Aerolíneas Argentinas suspendió a 7.500 empleados y les recortó el sueldo: ¿cuándo volverá a volar?

La línea de bandera tomó está decisión a partir de la situación de falta de vuelos por pandemia. No serán suspendidos los que se encuentren trabajando

La compañía Aerolíneas Argentinas decidió suspender temporalmente hoy a unos 7.500 trabajadores durante junio y julio debido a la caída de la actividad aerocomercial, como consecuencia de la pandemia del Coronavirus, confirmaron a Telam fuentes de la empresa.

"Ante el cese prácticamente total de las actividades desde hace más de dos meses, hemos tomado la decisión de entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de proceder a la suspensión temporal de parte de los trabajadores del grupo empresario", expresó un portavoz de Aerolíneas.

También anunció que "la empresa convocará a una mesa de trabajo a los representantes de las seis asociaciones sindicales que nuclean al personal de la compañía, a los fines de alcanzar un acuerdo que permita atravesar esta difícil situación, adecuando el funcionamiento de la organización al escenario actual y preservando, en la medida de las posibilidades, los intereses de los trabajadores y trabajadoras".

"Los trabajadores que ingresen en esta modalidad de suspensión temporal, que estará vigente durante los meses de junio y julio, cobrarán una asignación no remunerativa junto con el aporte normal a la obra social, conforme a lo establece la normativa que rige el procedimiento al que nos estamos acogiendo", detalló el portavoz de la empresa.

"En la mesa de negociaciones se va a discutir cuál es la suma no remunerativa que cobren los trabajadores suspendidos que van a ser solo los que no estén trabajando y la suma no remunerativa estará por arriba del 75%" del salario, aclaró otra fuente de Aerolíneas.

Los haberes de mayo -indicaron- "se abonarán el cuarto día hábil del mes de junio" y según trascendió, la suspensión temporal afectará a unos 7.500 trabajadores de la compañía aerocomercial.

Los voceros de la empresa expresaron que "la crisis sanitaria que atraviesa el mundo es un hecho inédito que dio lugar a la mayor crisis del sector aerocomercial de la historia. En este tiempo, experimentamos una caída en nuestros ingresos del orden del 97%, quedando prácticamente sin otro auxilio financiero que los aportes que recibimos del Estado Nacional".

"Desde lo financiero .precisaron los voceros- la compañía postergó pagos no esenciales, negoció con proveedores de combustible la postergación de deudas y pago de cuenta corriente y se encuentran en tratativas avanzadas para reprogramar pagos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y con el Banco de la Nación Argentina. Asimismo, también se pospusieron pagos de alquiler de aeronaves".

La situación de las aerolíneas a nivel global es grave y según Standard & Poor's (S&P) Global Ratings se estima que el volumen de pasajeros retornará a los niveles previos a la pandemia en 2023 y que durante el resto de este año disminuirá un 55 %.

La deuda de las aerolíneas podría elevarse un 28% por la crisis del coronavirus, hasta un monto total de alrededor de u$s550.000 millones al cierre del corriente año, según un informe elaborado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Esta cifra supone un incremento de 120.000 millones de dólares sobre los niveles de deuda a principios de 2020.

"La ayuda de los gobiernos está colaborando a mantener la industria a flote. El próximo desafío será evitar que las aerolíneas se hundan bajo la carga de la deuda que la ayuda está creando", señaló el director general y consejero delegado de IATA, Alexandre de Juniac.

En total, los gobiernos se comprometieron a conceder 123.000 millones de dólares en ayuda financiera a las aerolíneas, de los cuales 67.000 millones de dólares tendrán que ser devueltos, precisó un cable de la agencia DPA.

Nuevo protocolo en Aerolíneas Argentinas

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, destacó el protocolo de salud y seguridad elaborado está semana para cuando la empresa estatal pueda retomar la actividad y remarcó los servicios especiales que se están desarrollo actualmente para traer al país insumos sanitarios, además de mencionar que en los próximos meses la compañía podría retomar su actividad.

Al ser consultado por el protocolo de salud y medidas de higiene dado a conocer el jueves por la línea de bandera, Ceriani subrayó la importancia de "mantener el distanciamiento, el uso de barbijo y llegar al aeropuerto una hora antes, más de lo que era habitual" para los vuelos de cabotaje.

"Básicamente, porque el embarque se hace en grupos reducidos para evitar la aglomeración de personas", explicó el directivo.

"También minimizamos el contacto y manipulación de objetos dentro del avión. Los vuelos de cabotaje y regionales no tienen un servicio de abordo, y no hay material de lectura ni auriculares. Asimismo, hay una serie de protocolos de seguridad en el caso de que hubiera algún caso sospechoso, como para aislarlo y reportarlo a las autoridades de salud", puntualizó.

¿Cuándo sería la vuelta a la actividad?

Por otra parte, Ceriani estimó que en dos meses, aproximadamente, la compañía podría retomar su actividad tras su paralización por la pandemia de coronavirus. Es decir que, a priori, se podría pensar en un regreso de los vuelos para fines de julio.

Ceriani advirtió que la compañía hoy está trabajando a un 10% de la operación, haciendo vuelos especiales

"Hicimos una sistematización de los protocolos, para cuando vuelva la actividad regular, que estimamos sería en un par de meses", detalló.

Asimismo, aseguró que la compañía hoy está trabajando "a un 10% de la operación, haciendo vuelos especiales", la mayoría de ellos -un total de 87 hasta el momento, según consignó- para traer de regreso al país a argentinos que por las restricciones impuestas por la pandemia, quedaron varados en el exterior.

Mencionó también que se están efectuando "los vuelos cargueros a China", de los cuales hoy parte el vuelo número 17, en busca de insumos sanitarios, además de "vuelos especiales de cabotaje, sobre todo al sur", a pedido de los gobernadores.

En cuanto a la situación financiera de Aerolíneas, Ceriani dijo que la empresa "estaba en una situación muy complicada" y que, durante la gestión de Mauricio Macri, "aumentó fuertemente el déficit de la compañía".

"Ahora, obviamente, la situación se agravó y es igual de catastrófica que las aerolíneas más grandes. Es una situación muy complicada en el punto de vista financiero", enfatizó.

En ese sentido, el titular de Aerolíneas Argentinas destacó que "hasta el mes de julio del año que viene" la línea de bandera va a tener "una operación disminuida" por los efectos de la pandemia de coronavirus, y señaló que "la gente todavía va a estar reticente a volar".

"Estimamos que cuando volvamos a operar, como mucho, vamos a estar volando un 30% de lo que hacíamos normalmente" y que la recuperación "va a ser algo gradual", concluyó Ceriani.

Cómo será volar en un avión de aerolíneas

Aerolíneas Argentinas anunció que ya tiene listos sus nuevos protocolos de salud y medidas de higiene, que serán aplicados una vez que regresen las operaciones regulares, suspendidas por la pandemia de coronavirus.

Según informó la empresa, los procedimientos fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de IATA (International Air Transport Association), ACI (Air Transport Council), OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Ministerio de Salud de la Nación.

A través de un documento, la empresa describe las medidas preventivas que se llevarán a adelante en cada una de las etapas del viaje, tanto en los aeropuertos como en vuelo.

El protocolo siguió parámetros internacionales y el protocolo del ministerio de Salud.

Puntos destacados

Entre las medidas anunciadas se recomienda llegar temprano al aeropuerto y tener en cuenta todo lo vinculado a la prevención, y se informa que puede requerir más tiempo del habitual realizar el recorrido dentro de la estación aérea.

Advierten, además, que solo podrán entrar los pasajeros que tengan vuelos desde esa terminal y no estará permitido el acceso de acompañantes, en tanto que en la puerta de ingreso se controlará la temperatura.

Además será de uso obligatorio del barbijo o tapaboca en todo momento y recomienda llegar con el web check-in listo, pero si se realiza el check-in en el aeropuerto se debe respetar la distancia mínima de separación que indican las señales.

Y sugiere viajar únicamente con un artículo personal a bordo ya que esto agilizará el embarque y desembarque y se minimizarán los movimientos dentro del aeropuerto.

Equipaje de mano

Por otro lado, indica que estará permitido llevar en el equipaje de mano un alcohol en gel de hasta 100 ml y que el embarque se realizará por grupos reducidos y de las últimas filas hacia adelante.

En cuanto al vuelo en sí, solicita limitar al máximo el movimiento dentro del avión e informa que, por el momento, el material de lectura, mantas, almohadas y auriculares se encuentran suspendidos, así como también los servicios de comidas y bebidas en los vuelos de cabotaje y regional.

En los vuelos Internacionales, el servicio de alimentos y bebidas a bordo será limitado. Se ofrecerá, en tanto, un menú de contingencia en bolsas individuales, con productos frescos e industrializados. Al finalizar, se solicitará descartar todos los elementos en la misma bolsa en la que se los recibió para disminuir la interacción con la tripulación.

En cuanto a la aeronave, el personal especializado realizará el procedimiento de limpieza y desinfección antes y después de cada vuelo y las tareas se intensificarán en las zonas de alto contacto como asientos, apoya brazos, mesas rebatibles, cinturones de seguridad, pantallas y controles, así como en baños, cestos de residuos, carritos de transporte de comida y puertas.

Se buscará limitar el movimiento en el aeropuerto y en las aeronaves.

El personal asignado, provisto de equipo de protección (Personal Protective Equipment), realiza el procedimiento de limpieza y desinfección antes y después de cada vuelo. Los productos de limpieza y desinfección utilizados son los recomendados en la Guía de Higiene y Saneamiento de los transportes aéreos de la OMS.

El protector del apoyacabeza es reemplazado luego de cada vuelo y se refuerzan los procedimientos de limpieza en tapicería y alfombras.

La empresa aclaró que cuenta con un sistema de aire acondicionado que posee filtros especiales de alta eficiencia (HEPA, High Efficency Particulalate Air filters). Este sistema utilizado por la industria permite la renovación constante del aire de la cabina, eliminando el 99,9% de bacterias y microbios que circulan para hacer del avión un lugar seguro.