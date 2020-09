Venta online: cómo crear una tienda y vender por Internet

Qué herramientas están disponibles tanto para crear una tienda virtual propia como para iniciarse en la venta online desde las redes sociales

El comercio electrónico fue uno de los grandes "ganadores" de esta etapa de pandemia y confinamiento en todo el mundo. Por eso muchas personas aprovecharon el tiempo extra en sus casas para iniciarse en la venta online.

Quizás tenían ya un negocio o comercio de barrio y nunca habían abierto un canal de venta online para el mismo.

Por lo chico del mercado de comercio electrónico en la Argentina, muchos empresarios pensaban que la venta online era un "nice to have", algo que tenía sentido implementar pero que tenían tiempo para desarrollar, un extra al cual no dedicaban ni demasiado dinero ni recursos.

La pandemia cambió todo y la venta online se volvió el paso obligado para que muchas empresas pudieran continuar a flote hasta que llegue la "nueva normalidad".

Si como muestra basta un botón, un indicio del crecimiento de la venta online pueden ser los resultados del último Hot Sale, la semana de ofertas por compras digitales que organizan distintas entidades y empresas junto con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El Hot Sale 2020 movió más de $19.300 millones en los tres días de duración, muy por encima de los $8.510 millones registrados en la edición 2019, gracias más de 3,5 millones de operaciones y más de 6,5 millones de productos vendidos.

Y estos meses de confinamiento cambiarán los hábitos de los consumidores, que en muchos casos seguirán utilizando los canales digitales para hacer compras incluso después de la pandemia. Desde Tiendanube indicaron que ya 9 de cada 10 argentinos compraron por Internet, y se espera que ese número siga en aumento.

Por eso será fundamental que las empresas se adentren en la venta online como fuente de futuros negocios, ya que no será suficiente contar con el canal tradicional y tener algún tipo de venta online sino que los propios consumidores esperarán presencia en el canal digital para concretar sus compras.

Beneficios de la venta online

Cuáles son las ventajas de la venta online

La venta online, al igual que en los locales físicos, tiene sus complicaciones, estrategias y también obligaciones hacia los clientes y hacia las autoridades. Pero las ventajas de la venta online superan ampliamente cualquiera de sus contras.

En principio, la venta online tiene costos mucho menores a los de tener un local físico. No se paga alquiler, no hace falta tener garantía, se reducen mucho los espacios necesarios para tener el inventario y la logística necesaria para comercializar, etc.

Asimismo, en la venta online no tiene límite de horarios: tu negocio en la red puede estar abierto las 24 horas.

Y si se organiza bien la logística y tus productos no son perecederos, los límites geográficos de la venta online no se limitan a las cercanías de tu ubicación o de tu país. Poder hacer llegar tus productos a todo el mundo.

Venta online: ¿por dónde empezar?

Primeros pasos para iniciarte en la venta online

Siempre es más sencillo comenzar a vender por Internet si lo hacés desde canales ya establecidos, como puede ser MercadoLibre para la venta online de productos, o alguna de las plataformas de delivery más conocidas si lo que comercializás puede ser entregado por esa vía, etc.

En principio, puedes intentar evaluar los costos y beneficios que ofrecen a las empresas plataformas de e-commerce (marketplace) como Mercado Libre, eBay y Amazon. No pierdas de vista que puedes utilizar también servicios como el de Correo Argentino o Glovo para enviar las compras que los clientes realizan directamente a tu empresa por Internet.

Pero también en esos casos debes asegurarte de leer bien la letra chica de sus bases y condiciones de uso, y de conocer qué comisiones te cobrarán por cada venta online.

Otra manera que se detallará más adelante en este artículo es la de utilizar las plataformas de ventas que ya incorporaron algunas de las redes sociales que usan tanto usuarios como empresas.

Por último, la opción que te llevará un paso más adelante es la de crear un carrito de venta online o tienda virtual en la propia página web de tu empresa. Esto elimina intermediarios pero no las comisiones por los productos de e-commerce que debas adquirir para montarla. La diferencia es que allí podrás desplegar una estrategia de venta online sobre la que tengas mucho mayor control.

Tiendanube divide los pasos básicos para iniciarse en la venta online en cuatro puntos clave:

Cumplir con determinados requisitos legales e impositivos.

Contar con un canal de venta online.

Atraer visitas a dicho canal.

Aplicar estrategias de conversión de visitas.

Los requisitos legales e impositivos que debes cumplir para iniciarte en la venta online en la Argentina están descriptos más abajo en este artículo.

Luego deberás contar con un canal de venta online en tu página web. Para ello hay varios productos en el mercado que te permiten configurar un carrito, como el mencionado de Tiendanube.

Según la compañía especializada en aplicaciones para correo electrónico Zoho Corporation, este crecimiento de la demanda está impulsando a empresas de todos los tamaños, desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones, a crear sus propias tiendas de e-commerce.

Ellos recomiendan crear una tienda online con impacto visual y todas las funcionalidades, para que los clientes encuentren los productos que buscan y puedan adquirirlos fácilmente. Esas tiendas se enlazan a tu sitio web y te permiten obtener datos sobre tu clientela, y administrar el proceso de venta para que sea lo más transparente posible.

MercadoLibre tiene algunas herramientas para negocios, y recientemente Telecom lanzó una plataforma para que los negocios que son sus clientes puedan vender online también.

Evalúa las distintas opciones, qué ventajas y posibilidades te ofrecen al instalar tu carrito de compras, qué comisiones o cobros realizan, y una vez seleccionada la herramienta puedes comenzar a aplicar estrategias de venta online de las siguientes fases.

Las siguientes fases de la venta online se describen a continuación en este artículo.

Venta online: cómo atraer clientes al canal digital

Distintas estrategias para atraer clientes a tu canal de venta online

Par hacer crecer tu canal de venta online lo primero que debes hacer es atraer usuarios, potenciales clientes, a recorrer el mismo.

Los expertos en comercio electrónico lo hacen pensando en la estrategia de "funnel" de ventas o embudo de ventas, que incluye las distintas aristas que atraen al usuario hacia tu canal para luego seguir el camino hasta la conversión de la venta.

Este embudo lo va a ir guiando en Internet para que se convierta efectivamente en tu cliente, y eso es lo que tienes que tener en mente al diseñar tu canal de venta online, la experiencia y el recorrido que realiza el usuario hasta la compra.

Cuando tengas delineado el embudo que podrán seguir los usuarios, el siguiente paso es definir el público objetivo de tu canal de venta online. Es decir, identificar a quienes constituyen los potenciales compradores, el "público calificado" para tu producto o servicio, de manera de concentrar tus esfuerzos e inversiones en ellos.

Para entender quién es tu público calificado y qué esperan de tu marca o empresa, Tiendanube recomienda estudia sus aspectos cualitativos así como datos cuantitativos (género, edad, estado civil, ubicación geográfica). Cuanto más sepas de ellos, mejor podrás comunicarles los beneficios de comprar tu producto o servicio vía el canal digital.

Para atraerlos a tu canal de venta online, una de las estrategias más utilizadas es la de marketing de contenido: suele ser más económico que una campaña de publicidad tradicional y más efectivo también, ya que le ofrece gratuitamente al usuario contenidos que resulten de su interés en lugar de simplemente interrumpir su navegación para mostrarles un banner o un anuncio.

Otra estrategia de bajo costo para dirigir al público objetivo hacia el canal de venta online de tu empresa es potenciar los perfiles en redes sociales de la misma, sobre todo en Facebook e Instagram. Puedes pensar en estrategias visuales que atrapen al usuario mientras desciende por su feed de Instagram o de Facebook, con imágenes impactantes o videos.

Recuerda que Facebook te permite subir videos más largos que lo que lo hacen las publicaciones de Instagram. Y no descuides el uso de las stories en ambas redes, ya que así puedes aparecer al tope de la pantalla de celular de los usuarios e incluir un link directo al canal de venta online de tu empresa.

Venta online: aplicar estrategias de conversión

Consejos para tener una tienda online que logre muchas conversiones

Puedes atraer a muchos usuarios a tu canal de venta online, pero de nada sirve si no logras transformarlos en clientes. A esto nos referimos cuando hablamos de realizar una conversión o convertir una venta.

En principio, debes asegurarte de que el recorrido del usuario en tu tienda pueda realizarse de manera sencilla e intuitiva.

Arma catálogos de productos fáciles de recorrer, que no demoren mucho en cargarse en la pantalla del usuario, y organízalos en categorías que simplifiquen la navegación. En cada producto incluí varias fotos desde distintos ángulos, para que la persona interesada pueda darse una idea de qué es lo que está comprando, con descripciones lo más detalladas posibles.

Para armar las descripciones de los productos que ofrezcas mediante venta online, ponete en el lugar del consumidor y hacete las mismas preguntas que ellos se harían si están considerando hacer una compra. Respondé todas esas preguntas en la descripción que figure en la página de producto.

No olvides aclarar si hay o no stock disponible, cuáles son los medios de pago y métodos de envío a domicilio que ofrecés, o si está la posibilidad de retiro y desde qué puntos de entrega.

También podés aprovechar la página principal de tu canal de venta online para comunicar promociones o novedades que ofrezcas a través de banners interactivos.

Requisitos de la venta online en Argentina

Según Tiendanube, para iniciarte en la venta online mediante los canales adecuados requiere cumplir con ciertos requisitos legales e impositivos.

Los primeros son la inscripción de la empresa o persona física en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya sea bajo la figura de monotributista o como responsable inscripto.

La elección de una figura u otra va a depender, principalmente, del nivel de facturación anual del negocio y no solo de cuánto recaudes por la venta online.

Luego deberás demostrar el Formulario 960/D, que se completa de forma interactiva y le otorga al negocio un código QR (ver imagen abajo) que permite conocer los datos fiscales de un comercio. Por ley, debe estar colocado en un lugar visible dentro la página principal de la tienda online.

Luego vienen los requisitos impositivos que tienen que ver también con la figura de inscripción en AFIP.

Los monotributistas pagan un monto mensual vinculado a su facturación anual, que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y puede sumar también una carga previsional (jubilación).

Si la empresa está inscripta en la Ciudad de Buenos Aires, hay una exención importante del impuesto de Ingresos Brutos para los profesionales con carreras cuyos planes de estudio sean mayores a 4 años.

Y los impuestos para las personas inscriptas en el Régimen General son:

IVA, con su presentación mensual de Declaración Jurada.

Impuesto a las ganancias, con su presentación anual de Declaración Jurada.

Ingresos Brutos.

Cómo vender online fuera de tu propia tienda

WhatsApp Business permite que potenciales clientes se contacten directo desde su móvil

Ya mencionamos que las redes sociales como Instagram o Facebook son útiles para vender pero también para atraer clientes a tu propia tienda online.

En esas mismas redes existen funcionalidades gratuitas que puedes activar para vender online fuera de tu tienda.

Una es Instagram Shopping, que permite etiquetar productos tanto en las publicaciones del feed como en las historias para que los usuarios que presionen en la etiqueta conozcan el precio del artículo que les muestras y sean redirigidos a la tienda online para completar su compra.

Facebook por el contrario tiene una función de tiendas con catálogos de productos que debes cargar. La plataforma redirige a los compradores que hacen click en los productos directo a tu tienda online.

Por todo esto mantener actualizados los perfiles de tu empresa en esas redes y otras más específicas de tu negocio es solo uno de los muchos consejos que puedes poner en práctica para vender por Internet con poco dinero.

Otro muy importante puede ser utilizar las funciones relativamente nuevas del servicio de mensajería WhatsApp, específicas para empresas. Se trata de WhatsApp for Business.

Esta herramienta no es muy cara y es útil para contar a los clientes que ofreces tu servicio a través de WhatsApp, o para que puedan comunicarse directamente contigo desde la cuenta de Instagram o Facebook para tu negocio. También puedes implementar esa misma función desde tu sitio web o a través de un código QR que al escanearlo los clientes sean dirigidos a un chat de WhtatsApp con tu empresa.

Para que funcione bien, será necesario que las personas obtengan respuesta cuando te escriben, así sea de manera directa contigo o tus empleados o a partir de dialogar con un chatbot que pueda responder sus dudas o tomar sus pedidos.

WhatsApp Business también te permite enviarle a los clientes notificaciones sobre el estado de su compra o promociones y flyers.