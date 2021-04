Estalló el conflicto con los hipotecados UVA: ya comenzaron los remates y se multiplica la venta de casas

Tras el fin del congelamiento, el monto de las cuotas estalló y miles de familia no alcanzan a cubrir los pagos. El Gobierno sigue sin dar respuestas

El escenario para los afectados por el descongelamiento de los créditos UVA no deja de ganar en dramatismo. Mientras persiste la decisión oficial de no acercarles soluciones a las más de 105.000 familias ahora enfrentan el descongelamiento de las cuotas, los bancos comenzaron a mover las fichas y ya se activaron las primeras ejecuciones por falta de pago.

El primer caso resonante corresponde a Marcelo Macaluso, un hipotecado de San Rafael, Mendoza, a quien se le acaba de notificar que su vivienda será desalojada y luego rematada. El hipotecado en cuestión, padre de 4 hijos, obtuvo en 2017 un crédito por el sistema UVA de 2 millones de pesos.

Por efecto de la inflación y el ajuste post congelamiento, sumado a los montos por falta de pago, Macaluso pasó a deber 9 millones de pesos.

"Hace 2 años que dejó de pagar por varias complicaciones. La principal: tiene un préstamo personal y eso originó que le embargaran el sueldo. Por eso no pudo seguir cumpliendo con el UVA. Hace una semana le informaron que, por no pagar, le ejecutarán la casa", comentó a iProfesional un portavoz de la organización Hipotecados UVA.

El mismo Macaluso reconoció que ni siquiera vendiendo la propiedad podría levantar la deuda y cancelar la hipoteca.

"Tomamos el préstamo en el Banco Nación por 2 millones de pesos, unos 102.000 UVA, a 30 años. En un comienzo era normal, la primera cuota fue de 13.900, de la segunda en adelante el préstamo iba normal y pagamos unos 9.000. Pero a partir de ahí fue complicándose más por la suba de la cuota", afirmó.

"El capital adeudado subió monstruosamente, la deuda se volvió cada vez más cara y hoy el banco me ejecuta por 9 millones de pesos. Dejé de pagar en abril de 2019 y la cuota estaba cerca de 20.000 pesos y lo que debía eran 4 millones. Tratamos de darle prioridad porque es el techo de uno, pero también me iba endeudando en otras cosas. Ya no nos alcanzaba ni para comer", expuso.

Desde Hipotecados UVA anticiparon a iProfesional que también hay ejecuciones al caer en Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Plata. Este fin de semana, la organización activó una campaña para exigir respuestas políticas a esta instancia de extrema complicación que atraviesan miles de familias en todo el país.

"El Frente de Todos entregó su casa –en referencia a Marcelo Macaluso– y la de cada familia #HipotecadosUVA al sistema financiero. Hoy nos tocaron a todos. Alberto Fernández, es hora de elegir entre la gente o los bancos", reza el pedido que circula en redes sociales.

La primera ejecución se inició en Mendoza y se vienen procesos similares en otras provincias.

Propiedades en venta

Como expuso recientemente este medio, el oficialismo apenas acompañó el fin del congelamiento con un plan de convergencia de 18 cuotas, siempre con la perspectiva de terminar con los montos que quedaron pendientes de la etapa de pagos suspendidos. Para los hipotecados la decisión representó una mochila de plomo: afrontan un pago recargado mientras las cuotas no dejan de subir por efecto de la inflación predominante.

"En el colectivo nos encontramos que cada día hay de 4 a 6 familias que toman la difícil situación de poner en venta su hogar", dijo a iProfesional una representante de Hipotecados UVA. Sin dejar de señalar que, para colmo, la compraventa de inmuebles continúa paralizada por lo cual tampoco existe una salida inmediata para los endeudados.

Débora es una de las hipotecadas que, junto a su esposo, acaban de tomar la decisión de desprenderse de su casa ante la imposibilidad de afrontar las cuotas.

"Nosotros tomamos un Procrear UVA en diciembre de 2017. Nos habíamos anotado en varias oportunidades en el anterior. Salimos sorteados en la gestión de Macri. Empezamos con una cuota baja de 6.000 pesos, hoy estamos pagando arriba de 26.000. Para tener nuestra casa pedimos un monto de 940.000 pesos, recibimos el subsidio que te da ANSES, y el resto lo pusimos nosotros. Hoy le debemos al banco 3 millones de pesos", contó a iProfesional.

"Lamentablemente, tuvimos que tomar la decisión de ponerle el cartel de venta a la casa. Congelaron la cuota pero no la UVA, por lo que siguió aumentando. En su momento, lo que se dispuso es la posibilidad de diferir cuotas. Nosotros optamos por esa medida durante la pandemia, pero marzo fue la última que se pudo diferir y ahora en abril hay que afrontar el pago de las cuotas", agregó.

La entrevistada remarcó que, en tanto la inflación nunca dejó de acelerarse, "nuestras cuotas no dejaron de aumentar".

"Estamos hablando de aumentos de más del 300 por ciento en apenas 3 años. Hoy se habla de una canasta básica de 60.000 pesos. Es muy complejo enfrentar todos los aumentos que implica sostener una familia más la usura que representan los créditos UVA", aseguró.

También está la situación de Romina y su familia, que en septiembre de 2017 accedieron a un financiamiento de 3 millones de pesos en cuotas iniciales de 20.000. Hoy deben 9,5 millones de pesos y afrontan pagos mensuales de 75.000.

En diálogo con iProfesional, Romina expresó que es "imposible pagar la cuota", además de señalar que "cuando asumió (Alberto) Fernández, en su campaña y junto a Cristina Kirchner, nos prometieron una solución a nuestro problema y estamos esperando. Lamentablemente, miran para otro lado".

"Necesitamos ayuda. Nosotros queremos pagar. Somos gente trabajadora, no queremos subsidios. Pero esta deuda, que es imprevisible, no la puede pagar nadie. Tenemos dos hijos. O pagamos o comemos. Tuve que poner en venta la casa porque no vemos otra solución", destacó.

Matías, en tanto, sacó un préstamo UVA en 2017 por algo más de 1 millón pesos para adquirir un PH. De diciembre de aquel año a esta parte, su deuda subió hasta alcanzar los 3,6 millones de pesos. "Debido a toda esta situación, de esta deuda que es una bola de nieve y con la incertidumbre de no saber qué vas a pagar el mes que viene, con mi compañera hemos decidido poner en venta el departamento", contó a este medio.

Más de 100.000 familias enfrentan grandes complicaciones para afrontar las cuotas actualizadas.

Un drama expandido

El primer congelamiento se impuso en 2019 y el monto impago iba a prorratearse el año pasado, pero la irrupción del Covid-19 derivó en una extensión de la medida.

Tras las sucesivas interrupciones se llegó a este 2021 en el cual, desde marzo, los tomadores de créditos comenzaron a enfrentar una cuota actualizada por inflación y una fracción de lo que no se pagó desde 2019 a esta parte. Quienes accedieron a los UVA durante el macrismo, según lo dispuesto por el Gobierno, tienen que cubrir esos montos recargados por al menos 18 meses.

UVA aumentó más del 305 por ciento entre 2016 y 2020 mientras que los salarios en el mismo período merodearon una suba del 245 por ciento. La pérdida de poder de pago de quienes accedieron a los créditos seguiría profundizándose este año siempre a partir de la inflación proyectada.

A fines de enero, la organización que integra a los hipotecados expuso que, dado el escenario inflacionario, "sin congelamiento y sin posibilidad de diferir hasta el final del crédito, -el UVA- se convertirá en una bomba de tiempo que será imposible de pagar".

La bomba finalmente explotó. Y, a la par de la pérdida de hogares que comenzó a generar su onda expansiva, lo único que viene quedando en pie es la ausencia de voluntad política para garantizarles la continuidad del techo a miles y miles de familias.