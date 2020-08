Construcción en cuarentena: la impactante suma de inversiones sin ejecutar y los empleos en peligro

La actividad sigue con veto por disposición sanitaria y no hay respuesta oficial al pedido de retorno. El parate "pegará" en el valor del metro cuadrado

La decisión del Gobierno de sostener a la construcción entre las actividades que aún no pueden retomar el funcionamiento mantiene de rodillas a los actores del sector. En el ámbito de los desarrolladores predomina la angustia ante un parate que coloca en situación de suspenso la evolución de infinidad de emprendimientos sólo en Capital Federal. En esa dirección, y según indicaron a iProfesional fuentes de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), el freno oficial mantiene paralizados proyectos por un total de 6 millones de metros cuadrados.

En dólares, el número de inversiones sin ejecutar supera los 1.800 millones, siempre según fuentes ligadas a la entidad.

"Las obras cuentan con protocolos aprobados, no solo puertas adentro, sino también para los traslados del personal, y sin embargo el gobierno no está previendo aún habilitarlas", expusieron desde CEDU.

Desde la cámara comentaron que el veto a la construcción viene generando complicaciones financieras adicionales para los desarrolladores en tanto los "empresarios siguen pagando sueldos pero sin generar ingresos, los materiales se deterioran, y se generan sobrecostos que se trasladarán a precios".

"Hoy en día todos los operarios que aún mantienen su empleo siguen en sus casas aunque, con los cuidados del caso, ya podrían estar trabajando. Solo entre obras de las empresas asociadas a la CEDU se da empleo a 22.000 personas y se genera una inversión potencial -a nivel país- de 7.000 millones de dólares", se detalló.

La pregunta respecto de por qué el comercio minorista puede operar casi sin inconvenientes mientras que la construcción sigue parada predomina en el ámbito del ladrillo.

"En las obras se prevé mantener el distanciamiento y también controlar a cada uno al ingresar. Mayoritariamente se trabaja al aire libre y está contemplado no recurrir al transporte público. Por último, y no es un detalle menor, la construcción tiene un sistema de control y supervisión municipal permanente, cosa que no se contempla para ninguna otra actividad", argumentaron desde CEDU.

La cuarentena paralizó la evolución de proyectos inmobiliarios por un total de hasta 6 millones de metros cuadrados.

Los desarrolladores sostienen que, más allá del contexto de Covid-19 imperante, "casi ningún país del mundo paró la construcción" para enseguida poner como ejemplos España y Uruguay.

"En otras ciudades del país, donde las obras ya están en marcha, no se han presentado problemas relevantes de contagios", expresaron desde la cámara.

Drama expandido

Ante sendas consultadas elevadas por iProfesional, desde distintas compañías del rubro expusieron detalles de la afectación que sufren los desarrolladores por la falta de luz verde oficial para retomar los proyectos inmobiliarios.

"La situación es complicada. Algunas empresas tienen las obras cerradas. Tanto en Capital como Provincia únicamente habilitan las obras en riesgo. Permiten un mínimo de gente para resolver partes de obra que se encuentren en riesgo. Siempre según un protocolo y encargándote el traslado de personal", comentó Mario Pardo, CEO de MMP Desarrollos Inmobiliarios.

"Resulta fundamental que la construcción tenga el mismo tratamiento que las industrias. En la Provincia se encargaron que desde el primer momento las industrias funcionen. Respecto de esto, las obras están en mejor condición que una industria porque trabajan al aire libre. Creo que no hay una idea concreta de cómo se maneja la obra, hicieron un cierre de obra pensando únicamente en el transporte de la gente", agregó.

Desarrolladores anticipan que el parate y los protocolos sanitarios incrementarán al menos 15% el valor del metro cuadrado.

Ya desde Wiza Desarrollos su titular, Edgardo Wierzba, fue contundente: "La mayoría de las empresas del sector hoy se encuentran por debajo de la línea de flotación".

"En el AMBA la situación es dramática. Todas las empresas estamos comprometidas en mayor o menor medida. Necesitamos una reactivación inmediata del trabajo. Eso es lo fundamental. Luego, créditos y beneficios impositivos porque todos estamos en una situación insostenible", añadió.

Daniel Mintzer, CEO de GyD, anticipó que toda esta parálisis se hará sentir en la cotización del metro cuadrado una vez que se habilite la construcción. "El metro cuadrado te va a costar un 15 por ciento más. Eso significa, supongamos, unos 10 dólares más esa misma unidad", pronosticó.

Para luego concluir con otra muestra de las complicaciones que en la actualidad sufren los desarrolladores inmobiliarios: "Hoy tenemos obras que no pueden funcionar. Eso genera un problema, por ejemplo, con los materiales. El día 10 de marzo compré cemento para todas las obras. Ese cemento cuando vuelvan las obras lo meto en el volquete, no me sirve para nada".