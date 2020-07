Fusión entre JetSmart y Norwegian: con El Palomar en la indefinición, luz verde para volar desde Aeroparque

Un fallo de la Justicia habilitó a la "low cost" para que utilice las instalaciones de la terminal porteña y cubra itinerarios con sus propios aviones

Con la indefinición como status predominante en lo que hace al destino del aeropuerto de El Palomar, una de las "low cost" que aún se mantiene operativa en la Argentina se alzó con un triunfo en los tribunales de cara al regreso de los vuelos. Se trata de JetSmart, que sigue con su proceso de fusión con Norwegian y ahora obtuvo un fallo de la Justicia que la habilita para que cubra itinerarios con aviones propios desde y hacia el Aeroparque porteño.

Dictado por la sala dos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, establece que la aerolínea podrá hacer "uso indistinto de las bases de operaciones y amarres que Norwegian Air Argentina S.A.U. –NAA- posee en el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery".

La resolución judicial a la que accedió iProfesional señala, además, que la "low cost" podrá llevar a cabo el "reemplazo de la flota de aeronaves Boeing 737-800 matrículas LV-HQH, LV-IZQ y LV-ITK de NAA por la flota de aeronaves Airbus A320 de JetSmart Airlines S.A. –JES matrículas LV-IVO, LV-HEK, LV-HVT y LV-IVN, bajo la caución real fijada".

La compañía en cuestión, que desde su irrupción en la Argentina estableció su base operativa en El Palomar, cerró la compra de la operación local de Norwegian en diciembre del año pasado. Esta última prestaba servicios desde la terminal en Capital Federal.

Sin embargo, el Gobierno nunca habilitó a la empresa que se hizo con los "slots" de la europea para que comience a cubrir vuelos vía el Aeroparque. La decisión de la Justicia viene a cambiar este aspecto.

Por supuesto que la cobertura de rutas desde el aeropuerto mencionado no será inmediata: además del veto a los vuelos vigente por decisiones de política sanitaria, el Aeroparque también se encuentra fuera de operaciones por efecto de un plan de obras que recién estarían concluidas para diciembre.

Más allá de la imposibilidad de cubrir rutas justamente desde la terminal porteña que rigió hasta este fallo, JetSmart comenzó a promocionar destinos antes cubiertos por Norwegian en febrero de este año. A través de su página Web activó tickets a destinos como Córdoba, San Carlos de Bariloche, Mendoza, Iguazú y Neuquén desde Aeroparque.

Detalles de lo resuelto por la Justicia.

La empresa mencionada es propiedad del grupo estadounidense Indigo Partners y tiene su cabecera regional en Santiago de Chile. Su controlante también es dueño de Volaris en México, Frontier en los Estados Unidos, y la aerolínea Wizz Air en Europa.

En Argentina, JetSmart cuenta con habilitación para volar 261 rutas mientras que, hasta la adquisición por parte de la "low cost" ahora habilitada para operar desde Aeroparque, Norwegian contaba con autorización para cubrir 146 itinerarios.

Sin retorno de los vuelos de cabotaje

A la par de esta definición judicial, el Gobierno sigue firme en su decisión de mantener postergado el retorno de los vuelos de cabotaje. El incremento que evidencian los contagios con Covid-19 continúa aplazando cualquier intento oficial por reactivar la actividad aerocomercial.

La expansión de los casos de Covid-19 impide retomar los servicios de cabotaje en el corto plazo.

"Hay conectividad de vuelos especiales a algunas provincias, eso va a ir incrementándose a medida que las actividades de las provincias vayan aumentando", dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni, en recientes declaraciones radiales.

Para luego agregar: "El protocolo está listo, íbamos a implementarlo a mediados de julio, pero por la cantidad de casos lo postergamos un tiempo".

"Esperábamos ponerlo en funcionamiento a mediados de julio, esperábamos empezar con la interconexión entre provincias que no tuvieran circulación comunitaria de Covid-19, pero dadas las circunstancias de un incremento notorio en la Ciudad de Buenos Aires, no podemos garantizar que no transportemos el virus desde Buenos Aires hacia algunas provincias", remarcó.