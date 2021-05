Verizon vendió Yahoo y AOL por u$s5.000 millones: qué firma se quedó con estos negocios

Dos gigantes pioneros de Internet en los Estados Unidos pasan nuevamente de manos. ¿Lograrán hacer frente a Google y Facebook en esta nueva etapa?

El conglomerado estadounidense de telecomunicaciones Verizon anunció este lunes que venderá su negocio mediático, que incluye Yahoo y AOL, al fondo Apollo Glomal Management por 5.000 millones de dólares.

La compañía indicó en una nota que mantendrá un 10 % del accionariado del negocio que está vendiendo, Verizon Media, que continuará siendo dirigido por su actual consejero delegado, Guru Gowrappan, y pasará a llamarse simplemente Yahoo.

Verizon Media antes era conocida hasta 2018 como Oath, que a su vez fue fruto de la fusión de los grupos pioneros digitales Yahoo y AOL, adquiridos por Verizon, respectivamente, en 2015 por 4.400 millones y en 2017 por 4.500 millones.

Verizon compró Yahoo! en 2017 con grandes expectativas. Hoy, se desprende de la empresa.

Derrotar a Google y Facebook: misión imposible para Verizon

El conglomerado tenía la intención de convertir la división en un gigante mediático para enfrentarse a la creciente posición de dominio de Google y Facebook en la publicidad digital, pero acabó rebajando el valor de Oath debido a la gran competencia.

"Verizon Media ha hecho un increíble trabajo dando la vuelta al negocio en los últimos dos años y medio, y el potencial de crecimiento es enorme. La próxima iteración requiere una inversión completa y los recursos adecuados", dijo el CEO de Verizon, Hans Vestberg.

Los dos últimos trimestres, pese a la pandemia, Verizon Media ha reportado un crecimiento en la facturación gracias a sus "ofertas de publicidad innovadoras, comercio electrónico para el consumidor, suscripciones, apuestas y colaboraciones estratégicas".

En el primer trimestre de 2021, esta división tuvo una facturación de 1.900 millones, un 10 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

Tras conocerse la información, las acciones de Verizon subían en torno al 0,6 % en las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, y las de Apollo un 2,26 %.

Yahoo: la descomposición de uno de los pioneros de Internet

La última década ha sido un calvario, y la actual tampoco invita al optimismo. Yahoo aceleró su descomposición y el último episodio de este otoño sin red será el cierre el 4 de mayo de su foro de preguntas y respuestas, conocido como Yahoo Respuestas, después de 16 años en funcionamiento.

Otro paso en el declive de un nombre propio, en mayúsculas, de Internet. En su apogeo en 2000, valía 125 mil millones de dólares en bolsa y acumulaba todo tipo de servicios, desde chats tipo mensajería hasta geolocalización o traductores. Demasiado pionero para un mundo digital que aún no estaba preparado para tantas innovaciones.

De esta inmadurez del mercado, Yahoo se sumergió en un montón de tonterías. Miserables compras multimillonarias, como el servicio de alojamiento web GeoCities en 1999 y los blogs de Tumblr en 2011; anverso y reverso de los gerentes; inexactitud en su producto; oportunidades perdidas para adquirir Facebook y Google; y el robo en 2014 (aunque se conoció dos años después) de más de 500 millones de cuentas de clientes y contraseñas fueron poniendo clavos en el ataúd.

Para evitar la firma definitiva de su certificado de defunción, en 2016 vendió la mayor parte del negocio a Verizon por 4.400 millones de euros, poco más de una décima parte de lo que Microsoft había ofrecido a la empresa diez años antes.

No funcionó. "Verizon pensó que podía ofrecer más servicios digitales, como inteligencia artificial y ciberseguridad, con la compra de Yahoo, pero no sucedió. No logró integrarlo ", dijo al diario español El País Miguel Ángel Morcuende, especialista en transformación digital.

Como cualquier imperio en declive, la empresa fundada por Jerry Yang y David Filo en 1995 evitará la desaparición a toda costa. En este ejercicio de supervivencia, quiere mantener su buen comportamiento en Japón y el 15% de su poder sobre el gigante chino Alibaba.

Comparado con lo que representaba antes, algunas migajas; pero, como Miguel Ángel Díez, exdirector de Yahoo y director general de la página para estudiantes europeos Erasmusu, todavía te da algo de respiración asistida.

"Matar a Yahoo es complejo, pero es muy probable que suceda a largo plazo. Ya.com y Wanadoo, aunque ni siquiera cerca del peso de Yahoo, dejó de existir en ese momento, a pesar de que France Telecom dejó una buena cantidad de dinero en la compra ", argumentó.

Sin dejarlo explícito, Javier Rodríguez Zapatero, vicepresidente europeo de negocios de Yahoo hasta 2008, apuntó a la compra por parte de Verizon como uno de los últimos movimientos para desmantelar definitivamente este coloso de Internet.

"Yahoo ya no es una empresa. Se compró con la idea de tener contenido, de aprovechar la fuerza de algunas de sus verticales, como finanzas o deportes en Estados Unidos. Sin embargo, Verizon ha ido matando lentamente a estos marcas, manteniendo lo que funcionó", analizó.

Revertir la tendencia en la que cayó la empresa parece un sueño imposible. Al menos así lo entienden la mayoría de los expertos, lo que lo da por sentado y casi olvida la época de Yahoo.

Si hubieran creado una cultura con misión y visión propia, capaz de desarrollar una plataforma que tuviera todos los ingredientes necesarios para triunfar en esta era digital, en Silicon Valley habrían escrito una historia diferente.

El próximo cierre de Yahoo Respuestas es un paso más en el declive de este prionero de Internet

Uso comercial del foro

En Yahoo está claro que las respuestas no encontrarán este catalizador, principalmente porque ha sido un servicio que necesita evolución -y la digitalización pasa por alto los productos si no se adaptan a las nuevas circunstancias- cuyo cierre es precedido por un momento de memes, desde descrédito generalizado.

Como señaló Díez, el uso comercial del foro por parte de terceros, en ocasiones espurio, tampoco ha ayudado a la vertical a mejorar su reputación. "Muchas organizaciones han escrito preguntas falsas con respuestas falsas para clasificar en los motores de búsqueda. Como era algo que podían automatizar, inundaron la plataforma con basura comercial ", dijo.

Frente a un futuro tan sombrío, es difícil predecir cómo Yahoo redirija sus pasos después de cruzar el punto sin retorno. De la noche a la mañana, no dejará a los usuarios sin servicio de correo electrónico, datos meteorológicos o históricos corporativos a través de Yahoo Finanzas.

Pequeños remanentes que la competencia no eliminó tan rápidamente como el resto de servicios. Las redes sociales acabaron con el foro de preguntas y respuestas. Son mucho más rápidos y fiables. Yahoo fue un pionero de Internet, aunque de momento está escalonado y casi desaparecido.

Da la impresión de que la única certeza con la que vive la organización es saber la fecha exacta en la que entrará en los libros de historia de Internet; y no solo como pionero, sino también como un gigante derrotado por la digitalización y una gran cantidad de errores estratégicos.

Yahoo llegó a ser uno de los actores más poderosos de Internet

Su posición privilegiada resultó insuficiente para dominar un mercado que cayó en manos de los sospechosos habituales: Google, Apple, Amazon y Facebook. "La propia marca está contaminada. Mucha gente lo asocia con el pasado y una broma, así como con su foro de preguntas y respuestas. Reinicie Yahoo Veo esto complicado. Mucho esfuerzo por beneficios muy inciertos ", concluyó Díez.