Florida y Lavalle, zona de "catástrofe": es histórica la cantidad de comercios cerrados

El microcentro acumula los peores números en términos de derrumbe y la perspectiva sigue siendo negativa. Un desierto de locales y oficinas

De 700.000 personas que las atravesaban a diario a un movimiento que ahora rara vez pasa de los 25.000 individuos. Un crack comercial que transformó a lo vivido en el 2001/2002 en una anécdota, por lejos, mucho menos dolorosa. El escenario comercial derivado de la pandemia sigue colocando a las peatonales de Florida y Lavalle, en el microcentro porteño, en el podio de los emblemas que transitan una auténtica catástrofe.

Los datos, generados por las principales organizaciones que integran a los locales de venta, la gastronomía y la hotelería, confirman que el último año resultó el peor del que se tenga memoria. Los relevamientos llevados a cabo por sendas consultoras añaden que la perspectiva, dada la recesión imperante, es incluso mucho peor.

Según mediciones de FECOBA, la federación que integra a los emprendimientos comerciales y las pymes productivas de la Ciudad, la cantidad de locales vacíos ya supera holgadamente los 500. Desde Amigos de la Calle Florida, una organización promovida por los emprendedores de la zona, anticipan en el primer semestre del año se perderá otro medio centenar.

Un informe reciente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expone que la cantidad de puntos comerciales cerrados, en venta o situación de eventual alquiler, trepó más de 750 por ciento durante 2020. El promedio en el resto de Capital Federal fue de 185 por ciento.

"No hay turismo, no hay oficinas: nadie factura. San Telmo, avenida Corrientes, Lavalle, avenida de Mayo, Florida, son lugares donde parece que hubiesen tirado una bomba", comentó a iProfesional Fabián Castillo, presidente de FECOBA.

"En la peatonal Florida existen hoy 100 locales cerrados en el tramo que va de Rivadavia a San Martín. En las galerías de esa misma senda tenés otros 400 locales que bajaron la persiana definitivamente. En avenida de Mayo el paisaje es muy similar desde el Cabildo hasta el Congreso de la Nación", expuso Castillo.

"Lavalle, en tanto, está mucho peor que Florida. Es posible ubicar casas de ropa que acumulaban 70, 80 años de funcionamiento, que hoy sólo son locales vacíos y vidrios pintados. Se han perdido comercios históricos", añadió.

El desastre mayor ocurre, justamente, dentro de las galerías de las peatonales. Si bien la baja de persianas comenzó a tomar forma durante el mandato de Mauricio Macri, la irrupción del Covid-19 resultó fatal para los emprendimientos de locales. Fuera de los negocios, hoy hasta es poco usual encontrarse con los "manteros" que solían distribuirse por toda la zona.

"¿A quién le van a vender? No anda nadie. No tenés turistas, no hay consumo. El personal de las empresas que consumía ya no está más. Lo mismo pasa con las oficinas públicas. La peatonal se transformó en una zona desierta", remarcó Castillo.

Suman al menos 500 los locales que bajaron sus persianas de forma definitiva en la peatonal porteña.

El directivo dio por sentado que el escenario de cierres actual llegó para quedarse. Y que el futuro del microcentro está más ligado a la reconversión para vivienda que al entramado de locales que funcionó hasta el desembarco de la pandemia.

"La zona se tendrá que reconvertir para soluciones habitacionales. Hoy se acumulan las oficinas en venta o alquiler. Bueno, habrá que discutir una habilitación para que se puedan volver viviendas. Esto que hoy ocurre en Buenos Aires pasa en otros lugares y la salida fue esa", concluyó.

Las oficinas, también hacia abajo

Como se acaba de mencionar, otro aspecto que juega en contra de la actividad comercial en Florida y Lavalle es la desaparición de la actividad en las oficinas del micro y macrocentro. Justamente este último aparece como uno de los puntos donde más se incrementó la vacancia, de acuerdo a reportes de Colliers a los que accedió iProfesional.

"En Macrocentro Sur se detecta una dinámica de liberación de superficies desde el 2019, se verifica una disponibilidad del 27,35 por ciento", expone un relevamiento que interpreta el último tramo de 2020. "Por su parte, Plaza Roma, Plaza San Martín, Norte GBA y Catalinas también ofrecen más superficie que el trimestre pasado, aunque en menor proporción, llegando a 17, 16,7, 16,3 y 9 por ciento, respectivamente", añade.

Organizaciones de comerciantes señalan que el microcentro deberá reconvertirse e integrar viviendas.

En el área cercana a la mencionada plaza San Martín, último tramo de la peatonal Florida, Colliers encuentra una baja de precios de entre un 8 y 10 por ciento entre los distintos trimestres del año pasado.

"En una situación de escasa demanda y crecimiento de la vacancia, el mercado de oficinas se apresta a un nuevo año donde su dinámica dependerá del marco sanitario-económico y de las medidas adoptadas por las empresas para atravesar este desafiante período", concluye el trabajo.