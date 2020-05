¿Vuelve el cedín?: esta es la propuesta del sector inmobiliario para reactivar la compraventa de propiedades

El Gobierno analiza herramientas para reactivar la construcción y las operaciones en el mercado inmobiliario. Qué piensan los expertos

Un completo documento con medidas, observaciones, procolos y análisis del mercado inmobiliario actual fue presentado por la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU) al Gobierno Nacional, con la finalidad de reactivar el sector que está totalmente paralizado desde el inicio de la cuarentena.

La propuesta, diseñada por los desarrolladores pensando especialmente en la inversión de pozo, podría ser extendida a otro tipo de actividades, como la compra venta de inmuebles nuevos o usados.

En cualquier caso, lo que se estaría haciendo es retomar una estrategia que funcionó en 2013 con el kirchnerismo, mediante la cual se activaron los Certificados de Depósitos de Inversión (Cedin), un medio de pago e instrumento financiero que se aplica en la realización de inversiones en el mercado inmobiliario y/o en proyectos de construcción de viviendas.

En aquel momento, ese documento se obtenía a través del blanqueo de capitales, y permitía la compra de bienes y servicios de todo tipo, siempre que el vendedor los aceptara.

Las personas interesadas en suscribir un Cedin o varios, debían solicitarlo en entidades financieras,y se suscribían mediante la entrega de dólares billete por un importe total equivalente a las sumas en dólares que efectivamente se transferían al Banco Central.

Quieren impulsar el desarrollo de pozo con cedines.

Ahora, no está definido a qué sector de la actividad lo orientará el Gobierno, pero los Desarrolladores que elaboraron el plan, inicialmente y tal como se puede leer en el documento al que accedió iProfesional, lo pensaron para pozo.

"La definición sobre si es solo para pozo o también para usados la tomará el Gobierno, pero nosotros queremos que se orienten a pozo para reactivar la construcción", dijo Damián Tabakman, titular de la Cámara.

Por otro lado, expresó que tampoco recibieron la confirmación sobre que vayan a impulsar los cedines, sino que son solamente medidas que se están analizando. Al mismo tiempo, Tabakman mencionó que, cuando estuvieron vigentes en la era K, se usaron especialmente para la compra de usados.

Cedines, pros y contras

Para Tabakman, la decisión de volver a impulsar los cedines sería una buena medida para reactivar la inversión desde pozo, donde ya cuentan con protocolos que le permitirían volver a los trabajadores a las obras. Sin embargo en el ámbito porteño, la actividad no está todavía habilitada.

"Necesitamos retomar las obras, hay miles de metros cuadrados en construcción y más de 400.000 obreros registrados que quieren volver a trabajar", había expresado Tabakman, días atrás, a iProfesional.

Por otro lado, advirtió sobre el buen momento para retomar la construcción por el valor del dólar, que abarata los costos de los materiales por el efecto devaluatorio. "Tenemos entre 12 y 18 meses por delante un costo de la construcción más barato, y el que invierta en ladrillos será una buena decisión", comentó.

Por su parte Luis Ramos, director de LJ Ramos, explicó que "En está crítica actividad inmobiliaria no descarto que volver a usarlo puede ser para una parte de la sociedad empezar activar el mercado, el tema es cómo lo van a instrumentar".

Según Ramos, esto implicaría que la gente tenga confianza en traer inversiones al país. "Lo veo difícil ya que nadie confía en este gobierno, que con las declaraciones que hace lo único que provoca es asustar Y cuando la gente tiene miedo se paraliza", explicó.

Cedines vs créditos

Más allá de los planteos de CEDU, para muchos expertos esta herramienta no es la mejor para reactivar el sector, sino que se necesitan créditos.

Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario, dijo que "es una lástima que casi siempre la salida termine siendo el blanqueo de dinero. Ojalá el sector pueda repuntar de una forma más natural. La única fórmula sana que beneficia al comprador y al vendedor sería el crédito hipotecario, allí se debería apuntar", explicó.

Damián Garbarini, de la empresa que lleva su nombre, dijo que eEl blanqueo de capitales dirigido a los bienes inmuebles puede usarse como motor de la industria, es correcto. Ahora bien, esta medida solo abarcaría obras de pozo y eso no alcanza. El 90% de los inmuebles que se venden no son de pozo. Entiendo que esta medida de no ser general solo beneficiará a determinadas empresas", explicó.

Por su parte Tabakman explicó que "nos encantarían los créditos, son muy necesarios, pero admitamos que son difíciles en este contexto. La alta inflación es enemiga de las hipotecas y lograr tasas subsidiadas es complicado por las restricciones fiscales".

En este camino iría otra de las medidas que impulsan algunos desarrolladores e inmobiliarios, que es que aquellos que construyan viviendas sociales no paguen impuestos como IVA o Ganancias. Este abaratamiento en los costos actuaría como impulsor de las obras. Pero se necesitarían créditos para que la gente acceda.

Retorno construcción y protocolos

En cuanto al retorno de la construcción y la necesidad de reactivar, los desarrolladores e inmobiliarios saben que es urgente pero no es fácil.

Protocolos definen cómo volver a construir.

Garbarini dijo "Estamos ansiosos por hacer, por vender , por construir, pero nos faltan más certezas. Que las obras tengan planificación y protocolos es correcto, debemos estar preparados, pero entiendo que esto recién empieza. El personal de las construccion no está ajeno a las zonas de riesgo, la gran mayoría vive en esas zonas. Por eso paciencia", dijo.

Cuando llegue el momento de volver a las obras, se tomarán varias medidas: el transporte hacia el trabajo deberá ser provisto por la empresa y no impulsar más movimiento en transporte público; uso de tapabocas, control de temperatura al ingresar a las obras; uso constante de alcohol en gel; turnos distribuidos para que no se amontone el personal; y mantener el distanciamiento lo máximo posible, son algunas de los tips que se analizan.

Por otro lado, queda por resolver qué pasará con la ART si alguna persona se contagia y cómo serán atendidos esos trabajadores, entre otros puntos.