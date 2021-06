Victoria's Secret dice adiós a sus ángeles: emprendedoras serán sus nuevas embajadoras para sumar valor cultural

El director ejecutivo de Victoria's Secret anunció el cambio y dijo que los ángeles del pasado ya no eran "culturalmente relevantes"

El gigante de la lencería, Victoria's Secret, comunicó que se está asociando con un grupo de mujeres inspiradoras, incluidas activistas y emprendedoras, para promover una nueva imagen de marca y dar forma a su cambio.

Son varias las ideas que tiene el mente la marca para ejecutar de ahora en adelante, y entre ellas, ya están trabajando con la actriz y empresaria india Priyanka Chopra Jonas y la jugadora de fútbol profesional y activista por la igualdad de género Megan Rapinoe. Ambas se convertirán en el rostro y la voz de la marca, según ha comunicado la multinacional.

Los ángeles de Victoria's Secret han sido sinónimo de la marca desde finales de la década de 1990. Estas mujeres, que han incluido algunas de las modelos más famosas del mundo a lo largo de los años, Gisele Bündchen, Tyra Banks y Heidi Klum, entre otras muchas, fueron el rostro de Victoria's Secret a través de sus campañas de marketing y desfiles anuales.

Desde su primer gran show en 1995, la expectativa por el desfile no paró de crecer año tras año, llegando a convertirse en una de las pasarelas de moda más famosas y opulentas a nivel mundial. Sin embargo, las nuevas generaciones no veían con buenos ojos el canon estético que fomentaba y lo que había que llegar a hacer para conseguir esos cuerpos que Victoria's Secret consideraba como los únicos que eran válidos.

Victoria's Secret quiere cambiar su imagen.

Este pensamiento llevó a la marca a crear varias polémicas, como campaña sobre el "cuerpo perfecto" con mujeres muy delgadas. Enseguida muchos usuarios en las redes sociales comentaron que este tipo de publicidad fomentaba la anorexia e imponía a las mujeres un "ideal de belleza ridículo".

Ahora, en una entrevista con The New York Times, el director ejecutivo de Victoria's Secret, Martin Waters, dijo que los Ángeles no eran "culturalmente relevantes". Y es por eso que la marca puso la mira en nuevas mujeres para que sean sus representantes.

A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, el desfile de Victoria's Secret tuvo un papel importante en la definición de "sexy". Pero en los últimos años, ha sido criticado por estar desactualizado.

Ed Razek, el antiguo jefe de marketing de la empresa matriz de Victoria's Secret, L Brands, fue el cerebro detrás del desfile de moda. Razek fue considerado una de las personas más influyentes en el modelaje a principios de la década de 2000, lo que ayudó a lanzar las carreras de modelos que a día de hoy son muy famosas.

La empresaria india Priyanka Chopra Jonas, nueva embajadora de marca.

Él se retiró en agosto de 2019. El desfile de moda fue cancelado en noviembre, un año después de los comentarios controvertidos que hizo sobre la presentación de modelos transgénero y de talla grande.

Waters le dijo a The Times que la visión la marca estaba muy atrasada. "En los viejos tiempos, la marca Victoria tenía un frente abierto y era ser 'sexy'", concluye.