¿SanCor se rescata?: una de las "espadas" sindicales de Cristina confirmó que existe un plan con participación del Gobierno

Endeudada y con un rendimiento comercial en declive, la situación de la láctea ya es un tema a resolver para el oficialismo. Detalles de lo que viene

Al compás del contexto turbulento en lo sanitario -y también en lo económico-, las empresas del rubro alimenticio siguen dando que hablar en medio de la pandemia de Covid-19. Mientras el futuro de Vicentin se mantiene en estado de indefinición, ahora comenzó a hacerse visible la existencia de un plan oficial con foco en el funcionamiento de uno de los emblemas de la lechería nacional: SanCor.

Héctor Ponce, máxima autoridad del poderoso gremio ATILRA y uno de los sindicalistas "preferidos" de Cristina Fernández, expuso que, con auspicio del Ministerio de Desarrollo Productivo, ya se trabaja en la creación de un fideicomiso financiero y administrativo que gestionará a la láctea.

Ponce se refirió a este plan en la ciudad de Sunchales, base de operaciones de la empresa, en donde declaró que la intención es "que la empresa no pierda su rango cooperativo".

"Se está trabajando en la conformación de un fondo fiduciario. Admite la gestión de la cooperativa. Será un fondo financiero y administrativo que tendrá a su cargo la gestión de los fondos que ingresen", declaró.

Vía esa modalidad, Ponce expuso que se buscará "asegurar el pago de la materia prima a los productores", además de elevar el caudal de producción de SanCor hasta alcanzar los 1,5 millones de litros de leche por día -hoy procesa alrededor de la mitad-.

Te puede interesar "Motos para todos": lanzan agresivo plan de cuotas y hay modelos a precios ultra bajos por dólar blue

"¿Qué necesita (SanCor) para funcionar correctamente en el tiempo? Que sea sustentable, que tenga rentabilidad. Para que pueda cumplir no solamente con compromisos productivos, también para empezar a sanear el pasivo que tiene", expresó el titular del sindicato más representativo de la actividad lechera.

En tren de anticipar cómo es la propuesta con presencial oficial, Ponce dio más detalles de la idea.

"En la conformación del fideicomiso está trabajando el Ministerio de Desarrollo de la Nación a cargo de Matías Kulfas. También está involucrado fuertemente el INAES directamente con su presidente, Mario Cafiero, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y otras entidades muy importantes que por ahora no puedo hacerlo público, para que junto con SanCor podamos encontrar la mejor salida a esta crisis", dijo al local Eco de Sunchales.

"El gobierno quiere contribuir a armar el fideicomiso y fortalecer la marca. Los fierros (las máquinas) los tenemos los trabajadores, y vamos a defender la empresa para que no se la lleven por una cuestión financiera", añadió el líder sindical.

Desde el ámbito de la lechería, fuentes cercanas a la unión de cooperativas aseguraron a iProfesional que el fondo de inversión BAF LATAM Trade Finance, uno de los principales acreedores de SanCor y socio de Vicentin en ARSA -en 2016 adquirieron la línea de yogures y postres de la láctea-, podría formar parte del fideicomiso.

Te puede interesar ¿Buscás departamento para alquilar?: expertos revelan cuáles son los mejores barrios del momento

"También se evalúa la posibilidad de que empresas holandesas tomen parte del fideicomiso. No es una situación como la de Vicentin, pero lo cierto es que SanCor tiene un pasivo que hace muy difícil que pueda levantar cabeza. En el sector se habla de una deuda cercana a los 12.000 millones de pesos. La mitad de ese acumulado son montos que se le deben a la AFIP", expusieron las voces consultadas.

Según Ponce, la idea del fideicomiso para SanCor es motorizada por el Ministerio de Desarrollo que encabeza Matías Kulfas.

Situación dramática

Tras un inicio de año marcado por la continuidad de la deuda con proveedores y una menor producción, SanCor transita esta etapa apelando a una estrategia basada en el achique permanente, las suspensiones de personal y el pago de sueldos en cuotas semanales.

Pese a que integra un segmento que desde el inicio de la cuarentena fue incluido entre las actividades esenciales, y que la compañía tomó la decisión de cumplir con el 75 por ciento de cada salario, la láctea redujo a la mitad el número de operarios en su centro de distribución en Acceso Norte y en el resto del país sólo mantiene en actividad a un grupo acotado de operarios.

Te puede interesar Renta por alquiler se desplomó a menos del 2% anual: nuevos contratos ya se negocian con fuertes alzas

Según pudo indagar iProfesional de fuentes gremiales, las instalaciones en el conurbano bonaerense apenas vienen funcionando al 10 por ciento de su capacidad. Y existe un bloque conformado por alrededor de 300 repositores que reciben pagos de salarios a cuentagotas.

En el ámbito de la lechería señalan que, desde aceleró su reestructuración en los últimos 3 años, SanCor recortó su dotación de personal de 5.000 operarios a un número actual que merodea los 1.600. Las voces consultadas por iProfesional aseguraron que de este último total, aproximadamente el 50 por ciento se encuentra activo hoy para el procesamiento de leche y la elaboración de quesos.

De los 4,2 millones de litros de leche diarios que SanCor procesaba hace menos de un lustro, pasó a un volumen de 750.000 litros.

Previo a la irrupción del coronavirus, SanCor ya venía intensificando -otra vez- su desplome. Así, durante la segunda parte de febrero la láctea paralizó el trabajo en su planta de procesamiento de leche en San Guillermo, Santa Fe.

Las malas novedades no se detuvieron ahí: también en la primera parte del año desde la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste (Caprolecoba), voceros de la organización que nuclea a los productores de esa área de la provincia de Buenos Aires, aseguraron a este medio que la unión de cooperativas siguió adeudándoles pagos a productores cercanos a esa entidad.

El negocio de la compañía, como consecuencia del mismo proceso de recortes y fuerte deuda acumulada con sus proveedores, también se redujo considerablemente: de los 4,2 millones de litros de leche diarios que la firma recibía para procesar hace menos de un lustro, pasó a un volumen por debajo de los 750.000 litros.

Sin embargo, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, SanCor sigue en el pelotón de las mayores productoras de leche del país.