazon. No pierdas de vista que puedes utilizar también servicios como el de Correo Argentino o Glovo para enviar las compras que los clientes realizan directamente a tu empresa por Internet.

Otro camino es crear en tu web un "carrito" para que las personas puedan comprar directamente allí. Según la compañía especializada en aplicaciones para correo electrónico Zoho Corporation, este crecimiento de la demanda está impulsando a empresas de todos los tamaños, desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones, a crear sus propias tiendas de e-commerce.

Ellos recomiendan crear una tienda online con impacto visual y todas las funcionalidades, para que los clientes encuentren los productos que buscan y puedan adquirirlos fácilmente. Esas tiendas se enlazan a tu sitio web y te permiten obtener datos sobre tu clientela, y administrar el proceso de venta para que sea lo más transparente posible.

Para que tu marca crezca en Internet Zoho Corporation sugiere también interactuar con los clientes, fomentar las compras reiteradas y recuperar las ventas perdidas.

3) ¿Tenés perfiles en redes sociales? Mantenelos activos para que tu marca crezca en Internet

No basta con tener perfiles de tu empresa en redes sociales para hacer que tu negocio crezca en Internet por poco dinero

Quizás ya tenés para tu empresa una cuenta creada en las principales redes sociales que las personas utilizan para conectarse con las marcas, como Facebook, Instagram o Pinterest.

En esas redes las personas están más abiertas a conocer nuevos productos, interactuar con marcas y seguirlas para enterarse de sus novedades. Por lo tanto constituyen una manera segura y de bajo costo para hacer crecer tu marca en Internet.

Pero incluso tus seguidores no verán tu perfil y tu contenido si tu "feed" en Facebook o Instagram no está activo. Esto quiere decir que debes agregar contenido periódicamente para lograr que tu empresa aparezca entre los contenidos que las redes les muestran, sino la cuenta de tu empresa quedará olvidada.

Siempre es mejor contar con creadores de contenido experimentado, pero nada dice que no puedes crear contenido para hacer crecer tu negocio sin mucho dinero.

Respecto del contenido, cuanta mayor calidad tenga, mejor. No improvises, analiza primero qué es lo que comparten tus seguidores, define el tono y el tipo de mensajes que enviarás, si vas a publicar una foto o un video, cuida que sean de buena calidad y que impulsen a la gente a compartirlos.

No olvides colocar también un link a tu página web para multiplicar la presencia de tu empresa en Internet, y de publicar historias ("stories") regularmente, para aparecer en el tope de la pantalla de tus seguidores cuando ingresen a sus perfiles.

Una vez que tengas una base sólida de seguidores en Instagram o Facebook, evaluá si es conveniente utilizar las herramientas de tienda online o de venta desde redes sociales que estas ofrecen. Es otro canal más para multiplicar los ingresos y hacer crecer tu negocio sin invertir mucho dinero.

Te puede interesar Ranking: las 100 empresas más valiosas del mundo en 2020

4) Tené en cuenta la reputación digital de tu marca para que crezca en Internet

Hay que tener en cuenta también que las redes son una vidriera de tu marca y en esto la reputación digital vale oro.

Por más que tengas buen contenido en tu página web y redes sociales, si querés que tu marca crezca en ventas y no gastar mucho dinero, lo peor que puede pasar es tener que responder a una crisis de reputación. No querés que los usuarios empiecen a dejar reclamos y quejas por problemas que han tenido en sus compras, y que eso desaliente a potenciales clientes.

Para evitarlo, respondé las consultas que te llegan por Internet o redes sociales y tratá de resolver los problemas que se generen a partir de las ventas.

5) Creá un newsletter para hacer crecer tu negocio con poco dinero

Un newsletter es una forma de fidelizar a tus clientes a bajo costo y hacer que tu marca crezca

Si tienes una lista de los emails de los clientes o de quienes se han contactado con tu marca por diversos motivos, puede armar una lista de correos con alguna herramienta gratuita para hacer email marketing.

Enviarles las novedades y ofertas de tu empresa por correo electrónico directamente a potenciales interesados es una apuesta segura que se puede hacer con poco dinero

Según la Innovation & Entrepreneurship Business School (IEBS) de Barcelona, estas son algunas ventajas de enviar un newsletter o boletín digital:

No es una herramienta de venta directa, pero puede influir en tus suscriptores de forma indirecta.

Los usuarios que lo reciben son tu público objetivo . Previamente se han interesado en tu marca y se suscribieron porque quieren que les informes de todas las novedades.

. Previamente se han interesado en tu marca y se suscribieron porque quieren que les informes de todas las novedades. Puede llegar a ser una de las fuentes más grandes de tráfico a tu página web o blog.

a tu página web o blog. El envío es gratuito , por lo que tan solo puede suponerte tiempo en la preparación. Es una técnica de marketing que no requiere una gran inversión.

, por lo que tan solo puede suponerte tiempo en la preparación. Es una técnica de marketing que no requiere una gran inversión. Pueden ser muy útiles para fidelizar a tus clientes, siempre y cuando se haga un buen uso de ellas.

Asegurate, luego de crear tu newsletter, de incluir en tu sitio web un espacio para que las personas se suscriban al mismo, y de promover que tus seguidores en redes sociales también lo hagan.

6) Para hacer crecer tu negocio con poco dinero, atraé de nuevo a clientes antiguos

Quizás no se te había ocurrido antes pero para multiplicar las ventas por Internet en este contexto puede ser buena idea acercarte a quienes previamente hayan comprado tus productos y servicios. Si ya tienes sus datos, no te saldrá mucho dinero contactarlos y darles algún beneficio si vuelven a comprar o si se suscriben a tu newsletter.

Es más sencillo y más barato que "adquirir" clientes nuevos, recuerda IEBS. De media, cuesta tres veces más adquirir nuevos clientes y clientas que vender a quienes ya lo son, aseguran.

Para retener a los clientes también puedes crear un programa de fidelización, quizás mediante algún programa de puntos que adquieran con las compras. "Si existe un incentivo claro para gastar más dinero en tu empresa, va a compensar a largo plazo", indica la escuela de negocios española.

7) Para multiplicar tu presencia en Internet sin gastar dinero buscá menciones a tu empresa

Dejar comentarios en otros sitios o crear contenido también es una forma de hacer crecer tu marca en Internet con poco dinero

Por más que no hayas tenido una presencia online destacada o hayas vendido por Internet, las personas ya están hablando de tu marca en la Red.

Una forma de incrementar la autoridad de tu página web para posicionar mejor en los resultados de búsqueda de Google es precisamente que haya muchas menciones en otros sitios web y en redes sociales de tu marca, preferentemente con un link que reenvíe a las personas a tu sitio.

Por eso, una manera de mejorar esa autoridad sin gastar mucho dinero es encontrando menciones a tu marca o empresa sin hipervínculo, enviar un correo electrónico al editor de la página en cuestión y pedirle un "backlink".

Otra buena manera de generar backlinks es dejar comentarios con contenido real y significativo en blogs y medios en los que se hable de la temática de tu empresa, en los que puedas promoverte como experto.

Si tienes un blog o creas contenido hablando de tu negocio o tu actividad, también puedes ofrecer ese contenido a los medios, para que lo publiquen gratuitamente a cambio de un link o referencia hacia tu empresa.

8) Aprovechá la promoción cruzada para hacer crecer tu empresa sin gastar mucho dinero

Podés asociarte con empresas amigas que complementen bien con tu negocio o con influenciadores de tu nicho que ya tengan construida autoridad y reputación en Internet entre el mismo público al que querés llegar.

Para ello debes construir redes de contactos para llegar a las personas que puedan ayudarte en tu proyecto. Siempre debes dar para recibir: puede ser buena idea realizar un sorteo de tu producto con un influenciador en redes sociales o compartir el contenido de alguna empresa amiga reconociendo el crédito o generando alguna promoción conjunta.

9) Utilizá el servicio de WhatsApp Business para hacer crecer tu marca sin gastar mucho dinero

WhatsApp Business puede ser una herramienta para hacer que crezcan las ventas de tu negocio en Internet

Esta herramienta no es muy cara y es útil para contar a los clientes que ofreces tu servicio a través de WhatsApp, o para que puedan comunicarse directamente contigo desde la cuenta de Instagram o Facebook para tu negocio. También puedes implementar esa misma función desde tu sitio web o a través de un código QR que al escaneárlo los clientes sean dirigidos a un chat de WhtatsApp con tu empresa.

Para que funcione bien, será necesario que las personas obtengan respuesta cuando te escriben, así sea de manera directa contigo o tus empleados o a partir de dialogar con un chatbot que pueda responder sus dudas o tomar sus pedidos.

WhatsApp Business también te permite enviarle a los clientes notificaciones sobre el estado de su compra o promociones y flyers.