El fundador de la fabricante argentina RVM detalla sus planes de expansión, ventas millonarias y la meta de competir en el Rally Dakar

RVM apuesta a la expansión internacional y al desarrollo tecnológico con el objetivo de participar en el Rally Dakar 2027 junto al piloto Baltazar Frezze.

La compañía, que opera en General Las Heras y emplea a 60 personas, logró exportar sus vehículos a 14 países europeos tras consolidar su marca propia.

La fabricante argentina de motos RVM, fundada por Roberto Martínez, proyecta una facturación de u$s13,5 millones para 2026 con una producción de 2800 unidades.

Con una producción que este año llegará a las 2800 unidades, RVM proyecta facturar u$s13,5 millones en 2026, un 30% más que el año pasado. La fabricante argentina de motos, creada por Roberto Martínez, produce en General Las Heras y ya empezó a vender sus modelos fuera del país.

Roberto Martínez comenzó como mecánico a los 15 años en Villa Lugano y tiempo después se convirtió en el responsable de concretar el regreso de las motos clásicas JAWA al país.

Hoy, RVM emplea a 60 personas y cuenta con más de 80 puntos de venta en distintas provincias. Además de crecer en el mercado local, ya comercializó motos en 14 países europeos y ahora trabaja para llegar al Rally Dakar en 2027.

De mecánico a representante de JAWA

Martínez empezó a trabajar a los 15 años junto a su padre, Vicente, que estaba a cargo del servicio técnico oficial de JAWA. Como no daba abasto con las reparaciones, comenzó a ayudarlo como mecánico.

Para entonces, Roberto ya sabía manejar motos. Había aprendido tres años antes con una Siambretta 125 de su hermano mayor y todavía era tan chico que, cuando frenaba, tenía que acercarse al cordón para poder apoyarse. "Tenía que poner el pie en el cordón porque no llegaba al piso", recordó Roberto Martínez a iProfesional.

En la década del 50, Vicente hizo el servicio militar en el Regimiento Motorizado Buenos Aires y después recorría distintas salas de cine llevando rollos de películas a bordo de una JAWA 250 modelo 1948. En 1977, con la reapertura de las importaciones, quedó a cargo del servicio técnico oficial. Roberto empezó a trabajar con él y se dedicó a la reparación de las unidades que se vendían en el país.

Apasionado de las motos, Martínez empezó a trabajar a los 15 años junto a su padre, que estaba a cargo del servicio técnico oficial de JAWA

A los 20 años tuvo que dejar la actividad durante un tiempo. Mientras volvía de Luján en moto chocó contra un auto y sufrió una lesión en la cadera. Estuvo 64 días internado, pasó cerca de un año sin poder caminar y tuvo que cerrar el taller que tenía en ese momento.

Recién a comienzos de los 90 pudo volver a trabajar de lleno. En ese momento ingresaron desde República Checa miles de motos que necesitaban ser puestas en marcha antes de venderse. En 1992 abrió un taller en Villa Lugano y, dos años después, además de repararlas, empezó a comercializarlas.

Las ventas llegaron a unas 1.000 unidades por mes, pero la crisis del Tequila redujo ese número a alrededor de 70. La importadora decidió retirarse del país y Martínez buscó la forma de continuar directamente con los checos, aunque no tenía el capital necesario para financiar los embarques.

Por recomendación de un conocido, les mandó un fax explicándoles la situación. "Hacenos el pedido, te mandamos las motos, las vendés y después nos pagás", recordó Martínez sobre la respuesta que recibió.

Como garantía dejó una chequera en dólares y fue pagando las unidades a medida que las vendía. En 1997 viajó a Praga para reunirse personalmente con los directivos y, al año siguiente, obtuvo la representación exclusiva de JAWA para la Argentina.

La historia de F.A.M.S.A. y el nacimiento de las motos RVM

En 2003, Martínez creó su propia sociedad anónima y cuatro años más tarde comenzó a ensamblar motos en la Argentina a través de F.A.M.S.A., Fábrica Argentina de Motovehículos.

En 2016 creó RVM, por Roberto Vicente Martínez, y comenzó a enfocarse en modelos de mayor cilindrada para viajes y aventuras.

El nombre RVM apareció varios años después, durante un viaje en moto por Europa que hizo junto a su esposa. Para ese momento ya contaba con una fábrica y tenía autorización para exportar, pero seguía desarrollando productos para terceros.

"Veía que, mientras nosotros invertíamos muchísimo en publicidad en la Argentina, la marca no hacía lo mismo en su propio país. Teníamos una fábrica propia y licencia para exportar, pero no teníamos marca propia. Entendí que debíamos construir una", contó Martínez.

En 2016 creó RVM, por Roberto Vicente Martínez, y comenzó a enfocarse en modelos de mayor cilindrada para viajes y aventuras.

Uno de los primeros desarrollos fue la RVM 600. Durante un tiempo, las unidades todavía conservaron una pequeña identificación de JAWA porque algunos proveedores se resistían a quitarla. Finalmente, en 2017 todos los modelos comenzaron a venderse únicamente como RVM.

La producción quedó radicada en General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Más adelante, Martínez cerró un joint venture con una compañía china que le permitió fabricar también para otros mercados.

El acuerdo terminó generando una situación inversa a la de sus primeros años. Después de haber reparado y vendido motos JAWA durante décadas, RVM pasó a proveer unidades a la propia fábrica de República Checa.

"Hemos vendido motos con nuestra marca RVM desde China a la propia fábrica JAWA", contó Martínez.

La relación con la compañía checa continuó y este año volvieron a comercializarse cuatro de sus modelos en la Argentina. RVM, sin embargo, representa la mayor parte de los ingresos.

Los planes de RVM fuera de la Argentina

La empresa ya vendió sus motos en 14 países europeos y también busca sumar nuevos destinos en América latina. "Nos interesa seguir consolidando nuestra presencia en Europa, donde ya hemos dado pasos muy importantes, y expandirnos en el resto de Latinoamérica", explicó Roberto Martínez.

RVM también desarrolló la Rally 450, con la que el piloto salteño Baltazar Frezze participa de competencias internacionales.

Actualmente corre el Campeonato Mundial de Rally Raid y el Desafío Ruta 40, donde se mide con fabricantes como Honda y Yamaha.

"Ya somos la única marca argentina compitiendo en el Campeonato Mundial de Rally Raid y en el Desafío Ruta 40, codo a codo con las marcas globales", aseguró Martínez.

RVM se prepara para correr el Rally Dakar en 2027 con Frezze y la Rally 450. Hasta entonces, seguirán participando de distintas competencias y realizando pruebas con la moto.

"Las inversiones están fuertemente orientadas a nuestro desarrollo tecnológico, la participación en el Mundial de Rally y el Dakar 2027, y la consolidación de nuestro joint venture internacional", detalló. Además, RVM evalúa ampliar su capacidad de producción en función de la demanda.