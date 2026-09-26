iProfesional analizó diferencias de frenos, consumo y precios entre la Jawa Classic 350 y la Royal Enfield Classic para saber cuál es la mejor opción

Royal Enfield tiene un tablero más funcional. Jawa presenta un diseño clásico con reloj en el tanque, definiendo perfiles distintos de usuario.

Jawa ofrece un motor bicilíndrico más potente y embrague antirrebote. Royal Enfield destaca por mejores frenos y un consumo de combustible menor.

Jawa retorna al país compitiendo con la Royal Enfield Classic 350 en el segmento vintage. Ambos modelos comparten un origen de posguerra.

Desde que Jawa concretó su regreso al país bajo la representación de RVM/Famsa, el segmento de las motos con estilo vintage sumó un jugador de peso.

Se trata de la Jawa Classic 350, la cual rivaliza de manera directa con la Royal Enfield Classic 350, una de las motos referentes de la marca y del segmento.

En esta nota, iProfesional enfrenta a los dos modelos con estilo "retro" para determinar cuáles son sus principales diferencias y en qué aspectos salen mejor paradas, una con respecto a otra.

Diseño y chasis: la herencia de posguerra de Jawa y Royal Enfield

La marca que es referente de las motos con estilo vintage y clásico en Argentina es Royal Enfield. Su modelo más representativo es la Classic 350, la cual hace poco sumó a su portfolio Goan Classic 350, una moto de estilo Bobber, pero con la misma motorización de la Classic convencional.

Inspirada en las motos de posguerra (1948), la Classic 350 se caracteriza por utilizar la plataforma J Series, utilizando un chasis de doble cuna, con el centro de gravedad bajo, lo que hace fácil de maniobrarla y mover sus 195 kilos en parado.

El origen de la Jawa 350, al igual que la Royal Classic 350, también se remite a la época de la posguerra. Al igual que la Royal, la nueva generación de la Jawa 350 utiliza a una estructura de chasis de doble cuna tubular fabricado en acero.

La moto Jawa Classic dispone embrague antirrebote, y ello es algo muy útil en frenadas bruscas, ya que evita que la rueda trasera rebote

Este chasis le aporta una excelente rigidez torsional, lo que ayuda a contener los 185 kg de peso en orden de marcha de la moto y proporciona un andar muy plantado y estable, tanto en ciudad como en rutas a velocidades crucero.

¿Cuál moto tiene mejor suspensión?

Otra característica en común de ambos modelos es su baja distancia con respecto al piso. Así, por ejemplo, el asiento de la Royal se ubica a 805 mm, mientras el de la Jawa es un poco más bajo aún: 740 mm.

En este aspecto juegan un rol importante las distancias de las suspensiones. En la Jawa es un sistema convencional con horquilla telescópica con barras de 35 mm y 135 mm de recorrido. La Royal Classic también dispone de horquilla delantera invertida, aunque con barras de 41 mm y menor recorrido de 130 mm.

Atrás, ambos modelos recurren a un basculante de doble amortiguador hidráulico, el cual es regulable en pre carga. En el caso de la Jawa (100 mm de recorrido) se puede elegir hasta diferentes posiciones, mientras que en la Royal (90 mm de recorrido) es ajustable en seis posiciones diferentes. Esto permite a los dos modelos endurecer o ablandar la suspensión según el peso de piloto y el equipaje extra que se quiera trasladar.

Diferencias de frenados entre la Royal y Jawa

Uno de los grandes avances y pilares de la Royal Enfield Classic 350 es su sistema de frenos de la reconocida marca By Bre (segunda marca de Brembo).

En este apartado se destaca entonces el freno delantero con disco de 300 mm, mordido por una pinza flotante de 2 pistones, en tanto que el freno trasero recurre a otro disco ventilado de 270 mm con pinza flotante de 1 pistón. Así mismo, dispone de sistema ABS de doble canal Bosch.

El precio base de la Royal Enfield ronda los $7.100.000, mientras que las variantes bitono promedian los $7.500.000.

Del lado de Jawa, la frenada de la Classic 350 está confiada a un disco ventilado de 280 mm de diámetro con una pinza flotante hidráulica de doble pistón. La rueda trasera está intervenida por otro disco ventilado de 240 mm de diámetro, mordido por una pinza hidráulica de un solo pistón. Al igual que la Royal, también dispone de ABS de doble canal Bosch de serie.

Si bien son sistemas de frenados similares, la Royal Enfield gana por disponer discos más grandes (300 mm adelante y 270 mm atrás), lo que se traduce en mayor capacidad de detención.

El punto a favor de la Jawa Classic es que dispone embrague antirrebote, y ello es algo muy útil en frenadas bruscas, ya que evita que la rueda trasera rebote.

Motores: mono cilíndrico versus bi cilíndrico

A pesar de que tanto la Royal Enfield Classic como la Jawa Classic utilizan un motor de la misma cilindrada, son propuestas bien diferentes. En principio porque el propulsor de la Royal es mono cilíndrico SOHC (2 válvulas con árbol de levas a la cabeza), mientras que el de la Jawa es bi cilíndrico (dos cilindros) DOHC, con 4 válvulas.

La Jawa 350 puede desarrollar 22,2 CV con un torque máximo de 28 Nm y se asocia a una caja de 6 marchas. Por el lado de la Royal Enfield Classic 350 la potencia es un poco menor: 20 CV y 27 Nm de torque.

El motor de la Royal se destaca por su entrega desde bajo régimen. La velocidad crucero ideal en ruta es de entre 90 km/h y 105 km/h con un andar que se caracteriza por ser suave.

La Jawa 350 puede desarrollar 22,2 CV con un torque máximo de 28 Nm y se asocia a una caja de 6 marchas.

En la práctica, el motor de la Jawa es un tanto más "vueltero", con mucha reacción, el cual se desempeña mejor en la zona alta del velocímetro. Además, gracias a su caja de 6 velocidades, permite viajar más aliviado y cuenta con una velocidad mayor al de la Classic 350 de Royal.

La Royal, por su parte, entrega la mayor parte de su potencia en bajas revoluciones y si bien no es de las más rápidas, permite viajar a velocidad crucero (entre 90 y 100 km/h) de modo muy relajado y sin necesidad de usar muchos los cambios.

¿Qué moto consume menos?

A la hora del consumo, hay diferencias entre ambos modelos. La Royal Enfield al tener 2 válvulas, quema menos nafta por minuto, a diferencia de la Jawa que al tener 4 cilindros demanda mayor nafta.

De este modo, el consumo que demanda la Royal Enfield promedia los 2,8 litros cada 100 km, mientras que en el caso de la Jawa 350, el consumo ronda los 3 a 3,3 litros cada 100 km.

Ambos modelos tienen prácticamente el tanque de nafta con la misma capacidad (13 litros en la Royal y 13,2 litros en la Jawa), por lo que la autonomía será un poco más estirada a favor de la Classic 350 de Royal: entre 460 y 480 km versus los 390 a 400 km de la Jawa.

Instrumental moderno versus más clásico

Si bien ambos modelos respetan a rajatabla lo clásico, cuentan con diferencias grandes a nivel instrumental. El modelo de Royal combina un gran velocímetro analógico con una pequeña pantalla LCD digital en la parte inferior.

Royal Enfield dispone de diferentes precios según la gama de colores.

Desde la pantalla se puede ver el indicador de combustible, dos odómetros parciales (trips), reloj horario y recordatorio de servicio técnico. Adicionalmente, cuenta con un espacio para equipar el sistema de navegación por pasos Tripper (vía Bluetooth).

Del lado de Jawa Classic la decisión fue confiar toda la información a un reloj analógico invertido incrustado directamente sobre el tanque de combustible. Tiene un dial muy clásico donde la aguja gira en sentido horario inverso y posee una visibilidad más limitada para el piloto mientras conduce.

Dispone de odómetros parciales digitales, pero carece de medidor de combustible físico y solo dispone de una luz testigo de reserva.

¿Qué precios tienen ambas motos?

Como generalmente sucede con todos los modelos de Royal Enfield, dispone de diferentes precios según la gama de colores. El precio base ronda los $7.100.000, mientras que las variantes bitono promedian los $7.500.000.

Por el lado de la Jawa 350 Classic, su precio oficial sugerido es de $8.500.000. Más allá de ello, en concesionarios oficiales, a través de diferentes bonificaciones, se puede acceder a este modelo por $7.890.000 y los $7.895.000.