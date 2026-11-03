Motos viajeras: las mejores opciones de entre 300 cc y 500 cc para recorrer Argentina

Las temperaturas empiezan a acompañar y la moto se postula como la mejor opción para organizar viajes. Estos son los 5 modelos ideales

Viajar en moto por Argentina es uno de los mejores planes que para conocer la geografía del país de un modo distinto.

Si bien, muchos se pueden aventurar a salidas con motos que no fueron concebidas para tal fin, es importante entender que para viajar se precisa una moto con buena autonomía, posición de manejo cómoda, capacidad de cargarle equipaje y un motor que pueda viajar relajado y no forzado.

En el mercado local, hay muchas opciones de modelos y todo dependerá del presupuesto que se disponga para acceder a uno de ellos.

En este informe iProfesional te muestra un ranking de las mejores motos viajares, considerando una inversión que no supere los 16 millones de pesos.

Kawasaki Versys 300: $14.062.252

Ideal para los pilotos menos experimentados, la Versys 300 es un modelo polivalente con un enfoque genuinamente viajero.

Kawasaki, una opción ideal para la ruta.

Motor y autonomía: tiene un motor bicilíndrico de 296 cc de 40 CV que se destaca por su suavidad y pocas vibraciones. Su velocidad crucero ideal se sitúa entre 120 y 130 km/h. Tiene un tanque de nafta de 17 litros y cuenta con un modo de conducción Eco, con el que puede alcanzar autonomías cercanas a los 400 km.

Aspectos a favor: Un plus importante es que viene equipada con embrague asistido y antirrebote, lo que hace que los rebajes sean sumamente suaves. Su rodado delantero de 19" con llantas de rayos y ello le permite meterse en caminos de tierra livianos. La posición de manejo es relajada y su protección contra el viento, cumple, gracias a su cúpula alta.

Aspectos en contra: Entre sus puntos en contra, los usuarios le recriminan el asiento duro, la falta de cubre cárter, defensas laterales o cubre puños. Las cubiertas tienen cámara, por lo que en caso de pinchadura su reparación es más compleja.

Bajaj Dominar 400 Tourer: $9.064.000

Una asfáltica vestida para viajar. Así es la Dominar 400 Tourer, una de las motos con pergaminos para viajar sin inconvenientes, por su concepción.

Bajaj ofrece una de las motos más accesibles para viajar.

Motor y autonomía: Está equipada por un mono cilíndrico de 373 cc con unos leales 40 CV y un torque de 35 Nm. Su velocidad crucero ideal es entre 120 - 130 km/h, con resto de sobra para sobrepasos rápidos. Con su tanque de 13 litros su autonomía real promedia los 260 a 280 km, un punto a tener cuenta.

Aspectos a favor: De serie incluye parabrisas alto, defensas de motor integradas, cubre puños, soporte para portaequipajes trasero y un soporte para el GPS o celular sobre el tablero. Las llantas de aleación no tienen cámara (Tubeless). Si se sufre una pinchadura con un kit de tarugos y un inflador portátil, se puede solucionar el contratiempo. Su faro delantero led tiene un gran poder lumínico por la noche. Cuenta con embrague antirrebote.

Aspectos en contra: Su motor se torna un poco vibrador a partir de las 6.500 revoluciones y ello se traduce en fatiga durante muchas horas de manejo. Claramente no es una moto con la que se pueda incursionar por fuera del asfalto, por su rodado 17" adelante y suspensiones de corto recorrido.

Royal Enfield Himalayan 450: desde $10.200.000

Una moto trail de la vieja escuela, cuyo hábitat natural es la aventura y el turismo de exploración, especialmente donde se termina el asfalto.

Royal Enfield ofrece una moto de 450 cc ideal para salir a rutear.

Motor y autonomía: Su mono cilíndrico de 40 CV y 40 Nm le permite una velocidad crucero real y cómoda de 120 a 130 km/h. Cuenta con un tanque de 17 litros y con un consumo promedio en ruta de 3,8 a 4,2 litros cada 100 km, la autonomía ronda los 380 a 400 kilómetros.

Aspectos a favor: La pantalla TFT circular (Tripper Dash) permite espejar los mapas de Google directamente en el tablero a pantalla completa. Viene de serie con las características defensas metálicas laterales pegadas al tanque (que además sirven para colgar bolsos pequeños) y un cubre cárter de aluminio robusto. Su rueda delantera de 21" con llantas de rayos y el generoso recorrido de sus suspensiones le permiten viajar incluye ripio pesado o caminos rotos. La posición de manejo es muy natural, con la espalda erguida y los brazos relajados. El asiento es regulable en altura.

Aspectos en contra: Usa cámaras de aire. Un pinchazo en el neumático trasero viajando con equipaje requiere desarmar y desmontar la rueda. De fábrica viene con una cúpula muy corta Para viajar por autopista a 120 km/h, la protección aerodinámica se queda corta.

Voge 500 DSX: $12.000.000

Dentro de la marca la 500 DSX es una fiel exponente del segmento trail de media cilindrada, ideal para quienes buscan viajar largas distancias.

Voge, una de las marcas chinas más reconocidas.

Motor y autonomía: El motor es un bi cilíndrico de 471 cc y 47 CV, lo que se traduce en un andar muy progresivo y pocas vibraciones. La velocidad crucero ideal es entre 120 a 130 km/h con el motor muy relajado. El consumo promedio en ruta (a 120 km/h) es de unos 4,2 a 4,5 litros cada 100 km, lo que arroja una autonomía de entre 350 y 380 kilómetros con su tanque de . Es un rango muy seguro para viajar sin la paranoia de quedarse sin combustible.

Aspectos a favor: Viene equipada de serie con defensas laterales de motor, cubre cárter, caballete central (clave para el mantenimiento de la cadena en viaje), pantalla digital con conectividad Bluetooth y toma USB. Viene con llantas de rayos tubeless (sin cámara) de serie.

Aspectos en contra: Aunque tiene estética aventurera y rodado delantero de 19" sus suspensiones tienen recorrido corto (150 mm). No es una moto para caminos muy rotos. La cúpula es regulable en altura (con herramientas), pero su diseño aerodinámico se queda algo corto.

Benelli TRK 502: $15.500.000

La Benelli TRK 502 fue la pionera de las motos chinas del moto turismo de media cilindrada. Estéticamente parece una moto de mayor cilindrada y es una de las más elegidas en Argentina para viajes.

Benelli 502, una moto ideal para rutear por un costo accesible.

Motor y autonomía: Con 500 cc y 47 CV su entrega de potencia es muy lineal. Viaja a 120-130 km/h de crucero con el motor muy descansado y sin transmitir vibraciones al cuerpo. SI bien tiene un tanque enorme de 20 litros, su autonomía ronda los 400 km, con un consumo promedio en ruta (a 120 km/h), entre 4,8 y 5,2 litros cada 100 km.

Aspectos a favor: Al ser una moto pesada y ancha, tiene un aplomo en línea recta, que resiste los típicos vientos laterales en rutas abiertas. El parabrisas de serie es enorme e incluye deflectores laterales. La posición de manejo es totalmente relajada y el enorme tanque de combustible, oficia de protección a las piernas del frío y la lluvia.

Aspectos en contra: Los 235 kg de peso en orden de marcha es uno de sus grandes problemas. El tablero analógico-digital LCD se quedó atrás frente a las pantallas TFT con navegación integrada de la Voge 500 DSX o la Himalayan 450. No cuenta con iluminación full led de fábrica