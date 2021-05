El secreto de su éxito: ¿cómo invierte Warren Buffett su dinero?

El multimillonario se caracteriza por ser uno de los inversionistas más atinados de la historia, inclusive en los tiempos más difíciles de la economía

Las exitosas inversiones de Warren Buffet se deben a dos atributos: la filosofía y el método, según Robert Hagstrom, gestor de cartera y autor de varios libros.

"La inversión implica realmente dos aproximaciones diferentes. Tiene un lado filosófico, un pensamiento que luego se conecta al método. No podés tener éxito en tus métodos si no tenés unos fundamentos filosóficos sólidos. Lo que hace que Warren sea exitoso es la combinación del método con la filosofía, ambos trabajan en conjunto", explicó Hagstrom.

Con estos atributos, Warren Buffett convirtió desde 1965 a la empresa textil Berkshire Hathaway en una sociedad comercial con bastante solidez en la toma de decisiones sobre inversiones, aún durante los cambios más repentinos en los mercados sin permitir que las épocas de crisis económica le hicieran tomar decisiones erróneas.

"Los temores acerca de la prosperidad a largo plazo de muchas empresas sólidas del país no tienen sentido", escribió Warren Buffett en The New York Times en 2008 después de la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.

De dónde viene su filosofía

Según publica Yahoo, Buffet aprendió su filosofía de inversión de su padre Howard Buffet y la complementó con lo que le enseñó su profesor en la Universidad de Columbia, Benjamín Graham que era conocido como el padre de la inversión en el valor.

El director de inversiones de Smead Capital Management, Bill Smead, comparó la forma de inversión que harían Graham y Buffett para destacar las diferencias de ambos inversores e identificar el origen del éxito de Buffett.

El patrimonio de Buffet asciende a u$s102.800 millones

"Graham compraría 200 colillas de cigarros a mitad del precio que valen y se enriquecería haciendo eso gracias a los movimientos del mercado. En cambio, Buffett opta por comprar un negocio que está creciendo a lo largo de las décadas en un momento en el que otras personas están muertas de miedo o no entienden por qué va a ser algo tan bueno en los próximos 20 o 30 años", señaló a tiempo de destacar que para Buffett toda inversión también es valor.

Actualmente Berkshire Hathaway tiene más de 60 empresas y acciones en Apple y Coca-Cola, entre otras. Su patrimonio asciende a u$s102.800 millones.

25 frases de Warren Buffett

¿Necesitas un consejo? El legendario inversor y director ejecutivo de Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B), Warren Buffett, tiene muchos para compartir. A través de sus cartas, ensayos, artículos de opinión y apariciones televisivas, Buffett ha ofrecido consejos sencillos, divertidos y sinceros sobre inversiones, administración, vida, felicidad y mucho más.

Este sábado, Buffett y su socio comercial Charlie Munger seguirán compartiendo su sabiduría en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway de 2021. Como el año pasado, los accionistas no asistirán al evento en persona debido a la pandemia de COVID-19, pero los inversores de todo el mundo pueden ver la transmisión del evento en vivo exclusivamente en Yahoo Finanzas.

Los editores de Yahoo Finanzas han desenterrado algunas de las mejores bromas, consejos y frases de Buffett a partir de transcripciones de reuniones, cartas a accionistas y entrevistas.

1. Confía en el ingenio estadounidense

"La magia estadounidense siempre ha prevalecido, y volverá a hacerlo". Junta de accionistas, 2020.

Dos genios de los negocios : Bill Gates y Warren Buffett.

2. No seas alarmista

"El miedo es la enfermedad más contagiosa que puedas imaginar. Hace que el virus parezca un pelagatos". (Con pelagatos se refería a las personas que juegan cantidades pequeñas de dinero.). Junta de accionistas, 2020.

3. Aprende el lenguaje

"Tienes que entender la contabilidad. Debes hacerlo. Tiene que convertirse en un lenguaje para ti". Entrevista con Andy Serwer, editor jefe de Yahoo Finanzas, 2020.

4. Invierte a largo plazo.

"[Nuestro] período de retención favorito es para siempre. Somos lo opuesto a quienes se apresuran a vender y registrar ganancias cuando las empresas funcionan bien, pero se aferran tenazmente a negocios decepcionantes. [El inversionista estadounidense] Peter Lynch compara acertadamente ese comportamiento con alguien que corta las flores y riega las malas hierbas". Carta a los accionistas del año 1988.

5. Invierte en empresas en las que creas

6. El precio y el valor no siempre coinciden: No pagues demasiado

"El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes". Carta a los accionistas del año 2008.

7. La reputación lo es todo

"Si pierdes dinero de la compañía, seré comprensivo; pero si pierdes una pizca de reputación de la compañía, seré despiadado". Testimonio de Buffett en el Congreso en 1991 respecto a Salomon Brothers.

8. Sé escéptico. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad...

"Una regla sencilla dicta mis decisiones de compra: ten miedo cuando los demás sean codiciosos y sé codicioso cuando los demás tengan miedo". The New York Times, 16 de octubre de 2008.

9. No inviertas en algo que no entiendes

"Lo importante es saber lo que sabes y saber lo que no sabes". Haaretz, 23 de marzo de 2011.

10. No hagas tratos con una persona en quien no confías

"No puedes hacer un buen trato con una mala persona". CNBC, 2019.

11. No compres una acción a menos que creas que está infravalorada

"Simplemente compra algo por menos de lo que vale". Conferencia en la Facultad de Notre Dame, 1991.

En qué invertir y en qué no, los consejos de Warren Buffett.

12. Las caídas de precio son una oportunidad para mejorar tus posiciones

"Ya se trate de calcetines o acciones, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada". Carta a los accionistas del año 2008.

13. El futuro es incierto

"En realidad, la incertidumbre es aliada de quien compra acciones a largo plazo". Forbes, 6 de agosto de 1979.

14. Generalmente el comprador es quien encuentra sorpresas desagradables

"Al igual que el matrimonio, las adquisiciones financieras suelen sorprender después del ‘sí, quiero’". Carta a los accionistas del año 2016.

15. Invierte tu dinero en fondos indexados en vez de acciones individuales

"En mi opinión, para la mayoría de las personas es mejor invertir en el índice S&P 500. La gente paga ingentes cantidades de dinero por un consejo que realmente no necesita". Reunión de accionistas, 2020.

16. Usa un balde, no una cuchara

"Aproximadamente cada década, los cielos económicos se llenan de nubes oscuras y llueve oro brevemente". Carta a los accionistas del año 2016.

17. Aprovecha una oportunidad mientras puedas

"No dejes pasar una oportunidad interesante hoy porque crees que encontrarás algo mejor mañana". Discurso en la Universidad de Columbia, el 12 de noviembre de 2009.

18. Mantén la calma

"Cuanto más estúpido sea el comportamiento del mercado, más oportunidades hay para el inversor profesional". Prefacio, "El inversor inteligente", 2003

19. Durante los tiempos difíciles salen a la luz los ganadores y los perdedores

"Solo podrás saber quién estaba nadando desnudo cuando baje la marea". Carta a los accionistas del año 2007.

20. Lee y piensa MUCHO. Buffett dedica la mayor parte de su día, el 80 %, a leer y pensar

"La mejor manera de pensar en inversiones es sentarse en una habitación sin nadie más y simplemente pensar. Si eso no funciona, nada más funcionará". Coloquio en la Universidad de Florida, 15 de octubre de 1998.

21. Buffett ha dicho desde hace mucho tiempo que no se necesita un cociente intelectual alto para tener éxito en los negocios: el conocimiento es más valioso

"Lo que hacemos no es nada sobrenatural. Siento lo mismo sobre la gestión que sobre la inversión: simplemente no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios". Fortune, 11 de abril de 1988.

22. Sigue las reglas (si bien Buffett admite haber cometido algunos errores)

"La regla No. 1 es no perder nunca dinero. La regla No. 2 es no olvidar nunca la regla No. 1". Entrevista televisada en 1985 con el comentarista económico George Goodman.

23. Ten esto en cuenta si quieres alcanzar un puesto en la junta directiva

"Los directores ejecutivos que buscan a otros directivos no eligen a los Pit bulls. Se llevan a casa al Cocker spaniel". Carta a los accionistas del año 2019.

24. Sé frugal. A excepción de su jet privado, Buffett es famoso por su moderación y lleva viviendo en la misma casa desde 1958

"Tengo todas las cosas que quiero. Tengo muchos amigos que tienen muchas más cosas. Pero en algunos casos, siento que sus posesiones los poseen, y no al revés". CBS News, 8 de febrero de 2012.

25. Eres tu mejor activo

"Eres tu mejor inversion. No hay nada comparable". Revista estudiantil Georgia Tech, 2013.