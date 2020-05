Una importante aerolínea, al borde del abismo: pidió el concurso de acreedores

La compañía es la segunda más antigua del mundo. Tiene rutas a 26 países pero, por el coronavirus, sus operaciones se desplomaron

La aerolínea colombiana Avianca anunció este domingo que pidió el concurso preventivo de acreedores bajo la ley de quiebras de Estados Unidos, con el objeto de "reorganizar" sus negocios, afectados por el "impacto imprevisible de la pandemia" de coronavirus.

La empresa informó en un comunicado que su controlante Avianca Holding "y algunas de sus subsidiarias y afiliadas" hicieron la solicitud ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York "con el fin de preservar y reorganizar" sus negocios.

El documento precisó que las firmas del grupo pidieron "acogerse voluntariamente al capítulo 11" de la ley de quiebras estadounidense, que es el que posibilita la reorganización de una empresa en dificultades bajo un acuerdo con sus acreedores.

Avianca, la mayor aerolínea privada de Colombia y la segunda más antigua del mundo -cumplió 100 años en diciembre pasado-, tiene rutas a 26 países pero su principal mercado está en los vuelos de cabotaje, suspendidos desde el 23 de marzo pasado.

La empresa sostuvo que la paralización de sus operaciones de pasajeros provocó una caída de los ingresos de más de 80%, lo que resultó en "una presión significativa sobre su liquidez", según la agencia de noticias EFE.

Avianca tiene serios problemas para superar la crisis por la pandemia

A fines de abril pasado, Avianca publicó un aviso en el que anunciaba vuelos dentro de Colombia y ofrecía pasajes con descuentos de impuestos, días después de que el gobierno prorrogara la cuarentena hasta hoy y advirtiera que todos los vuelos nacionales e internacionales de pasajeros seguían suspendidos sin plazo.

Esa publicación le costó a la empresa un reto público del presidente Iván Duque.

El grupo propietario de Avianca -que también incluye a la salvadoreña Taca y a la ecuatoriana Aerogal, entre otras- informó que genera más de 21.000 empleos directos e indirectos en América latina (14.000 de ellos en Colombia) y trabaja con una red de más de 3.000 proveedores.

Argentina: sector en crisis

En el plano local, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que varias aerolíneas no volverían a volar hacia la Argentina por mucho tiempo. Sobre todo, por la decisión gubernamental de mantener desactivados los servicios hasta el mes de septiembre.

Pero también por efecto de una demanda derrumbada a partir de un coronavirus, que mantendrá "pisado" al turismo por al menos un año y en un contexto en el que se avisora un fuerte aumento del valor de los pasajes.

A eso hay que sumarle un condimento doméstico que para las empresas, atentas más que nunca al movimiento de sus números financieros, no pasa desapercibido: la economía local arrastra una recesión que se profundizó este año y se hará más profunda en la segunda parte del año.

Todo eso, reconocen en el ámbito de los viajes internacionales, ya de por sí viene pulverizando desde 2019 el atractivo de Argentina como plaza para la comercialización de vuelos al exterior.

Ahora, el Covid-19 y la parálisis impuesta suma atributos negativos y de ahí la decisión ya informada por algunas compañías de interrumpir los servicios al país. La novedad más reciente en ese sentido corrió por cuenta de Air New Zealand, que a fines de abril -y luego de cinco años de operaciones ininterrumpidas- se fue del país de manera definitiva.

Antes de la salida, la compañía ya había suspendido la ruta Auckland-Buenos Aires el 18 de marzo y con la intención de reactivar el servicio a partir del 30 de junio.

"Air New Zealand no reanudará la operación de las rutas suspendidas previamente: Auckland-Buenos Aires y Los Ángeles-Londres debido al profundo impacto del Covid-19 en la demanda de viajes futuros", informó la empresa vía un comunicado que se conoció muy pocos días antes de que el Gobierno estableciera el parate hasta septiembre.

Lo que podría continuar ahora, coincidieron ante iProfesional expertos consultados e incluso referentes del segmento sindical, es una profundización de la tendencia por efecto de la nula demanda y, por supuesto, la imposibilidad de al menos reactivar la venta de tickets en el escenario local hasta dentro de casi cuatro meses.

En ese tren, las voces interpeladas colocaron en situación de revisión de servicios al país -con eventual reactivación en algún momento de 2020 o, directamente, no retorno de los vuelos- a compañías como Emirates Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Ethiopian, e incluso las estadounidenses United y American, entre otras.

Emirates, una de las aerolíneas que podría dejar de volar hacia Argentina

"La actividad en general está muy castigada y se sabe que el flujo de pasajeros será muy bajo en los próximos dos años. La Argentina es un país terminal, quien viaja viene sólo a hacer turismo y ese es el pasajero que, justamente, más tardará en recuperarse y volar. ¿Quién podría pensar en salir de vacaciones en el mediano plazo?", comentaron a iProfesional fuentes de UPSA, el gremio que integra al grueso del personal jerárquico en la Argentina.

"Todas las empresas están analizando sus operaciones, aunque quizás no lo dicen. La Argentina no es el mejor de los destinos. Es muy probable que, también, algunas bajen las frecuencias para no perder las rutas. Pero hoy la prioridad es sobrevivir en un contexto en el que no hay demanda de pasajes y el mercado recién alcanzaría cierta normalidad en más de dos años. La mayoría de las aerolíneas, sin aporte de los Estados, están cocinadas", añadieron.