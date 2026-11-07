Moto Corven Flow 150 vs. Honda Navi 110, ¿cuál es mejor opción de compra?

Corven Motors presentó la moto Flow 150, su primer modelo del segmento Fun, donde la única exponente hasta ahora era la Navi de Honda.

iProfesional las comparó en detalle para saber cuál conviene más.

Qué rol cumple Navi hoy dentro de Honda

Honda Motor Argentina es la marca de motos que lidera la venta del mercado de las dos ruedas hace ocho años consecutivos. Sus modelos más masivos y vendidos son la Wave, la GLH 150, la XR 150L, XR 300 L Tornado, y a partir de los patentamientos de octubre se sumará seguramente la recién lanzada Honda Biz 110.

Sin embargo, Honda tiene también una moto de baja cilindrada que, quizás no logró el posicionamiento que la marca esperaba, ya que se la anunciaba como la solución urbana más accesible, de bajo consumo, pero principalmente disruptiva: la Navi.

Y si bien no está dentro del top 10 de las motos más vendidas en Argentina, aporta su granito de arena para que Honda cierre todos los meses en lo más alto en el ranking de ventas.

La Honda Navi 110 es una moto del segmento denominado Fun y era una de las pocas, por no decir la única, de esta categoría de mini motos en Argentina

La competencia directa que Honda no esperaba

La Honda Navi 110 es una moto del segmento denominado Fun y era una de las pocas, por no decir la única, de esta categoría de mini motos en Argentina, que, por su comprimido tamaño, en otros mercados funciona muy bien. En el mercado local, la recepción fue tibia.

El Grupo Corven Motos, que aglutina a marcas como Triumph, Kymco, Bajaj, Mondial y la marca que lleva el propio nombre del grupo, incursiona ahora hacia el segmento Fun con Flow 150 cc, una moto de diseño muy similar a la Honda Navi, pero que ofrece un motor con mayor cilindrada.

Las diferencias de Honda y Corven

La Corven Flow 150 es una moto que quiere seducir por su tamaño compacto y su agilidad para la ciudad. Pesa solo 106 kg y tiene una altura del asiento al suelo de 770 mm. Sus medidas totales son 1.820 mm de largo, 720 mm de ancho y 1.050 mm de alto.

Frente a la Honda Navi, tienen diferencias ínfimas en medidas, donde la Flow es 8 mm más alta, 12 mm más larga y 28 mm más angosta. La diferencia clara entre ambas se da en la disposición y el tamaño del tanque de nafta, ya que mientras el modelo de Corven tiene capacidad para 6,5 litros, el de Honda es de solo 3,5 litros.

Esto influye de manera drástica en la autonomía, ya que la Flow con un consumo promedio de 2,9 litros, podría andar hasta 224 km con un solo tanque. En tanto que, la Navi, con un gasto de 2,3 litros, su autonomía ronda los 150 km.

La Corven Flow 150 es una moto que quiere seducir por su tamaño compacto y su agilidad para la ciudad.

Cuál moto tiene más reacción

Empezando por la Navi, la misma tiene un motor confiable, heredado de los scooters de la marca. Tiene 110 cc y 8 CV y su velocidad máxima ronda entre los 80 y 85 km/h. En la práctica es suave y silencioso.

El propulsor de la Corven Flow es de mayor cilindrada (150 cc) y cuenta con 9 CV y su velocidad máxima es de 100 km/h. Esto, le abre la posibilidad para circular por circunvalaciones o autopistas urbanas.

El talón de Aquiles de Navi y Flow

Al ser modelos pequeños concebidos estrictamente para la ciudad, cuentan con suspensiones de recorridos cortos, aunque el modelo de Honda tiene aún menor (89 mm), lo que se traduce en un andar un poco más duro.

Uno de los puntos flacos de ambos modelos es su rodado muy pequeño. Tanto la Flow 150 como la Navi 110, utilizan llantas de aleación de 12" adelante y de 10" atrás. Esto, es uno de los aspectos del porqué los modelos CUB con rodados más grandes (17" tanto adelante como atrás), son más elegidos, ya que una rueda más grande soporta mejor las imperfecciones del asfalto y termina resultando más segura.

La Navi de Honda cuesta 3.434.700 pesos

Herencia de scooters

Así como marcamos a las llantas de rodados pequeños como uno de los puntos controversiales de los modelos Fun, sí le destacamos las transmisiones.

De este modo, tanto la Honda Navi como la Corven Flow 150 son motos 100% con transmisiones automáticas. Se tratan de cajas tipo CVT (Transmisión Variable Continua), que se acoplan a un embrague centrífugo seco y una transmisión final por correa.

En el apartado de seguridad y frenos, la Corven Flow 150 se impone tecnológicamente sobre la Honda Navi, ofreciendo un esquema superior y más moderno para detener el vehículo con total seguridad en el asfalto mojado o ante una emergencia.

La Flow 150 cc es una moto de diseño muy similar a la Honda Navi, pero que ofrece un motor con mayor cilindrada.

Qué moto responde mejor en frenada

La Corven Flow combina un sistema de disco delantero más el sistema Frenada Combinada (CBS). Este sistema permite que, al accionar únicamente el freno trasero, el sistema distribuye automáticamente un porcentaje de la fuerza de frenado también a la rueda delantera, evitando que la moto patine de atrás o se bloquee la rueda trasera.

Del lado de la Honda Navi, el freno delantero es a tambor mecánico (130 mm), es decir no utiliza disco. También cuenta con el sistema combinado CBS, que balancea la presión entre ambas ruedas al usar la palanca izquierda.

Comparando ambos sistemas de frenados, la Corven Flow 150 gana con claridad, al ofrecer disco de freno delantero ya que es mucho más preciso al tacto que el de un tambor.

La estrategia de lanzamiento de Corven posiciona a la Flow 150 con una agresiva ventaja económica frente a la moto de Honda: cuesta casi $900.000 menos

Una seduce por precio, la otra por trayectoria

La estrategia de lanzamiento de Corven posiciona a la Flow 150 con una agresiva ventaja económica frente a la moto de Honda. Tiene un precio sugerido al público de $2.590.990, mientras que la Navi cuesta $3.434.700.

Esta diferencia de casi $900.000 a favor de Corven, la convierte en una moto con una muy buena relación precio/producto. Sin embargo, la trayectoria y el respaldo de Honda, pesa más y ello explica en parte por qué la brecha de valores.