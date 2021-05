Philip Morris, fabricante de Marlboro, observa de cerca el mercado del cannabis

Después de estar alejado del cannabis, el fabricante de Marlboro, está comenzando a observar más de cerca este mercado, tal como hicieron los competidores

Philip Morris está evaluando factores como la toxicidad del cannabis, la eficacia y las diferencias entre las opciones farmacéuticas y de consumo. del cannabis, ya que es una industria nueva y aún no hay una regulación sólida.

Así lo confirmó André Calantzopoulos, director ejecutivo, a Bloomberg News, quien dijo: "Estamos haciendo todo este trabajo y determinaremos algún día qué caminos seguir. Pero nuestra prioridad es lo que estamos haciendo con nuestros productos libres de humo, y ahí es donde me quedaría con el cannabis".

Los comentarios sugieren un posible giro para una compañía que se ha mantenido al margen del mercado de la marihuana, incluso cuando otras compañías de cigarrillos se han sumado.

Altria Group Inc., que vende Marlboro en Estados Unidos, anunció una inversión en el 2018 en el productor canadiense de marihuana Cronos Group Inc.; a principios de este año, British American Tobacco Plc compró una participación en Organigram Holdings Inc.

Varias tabacaleras ya se pasaron al cannabis.

Philip Morris invirtió hace cinco años en una compañía israelí de cannabis medicinal, Syqe Medical, pero eso no estaba directamente relacionado con los productos de marihuana. El pequeño acuerdo tenía como objetivo garantizar los derechos globales exclusivos a la tecnología para la dosificación de alta precisión de productos de tabaco libres de humo y aplicaciones de nicotina, dijo el portavoz de Philip Morris, Corey Henry.

Si Philip Morris opta por el cannabis, podría ser parte de la estrategia "Beyond Nicotine" (más allá de la nicotina) de la compañía, que incluye agregar productos botánicos para expandir los productos con riesgo reducido con nuevos sabores como clavo de olor, anís estrellado o manzanilla.

Las áreas de oportunidad también podrían incluir productos que ayuden a dormir, que den energía o que calmen, dijo la compañía en el día del inversionista en febrero.

Cannabis en Argentina

Hace unos días, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó su intención de cambiar los cultivos de tabaco por otros de cannabis en su provincia: "La idea es que podamos generar una diversificación productiva en Jujuy", anticipó. "Hemos empezado una plantación de 30 hectáreas de cannabis, para producir aceite", indicó.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial agregó también: "Vamos a producir aceite de cannabis". "La idea es que el año que viene se pueda producir 600 hectáreas, lo que asegura la creación de empleo durante todo el año y no durante los dos momentos vinculados al tabaco", señaló.

"Actualmente tenemos 15.000 trabajadores en tabaco y con la producción de cannabis tendrían trabajo todo el año", proyectó el mandatario provincial.

Desde la creación de empleos, el gobernador anticipó que el cambio en la producción y diversificación productiva generará al menos 8 mil puestos de trabajo constantes durante todo el año. En torno a la posibilidad de utilizar el aceite en tratamientos médicos, Morales dijo que la provincia tiene firmado convenios con la Universidad de Jerusalén, y otros laboratorios para la coordinación y buen uso terapéutico.

En Jujuy incentivan a la producción de cannabis.

"En Jujuy el Cannabis Medicinal es una política de estado. Reivindicamos aquel sueño que tenía el Gral. Belgrano de generar una industria de cáñamo. No se puede estar en contra del Cannabis medicinal y de esa planta que es tan virtuosa", dijo Morales en sus redes sociales.

Hace pocos días, el mandatario provincial recomendó a los productores locales de tabaco que "planten cannabis porque van a ganar mucha más plata" y de ese modo dejarán mayor ganancia a la provincia, además de generar nuevos puestos de trabajo.

"El cannabis es uno de los proyectos más importantes que tenemos y va a dejar más rentas que el litio y que la energía solar. Espero que con esto estemos fundando un cambio en la diversificación y que de aquí a diez años dejemos de plantar tabaco y plantemos cannabis", dijo Morales en radio Continental.