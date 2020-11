RE/MAX, más acorralada: colegios del interior acercaron a la IGJ otras pruebas en contra y hay denuncias en la AFIP

Entidades aportaron expedientes que exponen la operatoria irregular de la red. En la pelea judicial RE/MAX Internacional se desligó de la operación local

A poco más de dos meses de de oficializada la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de prohibir a la empresa RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria, y tras la estrategia de esta última de dirimir su destino en el terreno judicial, una oleada de nuevos cuestionamientos comenzó a tomar cuerpo en las últimas semanas. Y estos argumentos, volcados en una sucesión de expedientes, ya forman parte de la biblioteca de pruebas que acumula el organismo que va contra la red.

Así lo indicaron a iProfesional representantes legales del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), quienes expusieron que entidades similares del interior de la Argentina acercaron documentación a la IGJ donde se denuncia desde competencia desleal hasta ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria.

A la par, se informó a este medio que surgieron denuncias contra RE/MAX ya en el ámbito laboral y que la AFIP ya tiene notificación de esas irregularidades.

Si bien la compañía se mantiene operativa tras lograr la intervención de la Justicia comercial -esto tras la denuncia de la IGJ y la posterior apelación de RE/MAX-, lo cierto es que en torno a CUCICBA afirman que la presentación de pruebas por parte de los colegios del interior terminará inclinando la balanza a favor de la disolución total de la operación doméstica de la firma.

"El acompañamiento de los colegios elevó la probabilidad de que se rechace la nulidad solicitada por RE/MAX. Si esto ocurre, lo que viene es la IGJ avanzando finalmente con la disolución de la empresa ante el poder judicial. Las irregularidades que se denuncian en el interior son similares a las expuestas en Capital ", comentó a iProfesional Jorge Martín Irigoyen, referente legal del colegio porteño.

"Cometen publicidad engañosa, por ejemplo, publicitándose como una única sociedad inmobiliaria cuando después los asociados definen sus propios criterios de venta. Siguen convocando a personas que no están matriculadas para que ejerzan la actividad y en este proceso quedó en evidencia que RE/MAX Internacional no respalda la operación en Argentina. Esta última jamás se presentó ante la Justicia para reconocer a la empresa local. No hay nada que acredite un permiso para usar la marca en el país", añadió.

Martín Irigoyen remarcó que, de contar con un acuerdo de explotación de la marca a nivel local, los socios de RE/MAX Argentina SRL "deberían oficializar cuánto es lo que pagan, cómo se reparten las regalías, el modo en que se transfiere al exterior. Nada de eso ha mostrado".

"RE/MAX funciona a partir de incorporar puros agentes inmobiliarios que no están, justamente, matriculados en CUCICBA. En términos legales, estos agentes están impedido hasta de facturar y sin embargo las inmobiliarias de la red siguen cerrando operaciones", indicó.

Los colegios acusan a la empresa de competencia desleal y ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria.

El referente legal de CUCICBA comentó que la compañía también enfrenta cuestionamientos en lo laboral. "Hay denuncias en la AFIP presentadas por ex agentes de ventas de RE/MAX Argentina SRL. Entre otras cosas, por deudas en cargas sociales. Los cuestionamientos hacia la empresa crecen a medida que pasa el tiempo y siguen apareciendo irregularidades", dijo Martín Irigoyen.

El entrevistado afirmó que, de caerse finalmente la nulidad elevada por la empresa ante lo decidido por la IGJ, lo que sigue es la liquidación de la comercializadora.

"Se definirá en la primera parte del año próximo, aunque es un proceso que se irá dando por distintas etapas. Depende de la Cámara Nacional y Comercial de Capital Federal. Los expedientes administrativos elevados desde el interior contra distintas franquicias ayudarán para que al fin se haga efectivo lo dispuesto por la IGJ", concluyó.

Cómo es la red

La red local de RE/MAX comprende más de 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la empresa en cuestión dispone de 50 puntos comerciales.

En septiembre, desde la compañía reconocieron ante iProfesional que la medida de la IGJ podría afectar "la fuente de ingresos de más de 5.000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias".

La red local de RE/MAX comprende 150 oficinas distribuidas en alrededor de 40 ciudades de la Argentina.

En la geografía porteña diversos operadores coinciden en que, hoy por hoy, RE/MAX ostenta una porción del mercado inmobiliario cercana al 30 por ciento.

Como ya expuso iProfesional en otras ocasiones, los colegios del ramo hace años que vienen apuntando contra RE/MAX por operar bajo un sistema que, denuncian, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utiliza a los matriculados como meros "presta nombres" y alienta la multiplicación de "brokers" a través de cursos dictados por la misma compañía.