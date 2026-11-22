La marca que se caracteriza por sus modelos de estilo clásicos, presentó a su primer moto Adventure de media alta cilindrada, la más avanzada

El modelo Himalayan se convirtió en una marca en sí dentro de Royal Enfield. Es el único modelo que no tiene las vestiduras de moto clásica o vintage, y que en su lugar apunta al uso mixto, es decir asfalto y tierra.

Su actual generación, la Himalayan 450 cc, supo mantener el espíritu de la Himalayan 410, pero mucho más moderna y con mejores prestaciones y más argumentos para salir del asfalto.

Esta semana Royal Enfield presentó a modo Avant Premier a nivel mundial a la Himalayan 750, una moto muy esperada por clientes de la marca y por los usuarios de las motos polivalentes de media alta cilindrada.

Su llegada a la Argentina será a partir del 2027 y si bien hoy ningún mercado tiene oficialmente el precio con el que saldrá a la venta, se espera que el mismo sea muy competitivo, fiel a la política de precios que caracteriza a la marca.

La Himalayan 750 es una moto pensada para viajes largos y cómodos. Imagen gentileza Royal Enfield

La moto Royal que todos esperaban

Siguiendo los últimos movimientos de Royal Enfield en su line-up, sonaba lógico que la Himalayan adoptara el propulsor 650 bi cilíndrico que hoy ya equipa a cinco modelos (Interceptor, Continental GT, Shotgun, Super Meteor y Classic).

Después de cinco años de trabajo de muchas adaptaciones, la marca presentó al público a la Himalayan 750.

Entre todas sus rivales, como la Yamaha Ténéré 700, Honda Transalp 750, Voge DSX 800 Rally, o la CF Moto 700 MT, la Himalayan se inscribe dentro de las motos de corte más asfáltico, es decir con configuración Sport-Touring.

Por ello se explica que está calzada con rueda delantera de 19" y 17" detrás, las cuales, si bien utilizan neumáticos de uso mixto, los mismos son 80% para el asfalto y 20% para el ripio o tierra.

Después de cinco años de trabajo, la marca presentó al público a la Himalayan 750 . Imagen gentileza Royal Enfield

La moto "viajera" que le faltaba a la marca

Con un peso en orden de marcha de 223 kilos una distancia al suelo de 200 mm, la Himalayan 750 es una moto pensada para viajes largos y cómodos. Su asiento de 815 mm la hace una moto apta para todos los talles.

En este sentido, tiene la horquilla delantera invertida tiene 43mm de diámetro y 190 mm de recorrido. La trasera es un mono amortiguador de la misma marca con ajuste remoto de precarga con 175 mm de recorrido.

A pesar de su gran porte, es una moto esbelta y delgada, gracias al formato envolvente de su tanque (18 litros), y a su escape plano. Para parar el viento viene de serie con un parabrisas regulable en 5 posiciones.

La más avanzada de la Royal Enfield

La reconocida marca de accesorios GIvi trabajó al lado de Royal Enfield en este modelo. Foto gentileza Royal Enfield

El salto cualitativo más importante de la Himalayan 750 se da a nivel tecnológico, al punto tal que cuando llegue a nuestro mercado quedará como la Royal más avanzada.

El responsable de dicha evolución es un paquete electrónico con unidad de medición inercial (IMU), de 6 ejes que gestiona el ABS en curvas (desconectable en la rueda trasera) y el control de tracción sensible a la inclinación en 3 niveles.

Además de ello, el piloto tiene diferentes modos de conducción, entre 5 perfiles configurables (Road, Road Sport, Rain, Trail y Custom) que adaptan la respuesta del acelerador electrónico y las asistencias.

Una moto más conectada

Pero la cosa no termina ahí. Ya que además cuenta con Control de Velocidad Crucero electrónico de serie, manetas de freno y embrague regulables en distancia, en tanto que la versión más equipada sumará puños calefaccionados y cubre puños.

Otra evolución importante es la nueva pantalla, la cual respeta su formato redondo, pero ahora suma navegación integrada de Google Maps, sistema de telemetría, que permite acceder a la moto de manera remota y ver donde se encuentra la moto y con alteras en caso que alguien mueva la moto. A ello se suma el sistema de Bluetooth 5.0, el cual que permite conectar hasta dos dispositivos.

¿El mismo bi cilíndrico 650 pero mejorado?

Más allá de todo lo que venimos apuntando, el motor es sin dudas lo mejor de esta nueva Himalayan. El nuevo corazón de esta moto Adventure es está basado en el conocido bi cilíndrico de 650 cc, pero con mejoras contundentes, de allí que su cilindrada creció hasta los 750 cc.

Para llevar el motor de los 650 cc originales a 743 cc, los ingenieros ampliaron el diámetro de los cilindros de 78 mm a 83,5 mm. Esto les permitió conservar la elasticidad a bajas revoluciones sin generar vibraciones excesivas.

Lo interesante del caso es que, más allá de una mayor potencia de 55 CV y 63 Nm, El 90 % del torque máximo (unos 56,7 Nm) ya está disponible desde las 3.500 vueltas. Esto se traduce en sobrepasos en ruta rápidos y control en caminos trabados sin necesidad de bajar cambios constantemente.

La caja de cambios de 6 velocidades está acoplada a un embrague multidisco bañado en aceite con función asistida y antirrebote. El conjunto fue dimensionado específicamente para soportar el mayor par motor de los 743 cc y priorizar el confort en viajes largos de ruta.

Con este conjunto motor/caja y su tanque de 18 litros, la Himalayan 750 puede viajar a una velocidad crucero de 120-130 km/h, alcanzar un consumo promedio de 4,4 l/100 km y recorrer hasta 400 kilómetros.

La reconocida marca de accesorios GIvi trabajó al lado de Royal Enfield en este modelo. De allí, que el cliente podrá optar por equipamiento exclusivo para este modelo, como alforjas, valijas, parabrisas más elevado, faros auxiliares, entre muchos componentes más.