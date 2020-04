Cuáles son los negocios más golpeados por la cuarentena

La cuarentena producida por el coronavirus golpea a varios rubros de negocios de la economía. Cuáles son los más afectados y cuánto pueden caer

La pandemia de coronavirus no sólo golpea desde el punto de vista sanitario a la población mundial. Sus consecuencias generan una serie de trastornos que se reflejan en la economía, debido a que la cuarentena obligatoria imposibilita que trabajen diversos negocios considerados "no esenciales".

Un hecho que ocasiona que se vean seriamente afectados, e incluso cierren sus persianas, varios emprendimientos de distintos rubros que no pueden afrontar los pagos de los numerosos gastos fijos, como alquiler, impuestos y salarios.

Claro, no todos los negocios son golpeados de la misma manera. Determinados sectores enfrentan una situación límite, como tener que mantener una gran estructura comercial mientras sus ingresos son prácticamente "cero" por la cuarentena. Un combo que puede ser irremediable.

A modo general, entre los negocios más golpeados por la cuarentena se encuentran rubros vinculados al esparcimiento y tránsito de las personas, como turismo, gastronomía, hotelería, transporte y servicios sociales.

En cuanto a los números, como primer dato es importante resaltar que toda la economía afronta un descenso notorio de la actividad.

"El Gobierno le ha dado absoluta prioridad a la salud por sobre la economía, que se visualiza en la rapidez de respuesta a la pandemia, la dureza y extensión de la cuarentena y un abandono más lento del previsto para las restricciones. También se ve en las urgencias de corto plazo por sobre la sostenibilidad de mediano", resume a iProfesional Elizabeth Bacigalupo, economista de la consultora ABECEB.

A raíz de estas decisiones políticas, la experta completa que han ido "revisando a la baja nuestro escenario base con el correr de las semanas, y ahora nuestras nuevas previsiones apuntan a una caída del PBI en torno a 6% en 2020, versus una proyección previa a inicios de abril de -3,6% y de -2,2% hace menos de un mes atrás".

Las ciudades están vacías de gente por el coronavirus y los negocios no generan ingresos

Negocios más golpeados

En cuanto a los negocios más golpeados por la cuarentena, se destacan los que registran prácticamente cero ingresos y tienen una estructura relevante por mantener.



Es decir, están muy afectados los sectores que el Gobierno consideró como no esenciales o como altamente peligrosos por las concentraciones de personas que provocan.

"Allí entran los espectáculos deportivos, el cine y el teatro, los restaurantes y bares, los lugares bailables, entretenimientos de todo tipo, shopping centers, entre otros. En esos casos, los locales están cerrados y no hay facturación. El problema en esto es la caída o desaparición de la demanda", dice a iProfesional Manuel Solanet, Director de Políticas Públicas en la Fundación Libertad y Progreso.

Y completa: "El turismo, las empresas aéreas y el transporte de personas también está dramáticamente afectado. La razón es el cierre de fronteras y la propia cuarentena que impide a la gente desplazarse, o si lo hace es en forma restringida para cumplir con una tarea permitida".



En la misma sintonía, para ABECEB se espera una caída generalizada en la gran mayoría de los sectores, aunque los más golpeados, aquellos que mostrarían caídas de dos dígitos, son aquellos asociados al turismo y transporte, con una retracción esperada hasta el momento del orden de 17% en el año.



A ellos se les suman los hoteles y restaurantes (-16%), servicios sociales y personales (-14%) y construcción (-11%).

Luego, según ABECEB, el comercio y la industria a nivel agregado mostrarían caídas en torno al 8% anual en su escenario base, "aunque con bastante heterogeneidad a su interior".

Esto se debe, por ejemplo, a que se resalta el dinamismo del comercio electrónico que saltó casi un 80% y en algunos rubros ayuda a compensar la pérdida de ventas por canales presenciales.

En cuanto a la industria cabe destacar que la elaboración de insumos intermedios "también va a sufrir afectada por los problemas que enfrentan los clientes", por caso, la cadena de muebles (por la situación de la construcción) y la metalmecánica, por la caída esperada tanto de la inversión petrolera y como de la producción automotriz.



"Otro sector a monitorear de cerca es el textil, que es empleo intensivo y con alta informalidad y cuya demanda seguirá muy deprimida", dice Bacigalupo.

Estos son los negocios que más se desploman desde la cuarentena por el coronavirus

Hoteles y gastronomía, entre los más golpeados

Entre los rubros nacionales más golpeados por la crisis sanitaria del coronavirus, se encuentran los hoteles y restaurantes.

Según datos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), un total de 50.000 empresas hoteleras y gastronómicas que emplean unas 500 mil personas y que se enfrentan a la imposibilidad del pago de salarios y servicios.

"Sabemos que muchas de esas empresas no podrán sobrevivir a esta crisis, lo que provocará el cierre de miles de Pymes del sector, con la consecuente desaparición de fuentes de empleo para los argentinos", resume Graciela Fresno, presidente de FEHGRA, que estima una pérdida de facturación anual proyectada de u$s28.500 millones y una caída de actividad de más del 45%.

"La mayoría de los establecimientos hoteleros y gastronómicos dependen en gran parte del turismo interno y de los 7 millones de turistas internacionales, que no se recuperarán en mucho tiempo, por lo que la mejora de la actividad de nuestro sector, a diferencia de otros, no se verá durante este año", concluye Fresno.



En general, son pocos los sectores que pueden reconvertirse en medio de la cuarentena. Muchas empresas y rubros generalizados no pueden aguantar la situación actual y han recortado salarios y empleados, mientras que otros bordean la quiebra y no pueden mantenerse en pie bajos estas condiciones.

Por otro lado, Solanet remarca a iProfesional que están afectados todos aquellos que realizan tareas independientes, como los cuentapropistas. Por ejemplo, cita a los profesionales (excluidos los de la salud), los oficios y los sectores informales.

"Por extensión, la afectación alcanza a pequeñas empresas y comercios. Aunque tuvieran demanda de sus productos y servicios, no les sería posible ni producirlos ni venderlos", resume el experto.

Y finaliza: "Se están perjudicando todas las industrias y los servicios, con excepción de las alimenticias y farmacéuticas y aquellas que les proveen insumos y servicios. Por ejemplo, la actividad bancaria fue erróneamente considerada no esencial y no sólo se perjudicó, sino también su cierre creó enormes dificultades a los demás. Está muy afectada la construcción por no disponer de la mano de obra".

Al respecto, desde ABECEB indican que las pocas excepciones pasarán por la salud y las comunicaciones, que "podrían mostrar una ligera suba de la actividad este año". A ellas se suman la administración pública, el agro y algunos segmentos de asociados a la producción de alimentos.

Muchas empresas no están facturando y eso los pone en serio riesgo para su continuidad

Economía golpea a los negocios

De acuerdo a Bacigalupo, este escenario base tiene implícita una caída interanual del PBI de 3,8% en el primer trimestre, y de una baja de casi 15% tanto en el segundo trimestre como en el segundo semestre.

Pero los datos no son tan alentadores para lo que sigue, ya que se aguarda un retroceso de 3,2% para el tercer trimestre y de -1,6% en el cuarto, "asumiendo que la cuarentena estricta termina el 26 de abril y la salida posterior a la misma es muy gradual y lenta extendiéndose hasta fin de julio".

En caso que se extienda aún más el aislamiento, el escenario alternativo más negativo de ABECEB indica que la duración de la "cuarentena dura" se puede extender hasta el 8 de mayo, con una flexibilización posterior lenta de otros 3,5 meses adicionales de duración.

Es decir, se podría ampliar el freno hasta fin de agosto aproximadamente. Algo que da como resultado una caída del PBI del 8,5% anual.

Estos distintos escenarios cambian las previsiones que deberán afrontar los distintos rubros de negocios y sus ventas.

Negocio por negocio: los distintos escenarios de caída de actividad post coronavirus

Desafío para los negocios en 2020

El desafío para lo que viene dependerá, según los expertos, del tiempo en que tarde en disiparse la pandemia de coronavirus.

"Todos los escenarios asumen que en 2020 no se retorna en forma completa a la normalidad económica pre-coronavirus en la totalidad de los sectores", relata Bacigalupo.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, socio y director de Ecolatina, teniendo en cuenta el impacto directo de la cuarentena y las diferentes velocidades de recuperación, "cuando se levante el confinamiento, podemos detectar los sectores más golpeados por el shock negativo del coronavirus. Entre ellos destacan: el turismo, servicios de recreación social, la construcción; el comercio; y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler".

En cambio, este experto dice a iProfesional que las actividades primarias serían "las menos afectadas, excepto minas y canteras que producto del desplome del crudo paralizó al sector, junto con algunas ramas industriales que producen bienes esenciales, como alimentos, crushing de soja, entre otras. También servicios que no dependen de la presencia física", concluye.-