Energía eólica en Argentina: ventajas y desventajas

La energía eólica es una fuente de generación de electricidad que ha crecido en los últimos años en Argentina. Cuáles son sus ventajas y desventajas

El crecimiento de la energía eólica es un fenómeno mundial que en los últimos años se viene dando de forma exponencial en muchos lugares de Argentina, por la gran cantidad de ventajas que tiene. Pero también presenta ciertas desventajas.

Este tipo de energía alternativa es un recurso abundante, fundamentalmente, en el Sur de nuestro país, debido a los fuertes vientos que se registran en dicha zona y que son fundamentales para la instalación de aerogeneradores. También hay proyectos en la Puna, la Cordillera de los Andes e, incluso, en algunos lugares de la Costa Atlántica.

Según los expertos, cuando el promedio de vientos es superior a 4 m/s (unos 14 km/h) es posible proyectar el uso del recurso eólico. Y su potencial es tan alto en la Patagonia debido que allí alcanza, en promedio, los 9 m/s.

De hecho, ya existen alrededor de diez parques eólicos en Argentina, de los cuales el de Puerto Madryn es uno de los más grandes de América del Sur, ya que tiene un factor de capacidad promedio del 51% y vientos que soplan a un promedio de 8,6 m/s, y puede abastecer a casi 400.000 hogares.

Cada vez son más visibles las experiencias de instalación de aerogeneradores conectados a la red de servicios públicos, que en la mayoría de las veces son administrados por las cooperativas eléctricas locales.

Las proyecciones de los expertos indican que se podrían alcanzar los 1.000 MW eólicos de capacidad instalada para la generación eléctrica en Argentina.

Sin duda, la energía eólica se ha transformado en una de las maneras de generar electricidad de manera renovable y de bajo impacto ambiental, a lo que se suma que es barata y eficiente. Además, es un buen negocio ya que para los propietarios del terreno donde se realiza es compatible con otros usos, como la ganadería y la agricultura.

Pero no todas son ventajas para esta forma de generación eléctrica, ya que también cuenta con desventajas, como que los vientos no son constantes y eso hace que varíe el flujo de producción a un nivel poco predecible. También su producción de energía eléctrica producida no es almacenable, por lo que se debe utilizar de manera directa, sino se pierde.

La energía eólica cada vez se implementa más en Argentina

Ventajas de la energía eólica

La energía eólica tiene una serie de ventajas que incentiva a implementarla al sistema de generación eléctrica nacional.

-Energía alternativa

El viento es, junto con la energía solar y la hidroeléctrica, una de las fuentes alternativas al uso de combustibles fósiles. Incluso, ha sido usado por el ser humano desde hace más de 5.000 años para mover velas, molinos y realizar otros trabajos, pero recién en 1890 se empezó a utilizar para generar electricidad.

-Renovable e inagotable

Esto significa que el viento es un recurso natural que siempre se puede disponer como fuente original para producir energía, lo que garantiza que su utilidad no tiene fecha de caducidad, como sí sucede con el petróleo y el gas, que son combustibles fósiles. De hecho, está disponible en casi todas partes del planeta.

-Limpia

Se trata de una energía completamente limpia, una de sus principales ventajas, ya que la producción de las turbinas eólicas no produce ningún tipo de residuos o gases contaminantes. De esta forma contribuye a cuidar al planeta y al ecosistema.

Las energías renovables, donde se destaca la eólica, se imponen cada vez más con la mira en el cuidado ambiental

-Utilizable en baja y gran escala

La energía eólica produjo que con los avances tecnológicos en construcción de turbinas y generadores eólicos posibilite que se utilice en los hogares de manera individual con un pequeño molino, como así también en grandes ciudades.

-Energía barata

Según datos del mercado, el costo de generación de energía eólica desde hace tres décadas viene cayendo en picada, y se considera que es la forma de energía alternativa más barata, comparada con la solar e hidroeléctrica. Su precio ya se ubica al nivel del carbón y de la energía nuclear.

Incluso, cada vez son más los países interesados en invertir en la construcción de parques de molinos eólicos. Por ejemplo, en 2010 la capacidad de generación de energía eólica en el mundo fue de197 mil megawatts, mientras que para el 2018 se triplicó al llegar hasta los 597 mil megawatts.

-Más eficiente

En los últimos años el potencial de energía eólica aumentó de gran manera por el importante desarrollo tecnológico que hubo y por la mayor eficiencia que tienen las turbinas actuales.

-Bajo costo de instalación y mantenimiento

Hoy la construcción de parques eólicos es sencilla y rápida, debido a que los equipos eólicos vienen prefabricados y solamente se tienen que ensamblar en el destino. Asimismo, tienen un bajo mantenimiento y luego de instaladas las turbinas la mano de obra requerida es mínima. Los expertos aseguran que lo más engorroso hoy día se debe a cuestiones externas, es decir, a depender de trámites burocráticos y problemas administrativos para montar los parques de generación.

Los aerogeneradores eléctricos pueden instalarse en distintos lugares alejados

-Independencia geográfica

La energía eólica favorece la independencia y autonomía energética, debido a que está disponible en todos los lugares, aunque ciertos países cuentan con mayor índice de vientos, que otros. Lo positivo es que en algunos lugares permite dejar de importar energía o depender de otras fuentes más costosas, para generar la propia.

-Útil para lugares alejados

Otra de las ventas de la energía eólica es que se puede utilizar en lugares alejados de las grandes ciudades y en países en vías de desarrollo con escasa infraestructura. Así se puede conseguir utilizar la energía del viento para generar electricidad en pueblos aislados y en casas ubicadas en campos, montañas, costas marítimas o bosques, que están fuera del alcance de la red eléctrica.

-Genera puestos de trabajo

La construcción de parques eólicos genera trabajo en los lugares donde se ensamblan, debido a que se precisa poner en condiciones el terreno y realizar las instalaciones del predio.

-No erosiona el suelo

Los parques eólicos tienen un impacto muy bajo en la erosión del suelo por la ausencia de emisión de residuos contaminantes, y además los molinos de generación pueden ubicarse en el mar.

-Complemento de negocio

Como negocio para aquellos que tienen terrenos, la energía eólica es totalmente compatible con otras actividades como la agricultura y la ganadería, por lo que es un complemento económico y no requiere especialización.

La instalación de parques eólicos tienen algunas desventajas

Desventajas de la energía eólica

Más allá de los grandes beneficios que tiene la implementación de la energía eólica, por otro lado existen determinadas desventajas a este tipo de fuente de generación eléctrica.

-Variación del viento

Por lo general, el clima es impredecible, algo que ocasiona que no siempre haya viento para aprovechar, por lo que la generación de energía eólica requiere el respaldo de otro tipo de energías para las comunidades, para cubrir esos momentos en los que no puede producir electricidad.

Es decir, al tratarse de un recurso de la naturaleza, el viento varía en intensidad, velocidad y dirección, algo que no puede predecirse, ni planificarse, para su aprovechamiento.

Para tener una idea, los aerogeneradores sólo funcionan correctamente con ráfagas de viento de entre 10 km/h y 40 km/h. A velocidades menores la energía no resulta rentable, pero a niveles mayores puede causar un riesgo físico para la estructura.

-Impacto visual y sonoro

Otra de las desventajas de la energía eólica es que la construcción de estos parques implica un impacto estético en el paisaje debido a que se requieren numerosos molinos para cubrir la necesidad eléctrica de una comunidad.

Asimismo, el movimiento de las aspas de los aerogeneradores emite sonidos que pueden ser molestos para los pobladores cercanos. Aunque los nuevos desarrollos están disminuyendo este impacto. En tanto, las turbinas pueden producir ruidos de baja frecuencia (20-200 hertz) de una exposición de 20 dB. Esto significa que el ruido es prácticamente inaudible, a menos que se esté muy cercano a la torre.

Las turbinas aerogeneradoras pueden causar algunos ruidos y molestias, pero igual su impacto al medioambiente es bajo

-No puede almacenar la energía

Por otro lado, la energía generada por el viento no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Por ello toda comunidad no puede depender exclusivamente de esta fuente de electricidad.

Por este hecho, es necesario almacenar la energía generada por el viento en baterías para poder tener electricidad cuando no hay viento. Pero estas baterías son costosas y están confeccionadas con materiales tóxicos.

-Impacto ambiental

En los aerogeneradores grandes, las enormes aspas y turbinas llegan a matar aves, murciélagos e insectos en números importantes.

-Requiere mucho terreno

Más allá que la energía eólica es una actividad que puede convivir con otros negocios, requiere un enorme terreno para instalar los molinos o aerogeneradores, cuyos tamaños requieren estar instalados a una distancia enorme unos de otros.-