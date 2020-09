El grave problema que enfrentarán las empresas por el cepo, según Vasconcelos

El economista dijo que "este súper cepo reforzado es mucho mas restrictivo para las empresas que el que estuvo vigente entre el el 2012 y el 2015"

El economista Jorge Vasconcelos advirtió que la decisión del Banco Central (BCRA) de obligar a las empresas a reestructurar deudas en dólares es "corrosiva para la producción".

Vasconcelos dijo que las medidas cambiarías del BCRA son "corrosivas para las empresas vinculadas al crédito externo, en términos de expectativas, y hace que las compañías no se preocupen por producir mas, invertir más o generar más empleo".

El economista, vicepresidente de la Fundación Mediterránea, explicó que entre marzo y octubre próximo las empresas deberán pagar el 40 por ciento de sus deudas con dólares a precio oficial y el otro 60% a través de nuevo financiamiento o reestructurándola con los acreedores.

Opinó que "va a ser muy difícil conseguir esos créditos dado el poco horizonte que hoy tiene el régimen cambiario argentino y las que tienen que enfrentar deudas hasta marzo, han entrado en un proceso de gran vulnerabilidad".

Vasconcelos dijo que "en el sistema bancario local hay una oferta potencial muy importante de crédito con depósitos que llegan a los 18.000 millones de dólares".

No obstante, advirtió que "para los bancos su prioridad es atender la demanda de sus clientes, porque no pueden dar la imagen de que no hay dólares para devolver los depósitos, sino de que hay mucho efectivo y no hay problemas para devolverlos".

Señaló que por esa razón los bancos "serán muy reticentes a prestar esos dólares en créditos a plazos largos, porque tienen que estar atentos a esa demanda de sus clientes".

"Entonces esa gran cantidad de dólares depositados, es de alguna manera un dinero inútil, porque no hay posibilidad de que haya una oferta de créditos accesibles y abundante para las empresas que no puedan financiarse en el exterior", consideró.

El economista señaló que "este súper cepo reforzado es mucho mas restrictivo para las empresas que el que estuvo vigente entre el el 2012 y el 2015", durante la anterior administración kirchnerista.

Agregó que lo dispuesto por el Banco Central "genera también un golpe fuerte a la posibilidad de reconstruir el crédito en dólares para las empresas", según Noticias Argentinas.

Empresas en problemas

Como parte de la batería de medidas cambiarias anunciadas ayer, el BCRA estableció que las empresas que enfrenten vencimientos de deuda privada con el exterior por montos mayores a u$s1 millón mensual, deberán presentar planes de reestructuración.

Según el titular del BCRA, Miguel Pesce, la deuda privada externa creció 84% durante el período 2015-2019 y hace 13 meses que el saldo de deuda comercial es cancelatorio. De acuerdo con el funcionario, hasta marzo del año que viene todavía hay vencimientos privados por u$s3.300 millones, que muchas empresas están atendiendo con pesos que luego cambian en el mercado oficial.

A partir de ahora, las empresas sólo podrán acceder a dólares oficiales por hasta un 40% del monto neto de la deuda con el plazo original. El resto de capital deberá refinanciarse con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años.

La comunicación "A" 7106 establece que, para los vencimientos a registrarse hasta el 31 de diciembre de este año, el plan de refinanciación deberá ser presentado ante el BCRA antes del 30 de septiembre. En tanto que para los vencimientos a registrarse entre el 1º de octubre y el 31 de marzo del año que viene, la propuesta deberá presentarse, como mínimo, 30 días corridos antes del vencimiento de capital a refinanciarse.

Las empresas con pagos por más de u$s1 millón tendrán que refinanciar sus deudas a 2 años

Esta medida afecta tanto a los créditos comerciales (que son la mayor preocupación del BCRA por la demanda de dólares que generan) como a las emisiones de obligaciones negociables (ON). Este último punto se hizo notar hoy en los precios y genera preocupación entre operadores y clientes.

El economista Javier Marcus se mostró sorprendido con la medida: "Es un set de medidas, algunas esperadas, como lo de ganancias, y otras sorprendentes cómo la reestructuración de deuda de empresas, que permiten ganar tiempo con mercados más fragmentados. Una salida podría venir de un shock de confianza y fondos frescos del FMI", analizó.

Sin salida

El problema que señalan los operadores es que, si las empresas recurren al dólar financiero, para abonar el 60% de sus deudas, no podrían demandar el 40% restante de dólares al Banco Central, según lo establecido en la Comunicación "A" 7030.

La consultora LCG, por su parte, calificó la regulación como "preocupante" y explicó: "Hay una invitación a que los privados utilicen sus dólares, reestructuren deuda o bien la paguen adquiriendo dólares con títulos".

Y calculó: "Esta norma apunta a reducir la demanda de reservas internacionales en el corto plazo, pudiendo ahorrarse máximo unos u$s2.000 millones al costo de poder tener que sufrir una brecha más elevada en el contado con liquidación y empeñando credibilidad a futuro, con un Estado entorpeciendo la operatoria de deuda de empresas privadas".

Las firmas que enfrentan problemas operan en diversos rubros, tales como petroquímica, construcción, agro, logística, electrónica, maquinaria agrícola y energía.

A continuación, el listado de empresas afectadas por el "súper cepo" al dólar, entre las que figuran nombres de la talla de IRSA, Petroagro, Cresud, Genneia, Celulosa Argentina, Plaza Logística, John Deere, Newsan y Tecnoseeds.

"Esta medida dará un golpe significativo a los créditos corporativos justo cuando la exitosa reestructuración de la deuda soberana podría haber mejorado las condiciones de acceso al mercado externo. Asimismo, es clave notar que por la regulación vigente (comunicación A 7030) las empresas que busquen cancelar deudas consiguiendo divisas en otros mercados quedarían imposibilitadas de acceder al mercado cambiario para otras operaciones (por ejemplo, importaciones)", completó un reporte de Grupo SBS.

"La decisión en particular de ‘empujar' a refinanciar vencimientos en dólares a empresas, sumará ‘ruido’ más allá de la medida al mercado –al estilo de Vicentin, y del avance del Estado sobre el sector privado-", estimó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Sufren los bonos corporativos

En el mercado, las ON corporativas sufrieron el impacto de las medidas anunciadas. "Como es lógico, le está pegando a las obligaciones negociables, por lo menos en el mercado más chico, de retail. Cresud es la más golpeada, YPF, Vista, Petroquímica Comodoro Rivadavia, IRSA… Están bajando entre 4% y 7% a partir de estas medidas que los obligan a refinanciar" apuntó el asesor financiero Mauro Cognetta.

Al mismo tiempo, el experto resaltó: "Estas medidas no son promercado, es la reacción que se esperaba. El panorama es bastante sombrío. Esto realmente es una solución de muy corto plazo y el mercado está demostrando que no ayuda mucho".

IRSA, dueña de los shoppings más importantes, enfrenta un vencimiento importante en noviembre

Por su parte, Mauro Mazza, operador de Bull Market Brokers, reconoció: "Hoy la mayor preocupación es la deuda corporativa y lo que hagan las empresas, principalmente IRSA, John Deere, Generadora Mediterránea y AES Argentina".

"Sabemos que IRSA tiene la liquidez en pesos para pagar el 15 de noviembre, pero ahora no sabemos de dónde sacará el 60% restante de los dólares. Muchos tenemos esperanza de que vayan al Mep, por más que eso les restrinja por 90 días el acceso al mercado cambiario oficial. En cambio, hay restricción para comprar MEP si la deuda es intracompany, como Tecpetrol, que no puede ir al MEP y está atrapada", agregó Mazza.

Y concluyó que en el caso de IRSA, puntualmente, espera "alguna jugada con venta de inmuebles que le permita el pago, algo sobre la hora". "Caso contrario, tendremos canjes compulsivos o canjes parciales, que les permita rollear la mayor parte y lo restante pagarlo en efectivo. De estas opciones no sale", cerró.