La concesionaria de autopistas del Gobierno suma nuevas rutas

La sociedad estatal ya opera y cobra peaje en más de 3000 kilómetros y ahora suma dos nuevos corredores en la provincia de Buenos Aires

Creada por el anterior gobierno de Mauricio Macri en el 2017 para echar al empresario Cristóbal López del negocio de las concesiones de rutas, la sociedad estatal Corredores Viales acaba de sumar nuevas operatorias al pool de autopistas que ya administra.

Se trata de rutas en la provincia de Buenos Aires que habían sido incorporadas al fracasado programa de Participación Público Privada (PPP), que el macrismo ideó para encarar multimillonarias obras de infraestructura en casi todo el país.

Ahora, el Ministerio de Obras Públicas que dirige Gabriel Katopodis decidió sumar esos corredores a los cinco que ya administra y en los que cobra peaje por el tránsito en sus cerca de 3000 kilómetros de distancias.

Las nuevas rutas que pasan a manos estatales son conocidas como corredores E y F y el gobierno anterior los había cedido en concesión bajo compromisos de obras un consorcio conformado por las empresas Helport; Panedile; Eleprint y la española COPASA.

Empresas con antecedentes en el sector de la obra pública y que pertenecen a Eduardo Eurnekian; Héctor Dragonetti y Gustavo Weiss, que hace unos días llegaron a un acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para dejar sin efecto los contratos que las ligaban al Corredor Panamericano I y II y al desarrollo de los corredores viales E y F.

El primero se había planificado para construir una red de caminos compuesta por la Autopista Campana-Rosario (RN 9); la ruta nacional 183 de Buenos Aires y las rutas nacionales 11; 34; A008 y A012 de Santa Fe.

En tanto, el corredor F comprendía la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la ruta nacional 33 de Santa Fe.

Se reactivan las obras

Todas las obras se encontraban casi paralizadas desde antes del cambio de gobierno, el 10 de diciembre del año pasado, por falta de fondos y solamente se había ejecutado el 2% de lo prometido.

A partir de ahora, el Gobierno le adjudica el control de estas rutas a Corredores Viales que, a su vez, licitará las obras para desarrollar y mejorar todos los tramos bajo la modalidad de obra pública convencional.

"Es objetivo del Estado Nacional garantizar la conservación y mantenimiento de las rutas, autovías y autopistas pertinentes, asegurando los servicios de asistencia al usuario y la mejora en infraestructura y seguridad para el transporte en general", sostiene la norma que traspasa los corredores privados al ámbito estatal.

Se trata del Decreto 779 que tiene las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro Katopodis, y que fue publicado en el Boletín Oficial de este jueves 1 de octubre.

En su artículo 2º, la medida le otorga los dos corredores a la sociedad estatal controlada por los ministerios de Transporte y de Obras Públicas, la concesión por peaje "para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario".

También establece un contrato que contiene varios compromisos que Corredores Viales deberá cumplir como el plazo de concesión, que será de 10 años prorrogable por dos períodos sucesivos.

También que los ingresos surgirán de las tarifas que se aplicarán a los usuarios y de los que se obtengan por la explotación de las áreas de servicios; por subsidios o transferencias del Estado Nacional.

Además, la obliga a ejecutar un plan de obras para mejorar todos los trazados y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo generados por los anteriores concesionarios de los PPP, "contemplando la antigüedad y respetando las demás condiciones laborales vigentes a ese momento".

Adicionalmente y a través de Vialidad Nacional se apurará la realización de las obras pendientes de ejecución, como las que se llevarán a cabo en la Ruta Nacional N° 193, entre la N° 9 km 3,68 (Zárate) y la N° 8 km 35,32 (Solis), de la provincia de Buenos Aires.

O la construcción de tercer carril en la Autopista Buenos Aires Rosario entre la Ruta Nacional N° A012 km 278.28 (Alvear) y la A-008 km 287,50 (Rosario), para mejorar el nivel de servicio del tramo. Se licitarán además obras de repavimentación en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Todos estos proyectos se suman a las 10 obras que Corredores Viales ya reactivó en rutas nacionales de Jujuy, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe, que se encontraban paralizadas y que demandarán una inversión de más de $30.000 millones.

Actualmente, están en ejecución los trabajos en la Ruta Nacional 188 (ex Corredor 2) en Buenos Aires; en la Ruta 34 en Jujuy (ex Corredor 3); en dos tramos de la Ruta 34 en la provincia de Santa Fe y dos en la Autopista Ruta Nacional 19 de Córdoba (ex Corredor 4); sobre la Ruta 16 en Chaco y en la Ruta 12 en las provincias de Corrientes y Misiones (ex Corredor 6).

La sociedad prevé para el resto del año y para el primer trimestre 2021 reactivar otras 12 obras en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, interviniendo casi 700 km.

Hasta ahora, los corredores viales incorporados a la gestión pública representan un total de 3.173,54 km de rutas y autovías de todo el país, donde trabajan 1.200 personas.

Este año se habían sumado a Corredores Viales la administración de los corredores Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 6 y Nº 8, y durante la gestión de Cambiemos se había hecho lo mismo con el Acceso Riccheri.