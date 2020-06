LATAM no vuela más: empleados se enteraron por TV y sindicatos dicen que es para "apretar" a Alberto

Representantes de los trabajadores de la aerolínea aseguran que LATAM apunta a lograr concesiones del Gobierno nacional. Se viene una reunión en Trabajo

La decisión de la aerolínea LATAM de interrumpir sus vuelos de cabotaje en la Argentina, sumado a la maniobra de comenzar cubrir los servicios internacionales con aparatos de sus filiales, cayó como una bomba en el mismo personal de la compañía, que se enteró de lo dispuesto a través de los noticieros de televisión y los comentarios en redes sociales. Los más de 1.700 trabajadores de la empresa no recibieron una sola notificación oficial durante toda la jornada del miércoles y ahora aguardan la intervención del Ministerio de Trabajo para resolver el escenario laboral.

Más allá del estruendo que acompañó al anuncio, sendos representantes de los empleados de la firma y distintos referentes sindicales consultados por iProfesional coincidieron en tildar de "ambiguo" al comunicado emitido por la empresas. Expusieron que la compañía reconoce un "cese de operaciones por tiempo indeterminado" pero que, en los papeles, eso no representa que la LATAM abandone definitivamente el país.

Entre las organizaciones la comunicación de la aerolínea es interpretada como un pico de presión sobre las políticas laborales que mantiene la gestión Fernández. Más allá de los sucesivos intentos, la aérea nunca pudo alzarse con la luz verde oficial para avanzar con la política de despidos multiplicados y rebajas salariales contundentes que viene implementando en toda la región.

"LATAM viene de imponer sus reglas en Colombia y ahora está a un paso de hacerlo en Brasil. El único lugar donde no logró avanzar ni un centímetro es Argentina. Es aquí, justamente, donde ejecutan esta maniobra que obliga al Gobierno a reunirse sí o sí con la empresa para desactivar este nuevo dolor de cabeza en plena pandemia", dijeron a este medio desde las organizaciones de trabajadores.

En Colombia, LATAM logró que se le permita aplicar suspensiones sin goce sueldo y despidos masivos.

Aprieta para negociar con Alberto

Desde la red sindical ITF una voz de referencia se pronunció en un tono similar. "LATAM hace un capitalismo del shock. Primero comunica una decisión así, sin mucha claridad, y luego espera al movimiento de los gobiernos para sentarse a negociar. Lo que se conoció hoy es su maniobra más fuerte para exigir que se le permita a la empresa avanzar con los despidos y el recorte masivo de salarios", expresó la fuente ante iProfesional.

"LATAM tampoco puede volar en Perú por esto de la pandemia y no decidió como en Argentina. También sufría complicaciones similares en Colombia. Logró que en este último país le permitan implementar despidos y suspensiones sin goce de sueldo, por lo que no llevó adelante ningún anuncio como el que se oficializó hoy. En Brasil está en una situación similar, anticipando que debe echar a 700 pilotos y 2.000 tripulantes ¿qué ocurrirá si el gobierno de ese país no se lo permite? Lo más probable, que ejecute una maniobra de presión como ahora en Argentina", añadió.

"De Ecuador no se retiran porque tienen un monopolio, no porque el negocio hoy les esté yendo mejor que antes. En Chile presionaron para que el Gobierno nunca interrumpa los servicios aéreos y hoy tenemos un escenario de contagios desbordado. En Argentina esto que ocurre es un mensaje político: en pleno momento crítico por la pandemia, con varios frentes complejos para Alberto Fernández, tiran una bomba para sentarse de otra manera a negociar. LATAM dice que solicitó un procedimiento preventivo de crisis: no hay una sola evidencia de ello. Lo que sí es claro es que de esta forma logran que el Gobierno los llame a negociar para apagar el fuego", concluyó.