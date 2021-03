Estalló el precio de los materiales y no se consigue cemento ni grifería: ¿se pincha la construcción?

Cemento, ladrillos, arena, grifería, exhiben valores que en algunos casos hasta se duplicaron en un año. Los constructores advierten por desabastecimiento

A tono con lo que ocurre en la economía general, los materiales para la construcción no escapan de la sombra inflacionaria. Pero el tenor de las subas que exhiben los insumos, sobre todo en los últimos meses, ya encendió luces rojas en el tablero de desarrolladores y constructoras.

A eso hay que sumarle un escenario de faltantes que no deja de profundizarse. En el sector del ladrillo predomina un pronóstico negativo: si los precios no se calman, la actividad va camino a otro derrumbe. Lo mismo si no "aparecen" los productos.

Según datos oficiales, sólo en el último año los materiales acumularon una suba promedio del orden del 70 por ciento. Y sendos constructores consultados por iProfesional aseguraron que en lo que va de 2021, los insumos evidencian una suba mensual -también promedio- cercana al 5 por ciento.

Sólo este mes, y respecto de febrero, las pinturas subieron casi un 8 por ciento. Por supuesto que no faltan detalles de insumos que directamente treparon más del 100 por ciento en tiempos de pandemia: el metro cúbico de arena, por ejemplo, pasó de valer entre 1.100 y 1.200 pesos a mediados del año pasado a los actuales 2.400.

El cemento también acumula un incremento apabullante: desde el último tramo de 2020 a esta parte, la bolsa pasó de costar 500 pesos a ofrecerse hoy por encima de los 700. La cal registra una suba acumulada del 40 por ciento desde octubre a estos días. En el interior del país, el ladrillo pasó de costar 20 pesos a cotizar cerca de los 70, todo en el transcurso de un año.

"El incremento es potente y se sufre cada mes. Ya veníamos de períodos de subas fuertes previo a la pandemia, con promedios del 25, 30 por ciento anual. Ya en 2020 se empezaron a romper todos los números y esa tendencia se está profundizando este año", dijo a iProfesional Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y socio en Arquitectonika.

"A este ritmo, si no paran los incrementos, la construcción se terminará pinchando. No existe una demanda equivalente para compensar semejante suba de costos, más allá de que siga siendo ventajoso en dólares. Todo lo que lleva acero se fue por las nubes y eso también tiene que ver con el dólar porque el componente viene de afuera", añadió.

El valor de insumos como la arena y los ladrillos se dispararon fuerte a partir del segundo semestre de 2020.

López sostuvo que rubros y artículos como carpintería, sanitarios, grifería, aluminio, vidrio, están entre los ítems que muestran los incrementos más relevantes. Señaló que, en proyectos de edificios de departamentos, "una cerradura que pagabas 200 pesos hoy no baja de los 900 la unidad".

"Cualquier pintura hoy está en el orden de los 20.000 pesos, además de que hay enormes problemas para conseguir colores. Faltan pigmentos por lo que las pinturas especiales están complicadas. Ese componente solo hoy cuesta 10.000 pesos", comentó.

Según el titular de la SCA, pintar por completo un edificio de 30 unidades hoy "no representa menos de 4 millones de pesos" para los constructores. "Al mismo tiempo, está el inconveniente de los faltantes. Porcelanatos, revestimientos, podemos incorporarlos de la industria local aunque no abundan. Lo demás viene de afuera y no está entrando en el volumen que se necesita", expresó.

Lo que no hay

El escenario de faltantes es reconocido en el ámbito de las fábricas y proveedoras locales de insumos, que desde el año pasado vienen señalando complicaciones en la logística, dificultades para trabajar por el aislamiento sanitario y costos en ascenso a partir de una inflación general desbordada.

Desde el Grupo Construya, organización que nuclea a los productores de insumos domésticos, Pedro Brandi, su titular, expuso ante iProfesional en reiteradas oportunidades que el desabastecimiento también es resultado de una demanda disparada en la segunda mitad de 2020.

"El primer consumo que creció y rápidamente fue de viviendas particulares, mucha gente yendo a comprar materiales y entre el mes pasado y este se sumaron fuertemente las empresas constructoras. Estamos en un pico tanto de consumidores como de empresas constructoras solicitando mercadería", declaró al respecto Cristian Basualdo, CEO de Barugel Azulay.

Esto derivó en demoras en las entregas que, según el material requerido, pueden superar los 90 días. Cemento en bolsa, ladrillo hueco, hierro y metalúrgicos en general -chapas incluidas-, incluso cerraduras o herrajes, brillan por su ausencia en el stock de la mayoría de los corralones y ferreterías.

La demora en la entrega de materiales puede superar los 90 días según el tipo de insumo.

El tenor de los faltantes quedó más en evidencia en una encuesta llevada a cabo recientemente por CAMARCO, la entidad que integra a los constructores de todo el país.

El monitoreo arrojó que el 80 por ciento de las compañías del rubro sufrió inconvenientes para conseguir cemento en estos últimos meses. El hierro, en tanto, fue difícil de hallar para prácticamente el 90 por ciento de los consultados. Los constructores también informaron problemas de abastecimiento en ladrillos -77 por ciento reconoció problemas para ubicar stock-, hormigón -60 por ciento- y revestimientos -72 por ciento-.