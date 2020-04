Las estaciones de servicio le salen a competir a los almacenes de barrio y supermercados

Incorporan alimentos de primera necesidad a sus tiendas. Ya venden aceite, fideos, arroz, harina y hasta artículos de limpieza y desinfección

Si bien desde el inicio de la cuarentena, las estaciones de servicios son una de las actividades que pueden funcionar normalmente, el consumo de combustibles se desplomó casi un 90% con respecto a las registradas en condiciones regulares.

La razón de este derrumbe tiene que ver con la menor circulación de vehículos debido a las restricciones establecidas por el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus

En este marco, el negocio de las tiendas que funcionan en esos establecimientos también sufrieron el impacto, al punto que la gran mayoría permanece con sus puertas cerradas.

Con diferentes nombres, los principales referentes de este sector como son YPF; Shell y Axion Energy habían logrado que estos puntos de venta pasaran a representar cerca del 30% de la facturación total de una estación de servicio.

De hecho, gran parte de las casi 4.000 bocas de expendio de combustibles que operan en todo el país se recuestan en este tipo de negocio para intentar reemplazar la caída de la demanda de nafta y gasoil, en especial porque en los últimos años los costos se incrementaron fuertemente y el poder adquisitivo también se vio afectado por la crisis económica que ya venía sufriendo el país antes de la llegada de la pandemia del Covid-19.

De hecho, ante este escenario y el avance de la tecnología y los cambios de hábitos de los usuarios, los shops comenzaron a incorporar nuevos servicios como delivery por internet durante las 24 horas, puntos de entrega de autos de alquiler y sistemas de venta similares a los de los AutoMac o Starbucks.

Ahora, y ante la necesidad de sostener las actividades en medio de un particular escenario como el que se está viviendo por el coronavirus, algunas petroleras decidieron ampliar la categoría de productos que se pueden comprar en las tiendas de las estaciones de servicio.

Lo hacen sumando artículos de primera necesidad que habitualmente se encuentran en las góndolas de los supermercados o en los almacenes de barrio y de origen asiático. Por ejemplo, aceites, harinas fideos, arroz y hasta artículos de limpieza y desinfección como lavandina, entre otros productos de consumo masivo.

Desde Axion explican que ya se encuentran ofreciendo estos productos en los minishops que se mantienen abiertos a partir de un acuerdo firmado con Glovo para el servicio de delivery durante todo el día.

Voceros de la marca de combustibles del grupo Pan American Energy explican que el motivo de apostar a la venta de este tipo de mercadería surgió de las propias necesidades actuales de los consumidores.

Más que nada si se tiene en cuenta que las fuertes demoras en los tiempos de entrega que se advierten en servicios similares ofrecidos por las grandes cadenas de hipermercados bajo el formato de pick up. En tiempos de pandemia, estas operaciones no parecen cubrir las demandas de los usuarios que, por el cepo sanitario obligatorio, no pueden concurrir a los establecimientos como en épocas normales.

Los reclamos por las tardanzas, que llegan a ser de hasta varios días, contra Coto, Walmart y Carrefour se acumulan y aumentan el malhumor y fastidio que ya existe en la sociedad por las fuertes restricciones a la vida diaria que hay que cumplir para combatir el virus.

En este marco, las estaciones de servicio buscan que sus tiendas funcionen como un servicio más para los clientes que residen cerca de sus estaciones de servicio. De todos modos, aclaran que las ventas a través de Glovo no alcanzan a cubrir las que se generan con los locales abiertos en forma normal.

"Respetando los lineamientos, medidas de prevención y recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, lo adoptamos para contribuir a la facilitación del aislamiento social que impuso el Gobierno y darle una solución a mucha gente que no puede salir de su casa y necesita sus productos en el momento", aseguran desde Axion.

En el caso de YPF y atendiendo la limitación sobre la concentración de personas para prevenir el coronavirus, todas las Tiendas Full del país solo venden productos para llevar, permaneciendo el local cerrado para el consumo en el salón.

En lo que respecta a Axion, desde el 1 de abril operan bajo tres tipos de formato. Según pudo saber iProfesional, el cambio más significativo es que las tiendas con Glovo, comenzaron a operar también la atención al público con las restricciones correspondientes como, por ejemplo, permitiendo el ingreso de una persona por vez. De todos modos, el 50% de las tiendas de las estaciones de servicio propias de esta petrolera permanecen cerradas.

Axion ya había sumado otras propuestas para maximizar sus stores antes de la crisis del coronavirus como lockers que se desbloquean con el teléfono y que tienen la misión de ser punto de entrega de las ventas por internet, y un acuerdo con Mercado Libre para la recepción de envíos en sus locales. Además ofrece el servicio de retiro y recepción de los autos alquilados con la aplicación Awto y tiene instalados cargadores eléctricos.

En el caso de YPF, la líder del mercado con 1600 estaciones, también posee lockers, cajeros automáticos y es punto de entrega de los autos para alquiler de Toyota (con la aplicación Mobility Services).

También ofrece, en la estación de servicio del Mercado Central la posibilidad de que los conductores pidan su café sin bajar del auto. En el local de la bajada de Benedetti instaló un food track donde sus clientes, en tiempos normales, puede pedirle el café al surtidor y retirarlo en la salida, antes de ingresar en la autopista.

Pero más allá de este tipo de servicios, el sector sufre una profunda crisis al punto que sus máximos referentes reclaman medidas específicas al Gobierno para asistir a una actividad 'considerada esencial' pero que en este marco no llega ni a cubrir los costos operativos mínimos.