Negocios en tiempos de coronavirus: qué emprendimientos ganan terreno con la cuarentena

A pesar del coronavirus, hay negocios rentables que todavía pueden realizarse y otros pueden pensarse para efectuarlos después de pasar la cuarentena

La cuarentena por el coronavirus permite que muchas personas dispongan de un mayor libre tiempo para poder pensar y diagramar un proyecto para lanzarse a emprender. Y para aquellos que ya lo tienen también sirve para ajustar su propuesta y ver qué otras ideas se pueden sumar para expandirse. Por eso, conocer los negocios más rentables sobre la inversión puede ser de mucha utilidad para tener éxito, incluso varios de ellos se pueden llevar a cabo en medio de la pandemia.

Entre los negocios que tienen mayor retorno de la inversión y se pueden realizar de forma masiva, muchos se pueden realizar desde el propio hogar y sin demasiados recursos económicos disponibles. Simplemente con una computadora y conexión a Internet es suficiente. Justamente, esa menor utilización de recursos físicos, pero mayor aporte intelectual, genera la mejor rentabilidad.



A ello se le suma que, por la cuarentena, el teletrabajo se transforma en, prácticamente, la única manera actual de generar ingresos. Aquí algunos ejemplos más rentables que se pueden realizar con escasos recursos en este momento o para pensar luego que pase la crisis sanitaria.

Venta de productos en redes sociales

A través de las redes sociales, como Instagram, Facebook o Twitter, se puede vender mercadería. Para ello, se puede hacer una compra al mayor en alguna fábrica y luego comercializarla por unidad.

Para promocionarlo se pueden buscar los diferentes grupos o hashtags que apuntan a los usuarios interesados en los artículos que se vendan, como áreas artísticas, hobbies, naturaleza, deportes, decoración, entre otros.

Además se pueden ofrecer en la plataforma Mercado Libre, abriendo una cuenta y publicando los productos. La firma cobra una comisión a cambio por las ventas efectuadas, y se pueden tercerizar los envíos.





La venta de productos por redes sociales se amplía cada vez más y genera negocios rentables

Diseño y aplicaciones web para pymes

Si tenés conocimientos de programación y/ diseño web, podés brindar un servicio muy demandado en empresas pequeñas y medianas, que es el armado y mantenimiento de sitios de Internet como así también el de desarrollo de aplicaciones para celulares y tablets.



Es una tarea que se puede realizar en el hogar sólo, con una computadora y conexión a Internet como únicos recursos físicos. Un buen sitio para ofrecer tus servicios independientes es Freelancer.

Enseñanza de idiomas y traducción de contenidos

Dominar más de un idioma puede ser fundamental no sólo para desempeñarse en otras partes del mundo, sino que permite pensar en autorealizar diversos negocios rentables, como enseñarlo a otra gente de forma particular o brindar clases de manera online, siempre y cuando se realice de forma seria y otorgarle valor agregado a la tarea.



¿Cómo hacerlo y que no recurra a un traductor de Google? Hacer un servicio personalizado preguntando para qué tipo de público o cliente está necesitando el servicio y cuál es el objetivo. Lo fundamental es responder con rapidez y ser servicial.



Se puede hacer a distancia gracias a plataformas educativas virtuales (como Zoom, que es gratuita hasta 100 participantes), o por medio de aplicaciones tan accesibles y cotidianas como Whatsapp y Skype.

También se puede hacer traducción de contenidos, como informes, documentos, artículos e, incluso, material multimedia, videos de empresas y cine profesional.

Para subtitular contenido en video se precisa, además de una computadora, un software como pueden ser Subtitle Workshop, SubtitleCreator, Open Subtitle Editor o SubMagic.

La enseñanza de idiomas y traducciones son negocios con salida laboral

Contabilidad y liquidación de impuestos

Todo aquél contador puede dedicarse de forma independiente como negocio rentable es la liquidación de impuestos, que incluye la contabilidad de una empresa o persona y procesar las cargas sociales de los empleados.

Crear cursos online

Para todo aquél conocedor de todo tipo de temáticas, tanto administrativas como prácticas, se puede desarrollar un curso a distancia.



La clave para impulsar este negocio rentable consiste en crear una comunidad online que esté dispuesta a pagar por estos cursos, que pueden ser de escritura, gestión de empresas, jardinería, cocina, mecánica y un sinfín de posibilidades que puedan brindar capacitación para una mejora. También puede brindar una salida laboral, o bien, enseñar un hobbie gratificante para realizar en el tiempo libre.

Para esto se debe tener en cuenta que se requiere bastante tiempo para dedicar a desarrollar cada clase a brindar y la atención personalizada a los alumnos para atender consultas, despejar dudas y corregir trabajos prácticos.

Se los puede difundir en redes sociales, sitios webs de las temáticas y otros medios de comunicación.

Los cursos online tienen cada vez más adeptos por la falta de tiempo y son un negocio rentable

Comercializador de productos innovadores

Si bien en estos momentos el comercio se encuentra golpeado, la globalización permite acceder a grandes vendedores en Estados Unidos y China, entre otros países, y comercializar sus catálogos de productos a través de Mercado Libre, un sitio propio de Internet, redes sociales y comercios,

Esto suele utilizarse para artículos de indumentaria, calzado, accesorios eléctricos y herramientas, entre otros, con la premisa que el precio ofrecido debe ser el mejor del mercado en cuanto a la calidad ofrecida, respecto a la competencia.

Una de las claves para posicionarse es tener artículos innovadores y novedosos en el mercado local. Alibaba.com es una buena referencia para ver lanzamientos y realizar compras del exterior.



En cuanto a Mercado Libre, es importante conocer qué impuestos se deben abonar al trabajar con esta plataforma.

Alquileres temporales a turistas

Cuando la situación mundial se normalice tras el coronavirus, ofrecer un espacio libre por día de la casa (una habitación, garage, local, un sotano, entre otros), puede ser una forma de hacer un negocio rentable, sin necesidad de realizar una inversión relevante. Solamente con arreglar el lugar y brindarle distintos posibles usos le otorgará un valor agregado al sitio.

Un sitio ideal para ello, y captar turistas locales y extranjeros, es Airbnb, que otorga más rentabilidad que un alquiler tradicional. Para ello, primero hay que registrarte, y luego publicar fotos y descripciones amplias y precisas de los espacios que no se están utilizando y los servicios que se ofrecen.



Lo positivo es que Airbnb ofrece seguros para los usuarios, y cada uno puede definir las reglas que desea cada uno que se respeten en su casa.





La aplicación para publicar alquileres temporales, Airbnb, es un negocio más rentable que un alquiler tradicional

Cosmética, peluquería, masajes y cuidado corporal

Un grupo de negocios que no precisa de grandes inversiones son los servicios de cuidado personal, como tratamientos faciales, peluquería, masajes, manicuría y otros servicios de belleza. Lo único que requiere es el conocimiento y la habilidad para hacer estas tareas, por lo que es presencial.

Para realizar este tipo de negocios rentables, el interesado puede capacitarse en diversos cursos que existen en el mercado que se pueden realizar en pocos meses de duración de forma presencial u online. Y luego puede desarrollar sus conocimientos en un espacio de la casa, en espacios compartidos o ir a domicilio del cliente.





Las clases de ejercicio al aire libre también son rentables como negocio

Entrenamiento físico y yoga personalizados

Una tendencia que se está imponiendo con la mayor conciencia de cuidar la salud y llevar una vida sana, expande un negocio rentable: brindar el servicio de entrenador personal para la mejora del aspecto físico, bajar de peso o mantenerse en forma para todo tipo de personas. También las clases de yoga y gimnasia individuales.



Un emprendimiento que puede ser llevado a cabo por profesores de educación física. Para ser entrenador personal de manera independiente es fundamental construir una red de contactos entre amigos, conocidos y los propios clientes para poder expandir el conocimiento de este servicio.



Hoy día muchos entrenadores utilizan como ámbitos de entrenamientos los espacios públicos, como plazas y parques. O bien, en caso de tener lugar, en las casas de los clientes.

La gastronomía abarca muchos negocios más rentables que la inversión realizada

Cocina personalizada



Entre los negocios que tienen mayor retorno de la inversión se encuentran los servicios de comida personalizada, vegana y étnica a domicilio, para eventos o envasada para distribuir en oficinas, restaurantes y estaciones de servicio, entre otros.

En este negocio rentable es clave brindar buena calidad, innovación y variedad en los platos.