Consorcios casi en quiebra: más de la mitad de las oficinas y viviendas debe expensas y evalúan "extraordinarias" para resistir

La recesión económica profundizó la falta de pagos y en el sector advierten que si no continúan los ATP no se podrá cumplir con el sueldo de los encargados

La recesión económica dominante, sumada a un incremento en los costos que tomó velocidad a partir de la pandemia de Covid-19, mantiene a los consorcios porteños en un estado financiero dramático. Y en el sector anticipan que el escenario se pondrá todavía peor si el Gobierno no confirma la continuidad de los ATP para el pago de los salarios de los encargados. La morosidad es ley en un contexto de bolsillos cada vez más estrechos.

Desde organizaciones del rubro como la Liga del Consorcista indicaron a iProfesional que, por estos días, más del 55 por ciento de las oficinas y complejos de departamentos ubicados dentro de la geografía porteña acumula deudas en concepto de expensas.

A tono con esto, desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) informaron recientemente que el nivel de morosidad de las instalaciones corporativas se sitúa por encima del 40 por ciento.

La falta de pagos, sobre todo en los emprendimientos de viviendas, redundó en un fuerte endeudamiento de los edificios en impuestos como agua, luz y ABL, y una parálisis total en las tareas de remodelación y mejora de las construcciones. Según la entidad, 90.000 consorcios porteños enfrentan hoy enormes complicaciones para sostener el funcionamiento de los edificios.

Para tratar de reducir el rojo, los consorcios evalúan aplicar cuotas extraordinarias y exponen que esa es la única salida para afrontar, entre otros ítems, el incremento salarial de casi el 30 por ciento fijado para los encargados en septiembre pasado. Referentes de la Liga del Consorcista fueron contundentes a la hora de justificar la potencial medida: "el consorcio no puede quebrar".

Ya de por sí las boletas no venían livianas para los que sí cumplían con los pagos. Desde la Federación de Asociaciones de Consorcios indicaron recientemente a iProfesional que el incremento de la morosidad también tiene sustento en que, por efecto de la falta de pagos de algunos departamentos, los montos se dividen y van a parar a las facturas del resto de las viviendas. Ese aspecto operó como "cascada" acentuando aún más el volumen de deuda.

CEO de la Liga del Consorcista, David Loisi comentó a iProfesional que "los consorcios agotaron la mayoría de sus fondos de reserva", y añadió que "el recurso de alquilar la portería ayuda a algunas administraciones, pero no suele ser suficiente por la complicación fuerte de los pagos".

"El agua, el ABL, son impuestos que generaron un fuerte endeudamiento de los edificios a partir de la menor recaudación por expensas. Ahora está en discusión si el Gobierno hace una quita de los ATP para el pago de los sueldos de los encargados. Si eso ocurre, el problema actual se transformará en una complicación peligrosa para los consorcios", dijo.

El 70 por ciento de lo que recauda cada consorcio se destina al pago de salarios de encargados.

Loisi expuso que "el pago de haberes de los encargados representa el 70 por ciento del presupuesto de los consorcios", y recordó que "por la falta de recaudación comenzó a complicarse ese cumplimiento. De ahí que, en aquellos casos donde existe una confianza fuerte con el encargado, se empezó a aplicar un pago escalonado de haberes".

"Queda para las asambleas definir la aplicación de extraordinarias y cuándo se llevaría a cabo esto. Por supuesto que eso no hará más que aumentar el malestar entre los propietarios y algunos inquilinos, pero si no queda otra se avanzará de esa forma. Sin ATP los consorcios ya no podrán cumplir con ninguna obligación. No puede ocurrir que quiebren", remarcó.

Cambios y protocolos de verano

Loisi sostuvo que, en simultáneo a la búsqueda de alternativas para garantizar cierto oxígeno financiero, los consorcios siguen ajustando sus protocolos para los meses de calor. En las administraciones dan por descontado que este será un verano con más personas en la Ciudad y que, a partir de ese contexto, habrá un uso mayor de los "amenities".

Turnos, cupos y distancia social forman parte del protocolo que regirá este verano para los "amenities".

"Se aplicarán criterios como el metraje cuadrado, para mantener las distancias entre las personas en espacios como la piscina, por poner un ejemplo. Si estás dentro del agua, sin barbijo. Afuera, obligatorio", precisó.

"Se establecerá un cupo para limitar la cantidad de personas dentro de la pileta. Y habrá que sacar turno para grupos familiares. No se podrán llevar a cabo ningún tipo de reuniones o fiestas. Un criterio similar regirá para los gimnasios y el SUM. Turnos, distancia social, cupos. Es un protocolo que ya cuenta con aval del Gobierno de la Ciudad", concluyó.