Polémica: por qué quieren prohibir que los supermercados vendan ropa, calzado y artículos de electrónica

Los empresarios conformaron una mesa con el Gobierno porteño en donde formalizaron el pedido. Argumentan que peligran hasta 40.000 locales comerciales

Enfocados en cambiar el escenario de trabas y restricciones para operar a partir del escenario de pandemia, y reducir de alguna forma las pérdidas de los pocos habilitados, los comercios pyme activaron una serie de maniobras con el fin de poner en entredicho la comercialización de ropa, electrónica, bazar y librería que vienen llevando a cabo los súper e hipermercados en Capital Federal.

A partir de esa intención, durante este martes elevaron ante el Gobierno de la Ciudad una serie de peticiones que, visto bueno oficial mediante, comenzarán a ser evaluadas para una virtual aplicación en el corto plazo. Uno de los ítems en consideración: que directamente se prohíba la venta de productos no esenciales en las cadenas de grandes superficies comerciales.

El pedido surge del malestar de los comerciantes que, por el incremento fuerte que viene exhibiendo el Covid-19 dentro de la geografía porteña en estas últimas dos semanas, se vieron nuevamente afectados por la decisión de la administración Rodríguez Larreta de volver a vetar la actividad comercial en Once, el microcentro, y las avenidas Córdoba, Avellaneda y Santa Fe, entre otras arterias.

Hace eco, además, con lo que viene ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y el interior profundo de la Argentina. En los últimos días, los municipios de Morón y Vicente López implementaron medidas para impedir que las grandes superficies comerciales continúen con la venta de artículos que los mismos comercios pyme no pueden ofrecer por pautas de aislamiento social. Al similar comenzó a regir en distintos distritos en Córdoba, La Rioja y Santa Fe.

Sin pelos en la lengua, los representantes del comercio pyme y el ámbito de la producción de indumentaria no dudan en tildar a la propuesta de los supermercados de "competencia desleal". Aseguran que la libertad comercial de la que gozan los grandes emprendimientos le "dan una vuelta más a la soga que tienen en el cuello los comercios de proximidad", y exponen a las cadenas como otra variable que -predicen- empujará al cierre a más del 40 por ciento de los pequeños comercios que hoy subsisten de alguna forma en la Ciudad.

Según confirmaron a iProfesional fuentes que tomaron parte de la reunión, el reclamo de los empresarios pyme fue presentado al mismo Horacio Rodríguez Larreta, quien participó del encuentro en compañía de su vice Diego Santilli y José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad.

"Expusieron sus pedidos por más de dos horas. Al principio, dando cuenta de un malestar grande dado que no fueron notificados previamente que las avenidas iban a volver a cerrarse. Después se centraron en cómo el permiso de reapertura luego quitado complicó más a los comerciantes: hubo muchos que compraron mercadería pensando en que no se volvería atrás. Hoy están más endeudados que antes", dijo a iProfesional un asesor que siguió de cerca la conversación.

"Después se refirieron a la escasez de ayuda que vienen recibiendo los comerciantes, que como la mayoría de los sectores prácticamente no ha obtenido ninguna ayuda del sector bancario. Ni siquiera a la tasa del 24 por ciento. La queja por lo que vienen haciendo los supermercados era algo que se veía venir. Pero lo cierto es que más que hacer reclamos lo que expusieron es la necesidad de avanzar con soluciones comunes. Que se encuentre la manera de que no se pierdan más comercios", añadió.

Los comercios pyme sostienen que los supermercados encarnan una competencia "desleal" y llevarán la queja ante Santiago Cafiero.

Queja reconocida

Consultado por iProfesional, Fabián Castillo, presidente de FECOBA, la federación que integra al grueso de los comercios pyme y la industria en la geografía de Capital Federal, reconoció que los empresarios "blanquearon" su malestar por el accionar de las cadenas de supermercados y que el pedido de veto a la venta de electrónica e indumentaria será evaluado por el gobierno porteño.

"Los supermercados pueden vender calzados, camperas, electrodomésticos mientras que los comercios del rubro deben permanecer con las persianas cerradas. Eso consideramos que es deslealtad comercial. A nosotros nos habían habilitado incluso pocos días a la semana, ahora ya tampoco eso está vigente para muchos, mientras que los supermercados pueden comercializar los 7 días sin ningún tipo de restricción", manifestó.

"Consideramos que la Ciudad debe atender lo que está aplicando, por ejemplo, Jorge Macri en Vicente López. O lo que dispuso el municipio de Morón, también recientemente. Ya de por sí la lucha entre el comercio de proximidad y el hipermercado es muy desigual, ahora eso se ha intensificado. Dejamos una carpeta con los detalles cómo se están dando las cosas en manos de las autoridades del Gobierno de la Ciudad", añadió.

Castillo sostuvo que ya en la jornada del miércoles se avanzará con discusiones al respecto en la mesa que los empresarios pyme acaban de conformar con el larretismo.

"Hoy tenemos 40.000 comercios basados en la venta de ropa y calzado que no pueden abrir. Son miles y miles de empleos que están en riesgo. Del otro lado tenemos a las cadenas que ya en la puerta de cada local te ofertan camperas y abrigos, hasta hay gente que se prueba esa misma indumentaria. Esto es simple: si va a permitirse una venta, que sea para todos. Si no, la prohibición debe ser regir para todos por igual", dijo.

Desde FECOBA aclararon que los comerciantes pyme sólo le plantearon a Rodríguez Larreta y sus equipos que se impida la venta de aquellos productos que no son esenciales.

"Otro detalle a exponer es que la oferta de indumentaria y calzado que promueven los supermercados no le representa una ayuda a la producción textil local si no todo lo contrario: los abrigos que comercializan las cadenas, las camperas, son todos productos importados desde China. O sea que también tenemos una actitud que va en detrimento de la producción local, no la toma en cuenta", expresó Castillo.

El directivo anticipó que el mismo pedido de veto a la venta de indumentaria, electrónica y bazar en supermercados será presentado en los próximos días ante el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y Matías Kulfas, actual ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.

Los empresarios del ámbito pyme anticipan que sin aporte oficial no podrán cubrir los aguinaldos.

Derrumbe post cuarentena

De acuerdo a sendas organizaciones del comercio minorista porteña, a este ritmo de parálisis, el 40 por ciento de los locales comerciales cerrará sus puertas de manera definitiva en la Ciudad antes de que concluya la cuarentena de forma total.

Las aperturas avaladas por el Gobierno porteño hace menos de 15 días -ahora revocadas- implicaron para los que pudieron abrir una facturación de apenas el 25 por ciento siendo que muchos comerciantes optaron por vender sus productos prácticamente al costo.

Las fuentes consultadas expusieron que a excepción de los comercios que ofrecen electrónica y movilidad urbana -en concreto, venta de bicicletas, monopatines y accesorios-, para la mayoría de los comerciantes la persiana levantada representó una fuente renovada de gastos antes que un alivio para las cajas.

Desde FECOBA se anticipó a iProfesional que, salvo que el Estado se ocupe de cubrir la mayor parte del pago, los comercios de la Ciudad no podrán afrontar el pago de los aguinaldos.