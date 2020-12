La Ciudad elimina los parquímetros y amplía el sistema de grúas a todos los barrios

A principios de año, el gobierno porteño convocará a dos licitaciones simultáneas para adjudicar el estacionamiento medido y el acarreo

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para licitar el sistema de acarreo de autos por grúa y de estacionamiento que actualmente funciona con parquímetro en varios barrios.

Como base legal, el gobierno a cargo de Horacio Rodriguez Larreta envió un proyecto de ley que modifica el mecanismo actual que ya fue aprobado por la Legislatura porteña para reemplazar la norma vigente desde el 2011.

Si bien desde ese momento, se avanzó en dos licitaciones, a partir de distintos impedimentos judiciales, hasta ahora no se pudieron concretar.

Ahora sí se logró aprobar el nuevo proyecto a partir de la implementación de la emergencia económica declarada a partir de la pandemia del Covid-19 y teniendo en cuenta los avances tecnológicos que han experimentado muchas ciudades del mundo en los últimos 10 años desde la aprobación de la última ley.

Serán dos licitaciones separadas aunque el objetivo es común, según las autoridades porteñas, como es modernizar por etapas el actual mecanismo para hacerlo 100% digital, gestionarlo a través de una app y cambiar el formato de acarreo adaptado a los tiempos actuales.

Además, se ampliará el radio de alcance, llevando el estacionamiento regulado a más zonas en las que se detectó la necesidad de mejora; y la grúa a toda la extensión del territorio de la Ciudad.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para licitar el sistema de acarreo de autos por grúa

Situacion actual

En la actualidad existen 4000 espacios tarifados que serán extendidos a 80.000, aunque con la posibilidad de llegar a los 130.000 lugares.

En el caso de los parquímetros, los 239 que hoy funcionan serán eliminados y reemplazados por el sistema digital al igual que el pago que será online y sin cospeles.

Habrá varios precios para las tarifas en función del horario, del calendario o de la demanda.

En este sentido, se aplicará una "Tarifa Sencilla" para la hora de estacionamiento que será uniforme para un determinado segmento horario.

A esto se suman "Tarifas Progresivas tipo 1 y 2" que se irá incrementando conforme aumenta la cantidad de horas de estacionamiento y que se aplicará a sectores urbanos que requieran de una alta rotación de vehículos.

La "Tarifa Residente" será gratuita para quienes vivan en los barrios en los que se aplique el sistema, mientras la "Tarifa Especial" será para eventos especiales con convocatoria masiva de asistentes.

Además habrá una "Tarifa Nocturna", cuyo valor se aplicará en sectores determinados y en horarios nocturnos comprendidos todos los días entre las 20 y las 8 horas.

Otra modalidad será la de "No Tarifado o libre" para zonas de baja demanda o donde el espacio en vía pública es suficiente para satisfacer la demanda de estacionamiento.

Con respecto a las zonas de acarreo, al ampliarse a toda la Ciudad, habrá tres empresas diferentes que operarán el sistema que hoy está a cargo de STO-Dakota y BRD-SEC, que tienen sus contratos vencidos desde hace 20 años. Habrá también seis playas de acarreo en lugar de las tres actuales.

La nueva ley dispone que el plazo de concesión será de 10 años y divide a la Ciudad en tres zonas que contarán como mínimo con una playa para remisión del vehículo acarreado y solo se podrá adjudicar una zona por proveedor.

También dispone que los predios que se cobren para playa de remisión serán establecidos por el Poder Ejecutivo.

Según explicaron fuentes oficiales a iProfesional, el sistema será licitado en enero próximo para comenzarlo a implementar a partir del primer trimestre del año próximo y, entre las novedades, se destaca que el espacio para estacionar no requiere de parquímetros sino que se gestionará a través de Boti, el whatsapp de la Ciudad, y un cambio radical en la operación de las grúas, que estarán al servicio de los vecinos teniendo en cuenta que este año hubo más de 77.000 notificaciones por autos mal estacionados que afectaban la convivencia vial que, en la mayoría de los casos, las dos empresas a cargo del servicio no tuvieron capacidad para resolverlas. Además, los residentes no pagarán estacionamiento en un radio de hasta 300 metros de su domicilio.

"Nuestro objetivo es que la gente transite de manera ordenada y segura y que adaptemos el estacionamiento a la nueva realidad de la Ciudad", asegura Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, quien agrega que se intenta resolver el problema de los autos mal estacionados, en entradas de garage o en rampas, por ejemplo.

"Con un sistema de pago electrónico sin parquímetros, avanzamos hacia una Ciudad cada vez más moderna y cómoda para la gente" destaca el funcionario.

Por su parte, Juan José Mendez, secretario de Transporte y Obras Públicas porteño, explica que se pretende otorgarle a los vecinos la prioridad en la operación de las grúas en situaciones que afecten la convivencia vial —como bloqueos de rampas y cocheras— y permitirle a los residentes seguir estacionando en forma gratuita. "Queremos darle a la ciudad de Buenos Aires un sistema de estacionamiento moderno, que tenga en cuenta la problemática de cada barrio y se adapte a los tiempos actuales eliminando los parquímetros y los cospeles", asegura.

Desde la Ciudad detallan de manera concreta los objetivos del nuevo sistema:

● Ordenar el espacio público para que la Ciudad sea accesible.

● Brindar un sistema de estacionamiento regulado y acarreo moderno, transparente y de calidad y 100% digital.

● Ofrecer alternativas de pago electrónicas, eliminando la necesidad de monedas o cospeles.

● Promover una mejor convivencia vial entre todos los actores del tránsito.

● Lograr una mayor rotación de vehículos en las zonas donde la cantidad de espacios es menor a la demanda.

● Continuar impulsando el uso del transporte público.

En el caso del acarreo, en la nueva etapa se priorizarán los que afecten directamente la convivencia de los vecinos como son el estacionamiento indebido en entradas de garajes, rampas, paradas de colectivos, o áreas peatonales.

Actualmente el acarreo de autos mal estacionados se produce en una zona acotada de Microcentro, Recoleta y Palermo.

La nueva norma prevé ampliarlo a todos los barrios de la Ciudad, promoviendo el ordenamiento en zonas residenciales o de alto flujo comercial que hoy cuentan con severos problemas de convivencia vial.

En este sentido, habrá una mayor participación de los vecinos al momento de direccionar la operación de las grúas ya que podrán solicitar respuesta inmediata en casos que afecten la convivencia vial y serán prioritarios los pedidos recibidos a través de las aplicaciones oficiales.

Por ejemplo, un vecino de Villa Urquiza o Flores que no puede sacar su auto de la cochera porque el ingreso se encuentra bloqueado por otro auto tendrá prioridad al momento de direccionar las grúas.

Para justificar esta medida, los funcionarios informan que en el 2019, las actas por estacionamiento indebido ocuparon el segundo lugar en el ranking de las infracciones más comunes en la Ciudad, representando el 32% de las totales.

Estacionamiento medido

Con respecto al estacionamiento medido, quienes residan en esos barrios no pagarán estacionamiento en un radio de 300 metros de su vivienda, lo cual representa 50 cuadras aptas para estacionar en forma gratuita.

Según los funcionarios también se verán beneficiados ya que, al haber un sistema regulado en su barrio, se desincentiva el estacionamiento prolongado de visitantes.

En lo que hace al sistema para estacionar, será totalmente digital, sin parquímetros ni los cospeles, utilizando, en cambio, la plataforma Whatsapp, a través de Boti.

Con esta app, el vecino podrá cargar su patente para generar el pago del estacionamiento; consultar los espacios a 300 metros donde puede estacionar gratis por ser residente; y realizar la denuncia de los vehículos mal estacionados para solicitar el servicio de grúa para su remoción.

Y, al ser 100% digital el sistema tarifado podrá activarse eventualmente en zonas de alta afluencia (restaurantes, bares, boliches, o recitales, eventos deportivos, eventos culturales) para incentivar el uso de transporte público. Esto derivará en un mejor ordenamiento y mayor control en los barrios, aseguran los funcionarios.

En el caso de vecinos que no tengan whatsapp o celulares inteligentes, el sistema funcionará a partir de la ayuda de los comercios al estilo de lo que hoy sucede con la venta de los cospeles.

Esos locales comerciales podrán vender "horas de estacionamiento" obteniendo comisiones por el servicio y con la posibilidad de atraer a potenciales clientes.