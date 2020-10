La venta de Carboclor, sin interés por parte de inversores internacionales

La petrolera estatal uruguaya abrió un proceso, que no recibió propuestas, para desprenderse de la firma argentina. Los detalles

La crisis económica y la falta de confianza en las medidas que viene tomando el Gobierno para mejorar la performance de la Argentina también afectó al proceso de venta Carboclor.

Controlada mayoritariamente por la petrolera estatal uruguaya Ancap, la empresa se orienta a la logística y su principal activo es un puerto en la localidad bonaerense de Campana y, además de la firma del país vecino tienen acciones Petrouruguay (9,85%), mientras que el 15,89% restante cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

A principios de año, Ancap, que opera en Carboclor a través de su subsidiaria local Ancsol, había decidido desprenderse de su participación accionaria porque no tiene intenciones de seguir invirtiendo en Argentina.

"No tenemos dentro de nuestra estrategia hacer negocios en Argentina, no lo aprovecharía, porque con la situación económica y financiera no parece un buen momento para invertir", había dicho por esos días Alejandro Stipanicic, presidente de Ancap. Ante esa situación, se decidió sacar a la venta el capital de la sociedad a eventuales interesados, recibiendo una sóla propuesta de un grupo árabe por u$s45 millones.

Ese fue el monto que ofreció Pure Life General Trading LLC, pero como la oferta no convenció a las autoridades de la petrolera uruguaya se convocó una mejora de la oferta en el marco de una compulsa internacional que finalizó este lunes 19 de octubre.

El proceso no logró sumar nuevas propuesta evidenciando el desinterés de los inversores internacionales en activos posicionados en Argentina.

Las instalaciones de Carboclor.

Qué alternativas maneja Ancap

La única oportunidad que ahora le quedad a Ancap para salir del país es continuar las negociaciones con el holding asiático a través de la firma Dentons Jiménez de Aréchaga, que conduce el proceso.

"Concluido el plazo de la convocatoria, no se presentaron ofertas formales, por tanto Pure Life continúa como única interesada", admite Ancap mediante una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El propio Stipanicic admitió la falta de nuevos oferentes en declaraciones a medios uruguayos al asegurar que si bien hubo un par de firmas que mostraron interés, luego no lo concretaron "en los términos formales exigidos en el llamado".

En el caso de la propuesta de Pure Trading para hacerse con el 84,11% de Carboclor será ahora discutida con mayor profundidad por parte de las autoridades de la petrolera uruguaya, sujetando la operación a determinadas condiciones.

Carboclor: las ganancias de la empresa , en baja.

Los problemas de Carboclor

El año pasado, Carboclor tuvo ganancias por u$s1,3 millones que, fueron muy bajas comparadas con los u$s9 millones del 2018. De hecho, entre el 2013 y el 2017 había acumulado pérdidas por u$s66,5 millones, que la llevaron a cerrar las plantas de solventes oxigenados y solventes alifáticos y aromáticos, y concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria.

Tuvo también dificultades para reestructurar sus deudas y debió iniciar un concurso de acreedores que culminó en el 2018 y que obligó a Ancap a capitalizar Carboclor en u$s11,5 millones "a fin de satisfacer necesidades urgentes de fondos en atención a la situación económico-financiera que ha atravesado la sociedad y la necesidad de afrontar el pago de deudas concursales", según informes enviados por la compañía a la CNV.