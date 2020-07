El 22% de los locales de la Ciudad rescindió su contrato de alquiler en junio

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad aseguró que en el mes de junio el 85% de los inquilinos pagaron el alquiler. En mayo, fue el 92%

En junio, el 15% de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires no pudo pagar el alquiler, casi el doble del número registrado un mes atrás. Mientras que el 22% de los locales comerciales rescindieron sus contratos. Para las inmobiliarias el endurecimiento de la cuarentena y la nueva ley de alquileres, que comienza a regir este miércoles agravarán aún más el escenario a futuro.

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad aseguró que en el mes de junio el 85% de los inquilinos pagaron el alquiler, cuando en mayo ese porcentaje fue del 92%.

La vicepresidenta de la entidad, Marta Liotto, aseguró que "hay un incumplimiento del 15% a pesar de que los canales de pago funcionan bien, lo que no funciona bien es la cuarentena".

El nivel de vacancia aumentará a medida que se extienda la cuarentena

Alquileres comerciales

La situación es más preocupante para los alquileres de locales comerciales porque a la caída abrupta de la actividad durante los más de 100 días de cuarentena se suma que el 22% de los locales rescindieron sus contratos en el mes de junio.

"De ese 78% que continua con su contrato locativo sólo un 40% logró pagar el alquiler el último mes, es decir que más del 30% de los inquilinos de locales incumplieron con su pago", detalló Liotto según ambito.com.

Cese de actividades

En tanto, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) indicó que el 11,5% de los locales comerciales que cesaron sus actividades en todo el país por la pandemia no volverán a abrir una vez finalizada la emergencia.

"La situación más crítica se vive en los alquileres en shoppings y comercios a cielo abierto donde los negocios no pudieron abrir en ninguna de las fases decretadas por el Gobierno", dijo Liotto.

Así y todo, la mayoría de los comerciantes consultados por la CAC estimó que las ventas no solo no se recuperaron en junio sino que cayeron con respecto a mayo. El 34,8% esperaba una baja intermensual superior al 50%. El resto esperaba reducciones en menor medida, y un 15% no esperaba cambios mes a mes.

La nueva ley de alquileres complicará la situación de los inquilinos, según los corredores inmobiliarios

Solo el 18,2% esperaba tener mejores ventas en junio que en mayo, en algún nivel, por lo que la situación puede empeorar en los próximos meses.

Para Federico Castromil, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) los próximos 17 días serán la oportunidad para "aprovechar para adaptarse a las nuevas normas y redactar los contratos como serán a futuro".

Con la nueva ley de alquileres los contratos que se firmen a partir de julio tendrán un incremento en promedio del 20% y las subas deberán ser anualizadas.

"Esperamos que aumenten los precios de las propiedades en alquiler y que por supuesto baje la oferta, muchos propietarios querrán sacar su inmueble de la oferta hasta que el mercado se acomode", dijo Liotto.