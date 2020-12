Rattazzi: "Decir que el Estado produce riqueza no lo escuché ni en Venezuela"

El número uno de Fiat en la Argentina se refirió a la situación económica del país, a la pandemia y la pobreza, entre otros temas de actualidad

El presidente de Fiat Chrysler Argentina (FCA), Cristiano Rattazzi, habló sobre la actualidad política y económica del país al cumplirse un año de gestión del presidente Alberto Fernández.

Al respecto, resaltó la importancia de la inversión del sector privado: "Decir que el Estado produce riqueza no lo he escuchado ni en Venezuela", dijo.

"Alberto Fernández en la Unión Industrial Argentina -UIA- hace una semana dijo bien claro que no podemos vivir con un país de planes, tenemos que vivir con inversión del sector privado. Decir que el Estado produce riqueza no lo he escuchado ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en la Unión Soviética", sostuvo el empresario en diálogo con TN.

En esa línea, agregó: "Los pobres no sacan ninguna ventaja, tampoco la clase media, que va hacia la pobreza. Ahora tenemos esta cuestión del neopobrismo. Las inversiones vienen solamente de los ricos". Para Rattazzi, el país "sale con las exportaciones", pero dijo que el sistema "es lo más anti exportación que podés tener".

La gestión de la pandemia

En relación a la gestión de la pandemia de coronavirus y la emergencia sanitaria, dijo que si bien el aislamiento preventivo en principio estuvo bien, luego "destruimos la economía". "Alberto Fernández no parecía tan populista. La cuarentena al principio estuvo bien. De ahí en adelante que me digan qué hicieron bien. Destruimos la economía", analizó el empresario.

Por otro lado, Cristiano Rattazzi respondió a las declaraciones del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en respuesta a las críticas del ex presidente Mauricio Macri por el cierre de El Palomar, dijo este domingo que entre 2015 y 2019 la Argentina "fue el país del mundo que más se desindustrializó y más se endeudó, eso son datos concretos de la realidad".

Rattazzi se refirió a la situación económica que atraviesa el país.

"Santiago Cafiero dijo que hubo cuatro años de desindustrialización. Hace 9 años que cae la industria. El principio básico del capitalismo es la competencia. Si vos no crees en el mercado, de golpe alguien debe ganar en ese mercado no existente", dijo el empresario.

Problemas a resolver

Entre los problemas económicos a resolver, mencionó la inflación de dos dígitos que hace años tiene el país. "Tenemos una inflación que va subiendo fuertemente. En 2006, cuando empezó a aparecer inflación en dos dígitos, fui el primero que dije que no podía ser", cuestionó.

Con respecto al liderazgo de Alberto Fernández y de su compañera de fórmula, Rattazzi sostuvo: "Cristina se aisla allá arriba y no dialoga. Alberto sí, cuando tiene tiempo, pero después no sabés para dónde quiere ir".

Rattazzi es el número uno de FCA, empresa que produce en la Argentina modelos como el Fiat Cronos, el auto más vendido de los últimos meses. La automotriz tiene su planta en la provincia de Córdoba, en la localidad de Ferreyra. La totalidad de los modelos que produce van destinados tanto para el mercado interno como para exportación, principal destino de los Cronos producidos en el país.

Para ello, la marca invirtió más de 500 millones de dólares en las instalaciones cordobesas a fin de modernizar la planta y ofrecer lo último en tecnología.