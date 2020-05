Avianca y LATAM caen en picada: ¿qué pasa con el tercer gigante de los vuelos regionales?

El derrumbe ya es una tendencia consolidada entre las aerolíneas y la perspectiva es negra. Plan de achique e incertidumbre, en otra de las grandes

Con LATAM recién ingresada en el grupo de las aerolíneas que solicitaron el concurso preventivo de acreedores dentro de los Estados Unidos, y Avianca adherida desde principios de mayo al capítulo 11 del código de bancarrota también en Norteamérica, la pregunta respecto del estado de situación de Copa Airlines, la tercera mayor operadora de vuelos de la región, se vuelve obligatoria. Y la perspectiva, dada la decisión de Panamá -su país de origen y base de operaciones- de extender el veto a los vuelos hasta fines del mes de junio, también es preocupante.

La compañía esperaba retomar sus servicios el 1° de junio, pero el gobierno local cambió esa posibilidad a raíz del fuerte incremento que en las últimas semanas viene exhibiendo el nivel de contagios con Covid-19. Por estas horas, Panamá suma más de 11.100 infectados con la enfermedad y 310 muertos -72 decesos por cada millón de habitantes, Argentina hoy promedia 10-. Producto de ese escenario, la administración que encabeza Laurentino Cortizo decidió extender el freno a la actividad aerocomercial hasta el próximo 26 de junio.

Para la aerolínea, la decisión oficial resultó un auténtico mazazo. Y, como primer reflejo, Copa Airlines acaba de activar un plan de reducción de flota que afectará fuertemente el retorno de las operaciones en cuanto se reabran los aeropuertos. Según pudo saber iProfesional de fuentes de la industria, la aérea sacará de su esquema unos 28 aviones y, siempre en el marco de ese plan, también "jubilará" casi 15 aeronaves Boeing 737-700. A partir de estos ajustes, la flota de Copa Airlines quedará acotada a unos 74 aviones, de los cuales apenas 12 serán activados en cuanto culminen las restricciones.

"Lo que ocurre con la compañía es similar al resto de las que todavía están en pie: saben que la demanda de tickets será por demás de acotada. Al mismo tiempo, tener semejante flota no tiene sentido en tanto hay países como Argentina que mantendrán la prohibición de vuelos por al menos tres meses más. Con todo, Copa considera que llegará a fin de año con el 40 por ciento de sus aviones cubriendo rutas. El achique, en ese sentido, está más que justificado", dijo a iProfesional un referente del mercado aerocomercial con cercanía a la aerolínea.

"Todo este esquema es viable si Panamá habilita los vuelos realmente a fines de junio. Si no, todo el funcionamiento de la compañía se irá por la borda. Hay que pensar que Copa sufrió un golpe en las finanzas por la compra de los modelos MAX que luego, por fallas que derivaron en accidentes fatales, tuvieron que quedar en tierra. La empresa había cerrado un acuerdo con Boeing por más de 6.000 millones de dólares que ahora debe renegociar. Estas complicaciones, sumada a la inactividad prolongada, puede derivar en el colapso de la empresa si no vuelve a volar entre junio y julio", añadió.

Copa Airlines sacará 28 aviones de su flota y en la primera etapa de la reapertura de los "cielos" sólo activará 12 aparatos.

Preocupación en la interna

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, expuso recientemente que la compañía persiste en la intención de no pedir auxilio financiero al gobierno de Panamá, por lo que si la aerolínea no ajusta su estructura y los vuelos no vuelven pronto la supervivencia comercial comenzará a estar en entredicho.

"Una gran mayoría de las aerolíneas no van a sobrevivir, a menos que tengan algún financiamiento o subsidio estatal. Copa no va a pedir subsidio, ni financiamiento estatal. Nos vamos a mantener con nuestros propios mecanismos", declaró recientemente.

A fines de abril Copa Airlines salió a colocar bonos convertibles a 5 años con el fin de recaudar u$s350 millones.

A la par, otras voces de la compañía aportaron mejores detalles de las vicisitudes que atraviesa Copa Airlines. "Incluso después de poner en ejecución nuestras iniciativas de ahorro de costos, es posible que no tengamos suficiente liquidez para operar nuestro negocio", expusieron, además de reconocer que la firma perderá el 70 por ciento de su oxígeno financiero si no hay una recuperación general del mercado aerocomercial en los próximos meses.

En ese plan, a fines de abril la empresa salió a colocar bonos convertibles a 5 años con el fin de recaudar unos 350 millones de dólares. Mientras tanto, Copa Airlines mantiene a 800 de sus empleados en situación de licencia sin goce de sueldos por 6 meses, avanzó con un plan de retiros voluntarios al que adhirieron otras 800 personas, y mantiene suspendidos al grueso de su personal restante en Panamá y la región.